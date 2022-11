Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Schulpreis geht an Wertheimer Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Wettbewerb Kreative Köpfe: Sieger aus den verschiedenen Schulen im Arkadensaal des Rathauses ausgezeichnet

Wertheim 09.11.2022 - 13:31 Uhr 1 Min.

Strahlende Gesichter bei den jungen Erfindern, den Experten und allen Unterstützern bei der Siegerehrung für den Wettbewerb "Kreative Köpfe Wertheim 2022". Foto: Birger-Daniel Grein

Außerdem präsentierten sie den Gästen ihre Erfindungen. Ausgerichtet hatte die Siegerehrung im Arkadensaal des Rathauses die Sparkasse Tauberfranken. Die musikalische Umrahmung übernahm Melissa Hasenfuß.

Kleine Erfolgsgeschichte

Bürgermeister Wolfgang Stein lobte die jungen Erfinderinnen und Erfinder. Der Wettbewerb finde inzwischen in der zwölften Auflage statt und sei eine kleine Erfolgsgeschichte, auf die man stolz sein könne. Ursula Mühleck, Dezernentin für Kreisentwicklung und Bildung im Main-Tauber-Kreis überbrachte die Glückwünsche der Landkreises. Sie betonte die Bedeutung von Innovation für die wirtschaftliche Entwicklung des Kreises und motivierte die Wettbewerbsteilnehmer, weiter kreativ zu bleiben und Ideen anzugehen.

Wolfgang Stallmeyer, Vorsitzender des Fördervereins Kreative Köpfe Wertheim, sprach von einem »wunderbaren Wettbewerb 2022«. Er betonte die gelungene Verbindung von Unternehmen und Jugendlichen. Wettbewerbskoordinatorin Iris Lange-Schmalz und Juryvorsitzender Professor Volker Siegismund übergaben die Preise in verschiedenen Kategorien. Die Gesamtpreisträger stellten ihre Erfindungen dem Publikum vor. Die Dankesworte der Teilnehmer überbrachte Maximilian Busch. »Alle Teilnehmer sagten, es habe Spaß gemacht«, betonte er.

Die Schlussworte sprach Wolfgang Reiner, stellvertretender Vorsitzender der Sparkasse Tauberfranken. Er gratulierte allen Tüftlern und dankte allen am Wettbewerb Beteiligten.

Die Preisträger der Gesamtpreise sind auf Platz eins: Noah Hübler (Comenius-Realschule Wertheim, CRSW) mit seiner Gangschaltung zum Rückwärtsfahren, 2. Platz: Maximilian Busch (Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Wertheim, DBG) mit automatischen Nutella/Marmeladen-Spender und auf dem 3. Platz: Julius König sowie Kilian Malina (DBG) mit ihrem multifunktionalen Schreibtisch. Zwei erste Preise im Bereich »Innovation und Kreativität« gingen an Theresa Michel und Lena Busse (DBG) mit ihrem Unterdruck-Flaschenöffner sowie an Luis Busse (DBG) mit der Handy-Bedienhilfe.

In den anderen Kategorien wurde je ein erster Platz vergeben. Dieser ging bei »Schonung von Ressourcen« an Paul Peters und Keanu Kunz (CRSW) für die pedalaufladbare Powerbank. Den Preis für die »technische Realisierung« holten sich Nina Licul und Linda Obert (Gemeinschaftsschule Wertheim) mit ihrer Solar-Wärmebank. Für die »Marktfähigkeit« wurde das nachhaltige Seifenregal für die Dusche von Paula Klomp (DBG) ausgezeichnet. Der diesjährige Schulpreis ging an das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Wertheim.

