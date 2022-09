Comenius-Realschule: 39-jähriger Sebastian Lutz aus Boxtal ist Konrektor

Schulleitungsteam komplett

Wertheim 07.09.2022 - 11:43 Uhr 2 Min.

Das Schulleitungsteam der Comenius-Realschule Wertheim ist wieder komplett: Sebastian Lutz ist neuer 2. Konrektor. Schulleiterin Katrin Amrhein (Mitte) und 1. Konrektorin Verena Tenzer freuen sich. Foto: Petra Folger-Schwab

Schulleiterin Katrin Amrhein und 1. Konrektorin Verena Tenzer freuen sich. »Endlich sind wir wieder ein Team«, heißt es unisono, denn durch die Abordnung des zum 31. Juli pensionierten 1. Konrektors sei das in den letzten Jahren nicht der Fall gewesen. Tenzer rückte nun von der 2. zur 1. Konrektorin auf, ihre alte Stelle wurde mit Lutz neu besetzt.

Sebastian Lutz ist in Boxtal aufgewachsen. Nach Realschule und Wirtschaftsgymnasium in Wertheim hat er in Würzburg Deutsch und Geografie für das Lehramt an Realschulen studiert. Seit 2010 war er an der Realschule in Krautheim tätig. Seine ehemalige Schule jetzt mitzugestalten betrachtet Lutz als Herausforderung. Der Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler und ein respektvoller Umgang sind ihm wichtig. Schule soll lehren und Spaß machen. Sebastian Lutz wohnt mit seinem Lebenspartner im Landkreis Würzburg. Astronomie, Astrofotografie, Pflanzen und Aquaristik sind seine Hobbys.

Knapp 800 Schüler

Mit knapp 800 Schülern und 35 Klassen geht es am Montag, 12. September, in das neue Schuljahr. Zwei Vorbereitungsklassen wird es geben, in denen unter anderem Schülerinnen und Schülern aus der Ukraine die Integration in das deutsche Schulsystem erleichtert wird.

Am kommenden Dienstag werden vier 5. Klassen eingeschult. »Fair Trade Schule« steht auf dem Programm, weshalb es bei der Einschulungsfeier Snacks und Getränke aus fairem Handel geben wird. Das System »Luzi« mit den Lehrerunterrichtszimmern hat sich bewährt und wird fortgeführt. Zwei Lehrer sind in der Grundschule Bestenheid, da der Platz in der Reichenberger Straße noch nicht ganz reicht.

Das Schulleitungsteam sitzt erst den dritten Tag zusammen, und es ist schon von Harmonie und gleicher Wellenlänge, klaren Zielen und Wertvorstellungen die Rede. »Ich habe zwei hochkompetente Menschen an meiner Seite« sagt Katrin Amrhein und verbreitet so etwas wie Aufbruchstimmung.

Drei nicht normale Schuljahre

Die letzten drei Schuljahre seien durch Corona nicht normal gewesen. Da habe es ganz andere Herausforderungen gegeben. Jetzt müsse man von der »Lernakademie« zurück zum »gelebten Schulprogramm«, sagt Sebastian Lutz. Das müsse komplett reaktiviert werden. Nun habe man wieder mehr Zeit für die Schulentwicklung, ist sich das Dreierteam einig. Der wöchentliche Jour Fixe der drei ist schon beschlossene Sache, um im engen Austausch zu sein und kurze Wege zu haben.

»Das Organigramm steht«, sagt Katrin Amrhein. Sebastian Lutz wird neben seinem Unterricht schulorganisatorische Aufgaben übernehmen. Mit der dafür eingesetzten »ASV-BW« ist der neue Konrektor bestens vertraut. Das ist die Amtliche Schulverwaltung Baden-Württemberg, eine landeseinheitliche Verwaltungssoftware. Lutz war fünf Jahre lang mit einem Teil seines Deputats als Multiplikator ASV eingesetzt, hat Schulleitungen beraten und Schulungen geleitet.

Der 39-Jährige hat ein großes Netzwerk, auch durch seine Tätigkeit als langjähriges, aktives Mitglied des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE). Seit Februar 2022 ist er Vorsitzender des Landesbezirks Nordwürttemberg.

PETRA FOLGER-SCHWAB