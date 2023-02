Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Schulden bei Wertheims städtischen Firmen sinken deutlich

Beteiligungen

Wertheim 06.02.2023 - 13:41 Uhr < 1 Min.

Ein wichtiger Indikator für die Finanzlage der städtischen Unternehmen und Eigenbetriebe ist dabei ihre Verschuldung.

Der Blick auf die vergangenen elf Jahre zeigt, dass sich die Verschuldung von 63,1 Millionen Euro (Stand 2011) auf 56,8 Millionen Euro (Stand 2021) verringert hat. Allerdings ist der Gesamtschuldenstand von 2020 bis 2021 wieder um 400.000 Euro gestiegen.

Schneller Schuldenabbau

Was in der Aufnahme von neuen Krediten durch Stadtentwicklungsgesellschaft Steg und die Wohnbau GmbH begründet war. Andere Gesellschaften, wie Städtische Holding, die Stadtwerke GmbH oder der Eigenbetrieb Abwasser, bauten ihre Verschuldung binnen eines Jahres dagegen ab. Der Dreijahresvergleich etwa zeigt: Die Städtische Holding verringerte ihre Schuldenlast von 5,9 Millionen Euro in 2019 auf 4,8 Millionen Euro im Jahr 2021.

Eine ähnliche Entwicklung lässt sich beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung beobachten. Hier verringerten sich die Schulden binnen dreier Jahre von 16,5 Millionen auf 15 Millionen Euro.

Verpflichtende Veröffentlichung

Eine jährliche Veröffentlichung des Beteiligungsberichts ist laut Gemeindeordnung vorgeschrieben und dient der Information des Gemeinderats und der Bürger Wertheims. Beteiligt mit mehr als 50 Prozent ist die Stadt Wertheim an der Wohnbau Wertheim GmbH, der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH, der Städtischen Holding, der Tourismus Wertheim GmbH, der Bädergesellschaft GmbH, der Stadtwerke Wertheim GmbH und der Beschäftigungsinitiative Wertheim g GmbH.

Außerdem gibt es die Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung Gebäudemanagement, Baubetriebshof, Wald und Burg Wertheim.

gufi