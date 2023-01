Zwei Grundschulen wachsen: Schülerzahlen in Wertheim bleiben stabil

Gymnasium nach wie vor attraktiv

Wertheim 31.01.2023 - 10:39 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Luftbildaufnahme von Wertheim Dertingen - Mandelberghalle und Grundschule

Referatsleiter Matthias Fleischer geht auf Basis der Geburtenstatistik und der amtlichen Schulstatistik davon aus, dass sich an der aktuellen Schülerzahl an den Grundschulen mit derzeit 766 Jungen und Mädchen bis ins Schuljahr 2028/2029 wenig ändern dürfte.

Die gleiche Prognose gibt er für die vier weiterführende Schulen auf dem Gebiet der Großen Kreisstadt Wertheim ab. Der Ausschuss für Verwaltung und Finanzen des Gemeinderats Wertheim nahm die Zahlen zur Kenntnis.

Im Detail bedeutet dies: Auch in sechs Jahren dürften noch etwa die gleichen Schülerzahlen die Wertheimer Schulen besuchen. Während es derzeit an allen sechs Grundschulen 766 Schülerinnen und Schüler in 40 Klassen und drei Vorbereitungsklassen für Kinder ohne ausreichende Deutschkenntnisse sind, besuchen derzeit 1743 Schülerinnen und Schüler die vier weiterführenden Schulen.

Dabei rechnet die Schulverwaltung in der Primarstufe lediglich noch an den Grundschulen Dertingen und Reicholzheim in den kommenden Schuljahren mit steigenden beziehungsweise leicht steigenden Schülerzahlen. An allen anderen Grundschulen werden stabile und an der Grundschule Bestenheid ab dem Schuljahr 2025/2026 sinkende Zahlen vorhergesagt.

In Reicholzheim werden derzeit die Klassen 1 und 2 und die Klassen 3 und 4 gemeinsam unterrichtet. Mit steigenden Schülerzahlen werde sich das in den kommenden Jahren ändern, kündigte Fleischer an. Ab dem Schuljahr 2024/2025 soll es dann in Reicholzheim von der ersten bis zur vierten Jahrgangsstufe jeweils eine eigenständige Klasse geben.

Jahrgangsgemischte Klassen

An der Grundschule Bestenheid werden derzeit 182 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Die Schule ist damit die größte Grundschule Wertheims. Mit 44 Schülern ist die Grundschule Reicholzheim die kleinste Grundschule, die derzeit über zwei jahrgangsgemischte Klassen verfügt. Ab dem Schuljahr 2024/2025 soll die Schule dann über jeweils eine Klasse in allen Jahrgangsstufen verfügen.

Mehr als die Hälfte aller Grundschüler (400) nimmt ein Betreuungsangebot nach dem eigentlichen Unterricht in Anspruch. An der Grundschule Wertheim müssen dies alle 150 Schülerinnen und Schüler, weil es sich um eine gebundene Ganztagsschule handelt. An den Grundschulen Bestenheid, Dertingen und in der Otfried-Preußler-Schule können die Eltern wählen, ob sie ihr Kind in den Ganztagesbetrieb schicken. An der Otfried-Preußler-Schule sind mit 89 Schülerinnen und Schülern 61 Prozent für den Ganztagesbetrieb angemeldet. In Dertingen besuchen lediglich 18 von 118 Schülern (15,3 Prozent) den Ganztagesbetrieb im Schuljahr 2022/2023.

Die Comenius-Realschule ist noch immer die beliebteste weiterführende Schule in Wertheim. Aktuell besuchen 792 Schülerinnen und Schüler die Schule, davon allein 153 aus bayerischen Nachbargemeinden. Im Unterschied zu den vergangenen Jahren geht die Schulverwaltung davon aus, dass die Schülerzahlen an der Realschule bis zum Schuljahr 2028/2029 leicht sinken werden.

Umgekehrte Entwicklung

Eine umgekehrte Entwicklung wird dem Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium vorhergesagt: Hier sollen die Schülerzahlen in den kommenden Jahren ansteigen. Derzeit besuchen die Schule 605 Schülerinnen und Schüler, 122 kommen aus Bayern nach Wertheim.

Für die Gemeinschaftsschule Wertheim werden in den kommenden Schuljahren sinkende Schülerzahlen vorhergesagt. Derzeit werden 297 Schüler dort unterrichtet, 51 kommen aus einer bayerischen Gemeinde. Die Zahl der an den weiterführenden Schulen betreuten Schülerinnen und Schüler ist auch im laufenden Schuljahr vergleichsweise gering, nimmt man die Gemeinschaftsschule aus, an der jeder Schüler den Ganztag besuchen muss. So gehen am Gymnasium (171 Schüler) und an der Realschule (191 Schüler) jeweils weniger als ein Drittel aller Schüler in die offenen Ganztagsangebote.

Problem Lehrermangel

Auf die Nachfrage von Johann Vogeltanz (Freie Wähler), ob es an den Wertheimer Schulen Lehrermangel gebe, antwortete Fleischer, dass dies auch in Wertheim »ein Problem« darstelle. Er nannte als Beispiel die Grundschule Reicholzheim, wo es im Dezember vergangenen Jahres wegen Erkrankungen von Lehrpersonal dazu gekommen sei, dass ganze Klassen zu Hause bleiben mussten.

Axel Wältz (CDU) erkundigte sich, ob die Schulleitungsstelle an der Werkrealschule Urphar-Lindelbach (Urli) inzwischen besetzt sei. Fleischer erläuterte, dass die Stelle ausgeschrieben sei, er aber nicht wisse, ob sich jemand und wer sich darauf beworben habe. Dafür sei das staatliche Schulamt zuständig. Die Schulleitung an der Urli wird derzeit kommissarisch von Lothar Fink, dem Schulleiter der Wertheimer Gemeinschaftsschule, wahrgenommen. Bevor Fink die Leitung der Gemeinschaftsschule übernommen hat, war er Schulleiter an der Urli.

GUNTER FRITSCH