Schüler probieren sich als Thermometermacher in Wertheim

Ther­mo­me­ter­ma­cher: Was sich nach ei­ner aus­ge­fal­le­nen Tä­tig­keit an­hört, ist ein Aus­bil­dungs­be­ruf, den man in drei Jah­ren er­ler­nen kann. Ein span­nen­der Be­ruf, bei dem hoch­präzi­se In­stru­men­te mit viel Fin­ger­spit­zen­ge­fühl ge­fer­tigt wer­den. Nur ganz we­ni­ge Be­trie­be gibt es noch, in de­nen aus­ge­bil­det wird, da­bei wer­den Mess­in­stru­men­te welt­weit ge­braucht. Ei­ner da­von ist die Fir­ma Lud­wig Schnei­der in Bes­ten­heid. Die Glas­fach­schu­le ist eben­falls di­rekt vor Ort im Be­ruf­li­chen Schul­zen­trum, wird ge­ra­de neu ge­baut. Un­ter­richt fin­det auch in werks­ei­ge­nen Räu­men statt. Al­les ist mit Bus, Bahn, Fahr­rad gut er­reich­bar. Doch In­ter­es­sen­ten sind rar.