Berufliches Schulzentrum Wertheim: Große Lernlücken durch die Pandemie

Zwei Jugendsozialarbeiterinnen helfen bei Rückkehr in die Klassen

Wertheim 24.01.2022 - 11:06 Uhr

ARCHIV - 09.09.2021, Bayern, München: Die Stühle stehen auf den Tischen in einem Klassenzimmer der St.-Martin-Schule. (zu dpa: «Nachholjagd und Teststäbchen: Schule in Coronazeiten» und «Piazolo: Schulen bei Lockdown nicht zwangsläufig dicht») Foto: Angelika Warmuth/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Bildunterschrift 2021-12-29 --> Bei der Frage nach dem Unterricht herrscht in Pandemiezeiten oft ein Tunnelblick. Foto: Angelika Warmuth (dpa)

Am Beruflichen Schulzentrum in Wertheim-Bestenheid (BSZ) sind es die Jugendsozialarbeiterinnen Birte Dicken (27) und Judith Raith (50), die das zeitintensive Projekt neben ihrer normalen Tätigkeit abdecken.

Das von EU, Land und Kreis in Spaces investierte Geld sei gut angelegt, denn die Probleme der Schüler seien in diesem Jahr - gegenüber dem auch schon schwierigen Vorjahr -noch einmal deutlich gewachsen, sagen die Jugendsozialarbeiterinnen. Im normalen Berufsalltag schauen die beiden auf rund 300 der 800 BSZ-Schüler genauer, auf ein Zehntel derer sogar intensiv. Da geht es meist um Hilfestellungen rund um den Schulalltag jener, die am eigentlichen Ende ihrer Schulpflicht den Hauptschulabschluss machen oder darauf aufbauen wollen.

Gefragte Beratung

Zumeist ist Beratung gefragt, auch mit Blick auf spätere berufliche Perspektiven und Wege. »Ein Rundumpaket«, sagt Birte Dicken. Das im Sommer angelaufene Spaces-Programm gehe da noch einmal deutlich weiter und stelle sich viel tiefgreifenderen Problemen, mit denen Schüler sich unter Corona herumschlagen. Da gehe es um ernsthafte Gefahren für den Schulabschluss und das spätere Leben. Spaces helfe auf den letzten Drücker, den Zug nicht zu verpassen und das Leben der Schüler noch in eine gute Richtung zu drehen.

Ängste vor Corona

Meist sind es Schüler aus Familien mit Migrationshintergrund, wo der Spracherwerb zum Problem werden kann, oder es sind Kinder aus Familien, in denen sehr diverse Schwierigkeiten, gute Weichenstellungen schwierig sind. Das ist zum einen Corona direkt: »Da sind Familien, die sich regelrecht einigeln, wo es sehr große Ängste vor Corona gibt und wo die Eltern ihre Kinder um fast jeden Preis vor, als gefährlich empfundenen, Kontakten schützen wollen«, sagt Judith Raith.

Und dann sind da jene Schüler, die im Distanzunterricht einfach den Faden verloren haben, sei es rein schulisch oder auch sozial. Beides wiege gleich schwer und bedinge sich oft auch gegenseitig. Da hänge dann alles miteinander zusammen, und am Ende stünden dann große und oft schwer zu überwindende Ängste und Phobien, sagen die Jugendsozialarbeiterinnen. »Da rufen Schüler dann morgens an und sagen:Sie schaffen es einfach nicht. Und dann höre ich schon, wie die Stimme zittrig wird und die Tränen zu laufen beginnen«, berichtet Judith Raith.

Die Schüler könnten die Ängste oft gar nicht exakt benennen, aber der Berg vor ihnen erscheine ihnen unüberwindlich. »Da entsteht für manche ein enormer Druck, wenn sie aus der coronabedingten Isolation zurück in den normalen Präsenzunterricht sollen«, weiß Raith. Das habe viel mit Leistungsdruck zu tun. Nicht wenige Schüler stellten fest, dass sie im Distanzunterricht, teils gewaltige Lernlücken ausgebaut hätten, denen sie nun hilflos gegenüberstünden.

Sich zu entziehen, den Kopf in den Sand zu stecken sei eine nur zu menschliche Reaktion. »Bringt aber auf Dauer natürlich nichts und führt nur in eine weitere Abwärtsspirale«, so Birte Dicken. Andere Schüler seien von Corona gerade in der herausfordernden Phase ihres Lebens erwischt worden, wo sie normalerweise wichtige Weichen für das soziale Miteinander gestellt hätten. Nun fehle manchen die persönliche Einordnung, die durch Reibung und Vergleichen zustande komme. Auch hier stehe viel Unruhe und letztlich Angst im Ergebnis.

Die Belastbarkeit vieler Schüler sei enorm herabgesetzt, erklärt Raith. Um solche Dinge wieder aufholen zu können, helfe es, ausschließlich Zeit für die betroffenen Schüler zu haben. Im Moment sind es rund 20 Schüler, auf denen ein besonderer Fokus liegt. »Da können wir dann schon mal anbieten, den ein oder anderen auch von daheim abzuholen und ihn zu begleiten. Oder wir bieten an: Komm doch erst mal für ein oder zwei Stunden in die Klasse oder auch zu uns ins Büro, und wir schauen einfach mal, wie es läuft«, sagt Raith.

Auch Nachhilfeunterricht

Ganz Praktisches, wie Nachhilfeunterricht, bieten die beiden natürlich auch an. Der werde sogar von anderen Schülern unterstützt. Man müsse sensibel und mit niederschwelligen Angeboten auf die Schüler zugehen, nur so könne man Vertrauen in die Schule - und letztlich die eigenen Fähigkeiten der oft schwer erschütterten Schüler wieder aufbauen und alles zum Guten wenden, sagen Raith und Dicken.

Hintergrund: Das Programm Spaces Das Programm Spaces läuft unter verschiedenen Namen an allen drei Beruflichen Schulzentren des Main-Tauber-Kreises. Basis ist das EU-eigene Unterstützungsprogramm React. Es gilt, soziale und psychische Belastungen Jugendlicher und junger Erwachsener aus der Corona-Pandemie abzufedern. Es brauche jetzt diese guten Angebote gegen Versagens- und Schulängste, gegen Einsamkeit und Perspektivlosigkeit, sagt auch Elisabeth Krug, sie steht dem Sozialdezernat des Kreises vor.

Die europäischen Gelder für den React-Krisenhilfsfonds kommen über ESF (den europäischen Sozialfonds) nach Baden-Württemberg. Auf den Main-Tauber-Kreis entfallen dabei 170.000 Euro. (Ge)