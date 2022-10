Schüler erinnern an Wertheimer Opfer des NS-Regimes

Erinnerungskultur: Den Menschen hinter den Stolpersteinen ein Gesicht geben - Plakate noch bis Samstag in der Wertheimer Altstadt zu sehen.

Wertheim 16.10.2022 - 14:12 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Anna Baumann, Marie Fiederling und Enna Oberdorf waren drei von über 40 Schülerinnen und Schüler der Comenius Realschule Wertheim die am Donnerstag an die Wertheimer Opfer des NS-Regimes erinnerten.

Die allermeisten dieser Menschen wurden im August 1942 in die Vernichtungslager des Ostens weiter verschleppt und dort ermordet. Gedacht wird bei der Aktion aber allen Wertheimern, die im NS-Regime getötet wurden, berichtete Fauth in seiner Ausschreibung. Dankbar war er den Lehrkräften Nadine Schmid und Bernadette Latka sowie den Geschichtskollegen der Klassenstufen Zehn, die den Erinnerungsdienst mit den Schülern dieser Klasse und der Hauptschulabschlussklasse neun organisieren und betreuen. Latka freute sich, dass sich so viele Schüler freiwillig bereit erklärten mitzumachen und tolle Plakate gestalteten. Zudem lobte sie, dass sie den Mut aufbringen, fremden Menschen zu ihrem Thema Rede und Antwort zu stehen. Die Schülerinnen und Schüler hätten sich seit Schuljahresanfang mit den Stolpersteinen beschäftigt.

Die beiden Zehntklässlerinnen Sophia Schwab und Juliane Popp (beide 15 Jahre) berichteten, sie hätte nur positives Feedback der Leute bekommen. Von manchen hätten sie auch Neues zum Thema erfahren.

Die beiden Zehntklässler Farzad Alizadeh und Jaron Geis (beide 16 Jahre) erklärten, sie habe das Thema interessiert. Sie berichteten am Glasmuseum über das Leben von Louise Keller. Erschreckend fanden beide, was in der Tötungsanstalt Grafeneck mit Frauen passierte, die geistig eingeschränkt waren. Keller sei im Alter von etwa 54 Jahren getötet worden. »Man soll nicht vergessen, dass Menschen andere Menschen in so großer Zahl töteten«, begründete Farzad, warum der Erinnerungsdienst wichtig ist. Jaron ergänzte, heute sei es unvorstellbar geistig eingeschränkte Menschen einfach zu töten.

Die drei 15-jährigen Zehntklässlerinnen Anna Baumann, Marie Fiederling und Enna Oberdorf berichteten über Leben und Tötung der jüdischen Familie Hammel, die in einer Seitengasse des Marktplatzes wohnten. Die Kinder seien als elf- und 14-jährige im KZ Izbica getötet worden, ihre Eltern in Auschwitz.

Zu ihrer Motivation, am Projekt mitzumachen, erklärte Ana, es sei interessant etwas über Geschichte und Menschen zu erfahren. Enna fand es gut, die Einzelschicksale der Menschen hinter den Stolpersteinen kennenzulernen.

Marie berichtete, sie beeindruckte an der Familiengeschichte der Kellers, dass viele deren Verwandte durch Flucht ins Ausland ihr Leben retten konnten.

Alle drei finden die Erinnerung an das Geschehene wichtig. »Das Ereignis ist immer noch nah an unserer Zeit«, so Marie. Enna berichtete, in ihrer Klasse hätten zuvor viele nicht gewusst, dass es Stolpersteine gibt und was sie bedeuten. Die Mädchen hatten in der Stunde vor Ort unter anderem mit einer Frau mittleren Alters und einem Vater mit Kindergartenkind über die Familie Keller gesprochen. Sie freuten sich über deren positive Reaktion zur Aktion.

Die Plakate blieben bis einschließlich Samstagvormittag an den Stolpersteinen und wurden dann wieder abgeräumt.

Lena Schwaiger