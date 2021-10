Schon mal theoretisch auf Fastnacht eingestellt

Tag der Heimatforschung: Volkskundlerin Daniela Sandner geht in Oberlauda auf die närrische Tradition und Geschichte ein

Kleine, aber erlesene Runde beim 31. Tag der Heimat, er war dem Fasching gewidmet. Foto: Geringhoff Fasching, Fastnacht, Karneval: Sicher gibt es auch im Main-Tauber-Kreis einige, die der närrischen Zeit entgegenfiebern. Allerdings wird es auch diesmal wieder wegen der Pandemie nur mit entsprechenden Einschränkungen möglich sein. Als die Bettinger Sandhasen ihre 40. Faschingssitzung hatten, war alles noch viel lockerer. Foto (Archiv): Geringhoff

Ans Rednerpult hatte man sich dazu die Volkskundlerin Daniela Sandner geholt. Inzwischen arbeitet sie am bayerischen Landesmuseum für Heimatpflege, war zuvor aber lange Jahre Leiterin des deutschen Fastnachtsmuseums in Kitzingen. Da kann man - auch außerhalb der Session - all das erleben, was dem begeisterten Narren, Fastnachter und Karnevalisten seit nunmehr gut 800 Jahren das Leben erst so richtig bunt macht.

Beginn im Mittelalter

Die zeitliche Eingrenzung macht dabei schon mal klar, dass Karneval und das Drumherum nicht von den Saturnalien (Festtag zu Ehren Saturns) abgeleitet wird. Fasching beginnt mit den Narrengestalten des Mittelalters und führt in gerader Linie über die italienische Commedia dell' arte in die moderne »Bütt«. Die erste populäre Erwähnung gibt es im Parzival Wolfram von Eschenbachs. Ursprünglich, mit dem fetten Donnerstag, einst Hochtag der Metzger, wurde noch einmal richtig aufgetischt, bevor das kirchlich verordnete Fasten anhob.

Sowieso müsse man Fasching immer in Opposition zur Kirche sehen, das närrische Levitenlesen als Gegenstück zur Lesung aus der Bibel. Am ehesten noch die katholische Kirche habe das Fest geduldet, mache es doch auf alle Laster aufmerksam gegen die die Kirche ein Rezept hat.

Lob auf die Torheit

Daniela Sandner zitierte Erasmus von Rotterdam, der schon 1515 über ein dickes Lob auf die Torheit nachgedacht hatte. Den Hofnarren mit klassischem zweifarbigem Schellengewand und dazugehöriger Redefreiheit gab es bis ins 18. Jahrhundert hinein. Den ersten verbrieften Faschingsumzug machte die Wissenschaftlerin in Nürnberg fest. Dort ist für 1449 der Schambart-Lauf - ein Umzug verkleideter Patrizier - dokumentiert.

Damals war zum Ende ein Narrenschiff verbrannt worden. Wiederum aus der Literatur heraus ist belegt, dass Martin Luther solcherlei Symbolik und das damit verbundene Unzucht-Potenzial so gar nicht geschätzt hat. Die klassischen Masken der Fastenzeit entstammten laut Sandner meist den Charakteren der Commedia, die Teufels- und Schreckgestalten dabei häufig dem Alpenraum. Faschingscharaktere hätten sich im Folgenden immer mehr mit den Typen des italienischen, dann auch des französische Theaters gemischt.

Spaßbremse Goethe?

Johann Wolfgang von Goethe war seinerzeit beim Rom-Aufenthalt Augenzeuge geworden und hatte dazu Dinge niedergeschrieben, die ihn unter Fastnachtern als bedingungslose Spaßbremse erscheinen lassen müssen. In der Zeit nach 1800 war der Karneval europaweit ziemlich am Ende (siehe: Hintergrund), die heutigen rheinischen Hochburgen haben den Karneval erst um 1900 vorsichtig wieder entdeckt.

Sitzungskarneval und gewaltige Rosenmontagsumzüge, wie sie auch im Fernsehen übertragen werden, sind ein Kind der 1960er und 1970er Jahre. Eine ganz eigene Spielart sei die schwäbisch-alemannische Fastnacht, die 1882 in Villingen wieder aufgenommen wurde, 1896 in Offenburg und erst 1903 in Rottweil. Der Eindruck jahrhundertealter Traditionen täusche, besonders hier, gewaltig, so Sandner abschließend.

MICHAEL GERINGHOFF

