Schon früh in Wertheim den Nachhaltigkeitsgedanken umgesetzt

Würdigung: Edgar Beuchert mehr als 30 Jahre Geschäftsführer der Stadtentwicklungsgesellschaft und der Wohnbau

Wertheim 10.10.2022 - 12:28 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Edgar Beuchert (Mitte, rechts seine Frau Andrea Beuchert) wurde für seine fast 30 Jahre als Geschäftsfüher der Stadtentwicklungsgesellschaft (Steg) und der Wohnbau von Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez gewürdigt. Foto: Gunter Fritsch

Die begonnene Umgestaltung des alten Sparkassengebäudes zu einem Bürgerservicezentrum, in dem die Stadtverwaltung und die Stadtwerke Wertheim Büros haben werden, ist eine abschließende große Maßnahme. Und der Vater der Innenstadtsanierung, Edgar Beuchert, geht zum Ende des Jahres in den Ruhestand. Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez würdigte aus diesen beiden Anlässen die Verdienste des Geschäftsführers der Stadtentwicklungsgesellschaft (Steg) und der Wohnbau Wertheim bei einer Veranstaltung in der Aula Alte Steige. Beuchert hatte in seinem Lichtbildervortrag über das Sanierungsgebiet in der Kernstadt darauf verwiesen, dass es in 20 Jahren in der Kernstadt rechts und links der Tauber gelungen sei, ohne zusätzlichen Flächenverbrauch 234 Wohnungen neu zu schaffen. Das sei nur gelungen, weil es eine große Mitwirkungsbereitschaft von Gebäudeeigentümern und Investoren gegeben habe. Angesichts des insgesamt deutlich teureren Bauens und Sanierens in der Kernstadt, vor allem auch durch die vielfältigen Auflagen des Denkmalschutzes, seien finanzielle Anreize und Zuschüsse für das Sanierungsprojekt Kernstadt in den vergangenen Jahrzehnten von entscheidender Bedeutung gewesen, betonte Beuchert.

Gesteigerte Wohnqualität

Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez erinnerte in seiner Laudatio auf den scheidenden Steg-Geschäftsführer daran, dass Beuchert den Nachhaltigkeitsgedanken in der Innenstadt bereits realisiert habe, als dieser in der kommunalpolitischen Diskussion noch keine Rolle gespielt habe. Im Zeitraum von 20 Jahren wurden ohne zusätzlichen Flächenverbrauch 234 Wohnungen in der Kernstadt neu geschaffen, weil alte Gebäude komplett abgerissen und neu errichtet oder von Grund auf saniert wurden. Wichtig sei dabei auch gewesen, dass moderne Standards in den neu geschaffenen Wohnungen Einzug hielten. Der Anbau von Balkonen an vielen Gebäuden der Altstadt habe die Wohnqualität merklich gesteigert.

Herrera Torrez hob hervor, dass »die Entwicklung Wertheims in den vergangenen Jahrzehnten maßgeblich mit dem Namen Edgar Beuchert verbunden« sei. Gemeinsam mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern habe er »Spuren in Wertheim hinterlassen«.

Oberbürgermeister Herrera Torrez überreichte Edgar Beuchert ein großformatiges Bild von der Wertheimer Altstadt und Beucherts Frau Andrea einen Blumenstrauß.

gufi