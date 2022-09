»Schön, dass es wieder losgeht«

Külsheimer Markttage:Besucher und Händler schätzen die Atmosphäre nach der dreijährigen Corona-Zwangspause gleichermaßen

Külsheim 11.09.2022 - 11:37 Uhr 2 Min.

Der Kunstkreis macht schon mal Lust auf die kommende »Burgkurzweyl«. Gemalt oder gestempelt - die Kundin hatte die Wahl. Sich zeigen, sich treffen: Schon am Samstag war bei schönem Herbstwetter guter Betrieb auf den Külsheimer Markttagen. Fotos: Michael Geringhoff

Zweimal war der Große Markt wegen der Corona-Pandemie ausgefallen, beim Wiedereinstieg wusste man beim Veranstalter - der Stadt Külsheim - zunächst nicht genau, wie es werden würde und der Arbeitstitel »Külsheimer Markttage«, für einen womöglich kleinen Großen Markt, war dann ja auch gar nicht so schlecht.

Attraktive Verkaufsstände

Wirklich spürbar kleiner ist in diesem Jahr letztlich nur das Festzelt gewesen, die Atmosphäre hat darunter nicht gelitten. Für den kurzfristig ausgefallenen Festwirt war der Wertheimer Gastronom Stefan Kempf mit seinem Team eingesprungen. Die in letzter Zeit zunehmend banger gestellte Frage: »Was kost' die Maß?« entfiel vollständig, denn das Bier der Markttage wurde im Glas serviert.

Der Samstag ist üblicherweise der vorsichtige Einstieg in das Festwochenende, war aber in diesem Jahr durchaus stark besucht. Besonderes Augenmerk lag auf den Verkaufsständen in der Külsheimer Fußgängerzone und jenen in der Festhalle, die in jedem Jahr ein besonderer Anziehungspunkt sind. Dort werden die guten alten und raren Dinge, vorwiegend rund ums leibliche Wohl, angeboten.

Ein beiderseits einträgliches Geschäft: »Sonntags ist hier immer die Hölle los«, sagte der Creglinger Hofladenbetreiber Fritz Rupp. Bei ihm gab es alles aus dem Obstgarten, der hauseigenen Bäckerei und Konditorei und als absolute Besonderheit einen nicht geschlagenen Rapshonig. »Bockelhart« sei der, absolut nichts für Brötchen, »aber das Allerbeste für den Tee«.

Wo Rupp die Bienen für sich arbeiten lässt, sind es bei seiner Dienstädter Kollegin Manuela Wennes unter anderem die Alpakas, die - rundum bio - zum Markt beitrugen und das »Schlaraffenland« - so heißt ihr Geschäft - liegt bei der Wertheimer Uta Joachim. Sie bot Käse aus dem Allgäu feil.

Alle haben sie Stammkunden, die auf sie warten, auch der Obstverkäufer Richard Mattern aus Urphar, Klaus Malek mit seinen Schnitzereien aus Sonderriet und all die anderen.

Viel zu erzählen

Jeder hatte etwas zu verkaufen und viel zu erzählen, vor allem über die lange Zeit, in der es einfach gar nichts zu erzählen gab. »Wir sind so froh, nach zwei Jahren überhaupt mal wieder auf einem richtigen Markt sein zu dürfen«, sagte die Händlerin Melanie Kayser aus Bad Mergentheim. Für sie und ihr Hand- und Hausgemachtes war es in diesem Jahr der zweite Markt überhaupt und das erste Mal in Külsheim. »Wir sind richtig froh, dass es geklappt hat«, sagte sie.

Froh sind auch die Kunden und Marktbesucher. »Schön, dass es wieder losgeht«, sagte eine ältere Marktbesucherin.

»Wirklich toll«, fand eine junge Mutter, sie teile gerne die Jugenderinnerungen an den Großen Markt. Für ihre dreijährige Tochter war es pandemiebedingt die allererste Gelegenheit, den Markt zu erleben.

Was fürs Herz und die Enkel

»Was fürs Herz und was für die Enkel«, sagte ein älterer Herr aus Hardheim, während er dem Nachwuchs im Karussell zuschaute. Die »Halbstarken« drehten Runden im Autoscooter und ganz ohne Strom ging es vor dem alten Rathaus, wo die Welt einen Schritt in der Zeit zurückgemacht hat. Der Stadtchronist Hans-Peter Wagner hatte schon am Donnerstag, im historischen Gewand, einen Vortrag zum 500-jährigen Bestehen das Raushauses gehalten. Am Wochenende dann haben die Freunde der Cullesheimer Burgkurzweyl den Zeitsprung zum mittelalterlichen Lagerleben gemacht.

MICHAEL GERINGHOFF

Hintergrund: Buntes Programm der Markttage Das Programm der Külsheimer Markttage war als abgespeckt angekündigt, aber dann eigentlich doch bunt wie eh und je. Ein paar Nachmeldungen in letzter Minute haben da das Ihre dazugetan. Mit dabei waren auch Schule und Kindergarten und viel Musik. Immer prominent dabei auch der Ortsverein des Roten Kreuzes. Die ganz großen Notfälle sind zum Glück ausgeblieben, »aber Kleinigkeiten gibt es immer«, sagte die Vorsitzende Sandra Keller. Wie immer viel Zulauf hatte die Vorführung der Rettungshundestaffel Schwäbisch-Hall / Crailsheim und mitgefeiert wurde auch an den Rändern der Stadt. Bei der Weberei Pahl gab es Ponyreiten und Segwayfahren und das Haus Sonnenblume, die Tagespflege unter dem Dach der katholischen Sozialstation Wertheim, hat - durch einen Shuttlebus mit dem Markt verbunden - ihr zehnjähriges Jubiläum gefeiert. ()