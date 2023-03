Ein Zei­tungs­ar­ti­kel brach­te die Wert­hei­me­rin Yvon­ne Horn sein­er­zeit auf die Idee, sich als Sc­höf­fin zu be­wer­ben. In der Amts­pe­rio­de von 2019 bis 2023 un­ter­stütz­te sie am Amts­ge­richt Tau­ber­bi­schofs­heim den Rich­ter eh­renamt­lich in Ge­richts­ver­fah­ren.