Drei neue Teststationen in Wertheim eröffnet

Corona-Pandemie

Neue Teststation in Wertheim-Bestenheid.

Dienstleistungsunternehmer Fuat Evis aus Tauberbischofsheim betreibt diese Teststelle, unser Medienhaus hat ihn beim Aufbau an der Breslauer Straße getroffen. Die Idee, in diesem Sektor einzusteigen, lag nahe: Sein Cousin Lukas Evis betreibt das bundesweite Angebot "Luke's Erste Hilfe Kurs" und war einer der ersten, die im Main-Tauber-Kreis eine Teststation eröffneten. Dadurch waren die Bedingungen bekannt. Fuat Evis erstellte ein Hygienekonzept und legte es zur Genehmigung beim Gesundheitsamt vor. Der Platz für den Testcontainer wurde mit dem Wertheimer Ordnungsamt abgesprochen.

Nur symptomfrei zum Schnelltest

Den Testablauf schildert der 36-Jährige so: Es wird in einem Einbahnstraßensystem getestet. Die Probanden müssen symptomfrei sein. Im Pavillon füllt man ohne Voranmeldung einen Anmeldebogen aus. Diesen gibt man ab und zeigt zur Identifikation seinen Ausweis vor. Aus einem der beiden Fenster heraus wird von geschultem Personal ein Nasenabstrich gemacht. Dann verlässt man die Station. Die Probanden begegnen sich nicht. Nach etwa 15 Minuten wird das Testergebnis aufs Handy geschickt. Notfalls gibt es einen Ausdruck vor Ort. Lollitests für Kinder ab sechs Jahren und kostenpflichtige PCR-Tests - letzteres nach Voranmeldung - bietet Evis auch an. Er will von Montag bis Freitag jeweils von 10 bis 18 Uhr sowie an Samstagen und Sonntagen jeweils von 8.30 bis 16 Uhr öffnen. Auch an Weihnachten soll geöffnet werden, an Heiligabend von 8.30 bis 14 Uhr, an den beiden Feiertagen jeweils von 10 bis 14 Uhr.

Angela Steffan, Pressesprecherin der Wertheimer Stadtverwaltung, weist darauf hin, dass durch die 3G-Pflicht am Arbeitsplatz und im Öffentlichen Personennah- und Fernverkehr, die 2G-Regelung für den Einzelhandel und die 2G-Plus-Regelung für Gastronomie, Freizeit, Sport und Kultur der Bedarf an Bürgertests kontinuierlich gestiegen sei. Außerdem unterlägen Schüler zwischen sechs und 17 Jahren in den Ferien der Testpflicht. Zusätzlich ließen sich bereits immunisierte Menschen als Vorsichtsmaßnahme testen, um Familie, Freunde und Kollegen so gut wie möglich zu schützen. Das sei gerade in der Vorweihnachtszeit und in Hinblick auf Begegnungen an den Feiertagen sehr zu begrüßen.

Aktuell können sich die Wertheimer an folgenden Stationen testen lassen:

- Maintestzentrum Michele Kutschan: Busparkplatz am Mainplatz, Wertheim (ohne Termin)

- Teststation Fuat Evis: Breslauer Straße, Wertheim-Bestenheid (ohne Termin)

- Testzentrum Wertheim Carmen Frischmuth: Friedleinsgasse 17, Wertheim (mit Termin)

- DRK-Schnelltestzentrum: Uihleinstraße 17, Wertheim (mit Termin)

- Testzentrum Almosenberg: L'Osteria, Almosenberg 17, Wertheim-Bettingen (mit Termin)

- Schaefer´s Apotheke: Fürstin-Wanda-Haus, Kreuzwertheim (mit Termin)

Petra Folger-Schwab