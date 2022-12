Schnelles Aus am Marktplatz

Einzelhandel: Tchibo-Filiale in Wertheim nur noch eine Woche geöffnet

Wertheim 30.12.2022 - 19:12 Uhr < 1 Min.

Ende im Januar: Tchibo am Marktplatz schließt. Foto: Matthias Schätte

»Wir schließen am 8.1.23«, steht auf einem Aufsteller vor dem Geschäft. Weil dieser Tag auf einen Sonntag fällt, dürfte Samstag, 7. Januar, der letzte Tag sein, an dem geöffnet ist.

Ende November hatte das Unternehmen auf Nachfrage unserer Redaktion noch keinen genauen Schließungstag nennen können. Der Mietvertrag in dem Gebäude, das zum Verkauf steht, endet am 31. März. Als Grund für die Schließung nannte ein Unternehmenssprecher die gesunkenen Umsätze der Filiale. »Wir haben uns die Zahlen in diesem und auch in den vergangenen Jahren angesehen«, erklärte der Sprecher.

