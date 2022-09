Alle Infos zur großen Baustelle zwischen Wertheim und Eichel

Verbesserungen für den Fuß- und Radverkehr

Wertheim 20.09.2022 - 11:26 Uhr 4 Min.

Engstellen des Fußwegs, wie hier am Peugeot-Autohaus, werden im Zuge des Ausbaus der Landesstraße 2310 beseitigt. Foto: Gunter Fritsch

Das Regierungspräsidium Stuttgart hatte jüngst die Kosten des Landes am Ausbau auf rund 825.000 Euro beziffert. Auf die Stadt Wertheim kommen für den Ausbau voraussichtlich 600.000 Euro zu, hieß es am Montag im Bauausschuss des Gemeinderats, der den geplanten Maßnahmen und deren außerplanmäßiger Finanzierung in einem Empfehlungsbeschluss an den Gemeinderat weiterreichte, der am kommenden Montag noch Ja zu den städtischen Sanierungsarbeiten und ihrer Finanzierung sagen muss.

Auf der Höhe des Sportgeländes des FC Eichel wird es eine Querungshilfe über die Landesstraße 2310 geben. Foto: Gunter Fritsch

Die Sanierung der Landesstraße von der Einmündung der Vaitsgasse in Wertheim bis auf die Höhe des Sportplatzareals des FC Eichel entwickelt sich für die Stadt Wertheim zu einer teuren Angelegenheit. Derzeit geht die Bauverwaltung davon aus, dass im Zuge des Sanierungsvorhabens durch das Land Baden-Württemberg - auf der Straße wird ein lärmmindernder Asphalt aufgetragen, und die Fuß- und Radwege entlang der Landesstraße werden verbreitert und erneuert - die Stadt anteilig mit Kosten von geschätzten 600.000 Euro beteiligt ist. Ein detaillierter Kostenvoranschlag von Seiten des Landes gebe es allerdings noch nicht, hieß es am Montag in der Sitzung.

Gehweg wird deutlich breiter

Größter Ausgabeposten mit rund 375.000 Euro ist dabei die Verbreiterung des südlichen Gehwegs in der Ortsdurchfahrt Wertheim. Dieser Abschnitt, der an der Ein- und Ausfahrt der Parkgarage Altstadt beginnt und stadtauswärts bis etwa zum dortigen Autohaus verläuft, ist von Fußgängern nur schwer zu nutzen. Grund sind die zahlreichen Engstellen, etwa bei der Treppe hinauf zum Jüdischen Friedhof, die die Fahrbahn an den Fußweg heranrücken lassen. Im Zuge der Fahrbahnsanierung wird die Landesstraße von derzeit zehn Meter auf dann lediglich noch sieben Meter reduziert. Das schafft auch Platz für den Gehweg, der nach Abschluss der Arbeiten eine Breite von zwei bis zweieinhalb Metern haben soll. Saniert wird auf einer Länge von 80 Metern auch der nördliche Gehweg an der Landesstraße (Kosten hier: 65.000 Euro).

Ebenfalls noch in der Ortsdurchfahrt Wertheim befindet sich der Knotenpunkt Landesstraße, Auffahrt zur Alten Mainbrücke in Richtung Kreuzwertheim und die Einfahrt in die Parkgarage Altstadt. Hier treffen sich die Radwegeverbindungen Richtung Eichel und Miltenberg, queren Fußgänger und Radfahrer die Landesstraße 2310, um in die Wertheimer Altstadt zu gelangen. Die Wartezonen vor den jeweiligen Ampeln sollen großzügiger gestaltet und barrierefrei ausgebaut werden. Ein kurzes Stück des Radwegs an der L 2310 in Richtung Bestenheid soll verbreitert werden. Für die hier geplanten Maßnahmen sind städtische Kosten von rund 25.000 Euro kalkuliert. Neue Unterstände an den Bushaltestellen »Schlösschen im Hofgarten« kosten die Stadt zusammen rund 50.000 Euro. In der Ortsdurchfahrt Eichel erhält die Fahrbahn einen lärmmindernden Belag im Zuge des Lärmaktionsplans der Stadt Wertheim. Die gepflasterten Seitenrinnen der Fahrbahn werden vollständig verschwinden.

Die Engstelle des kombinierten Fuß- und Radwegs zwischen der Einmündung der Gemeindestraße Am Eicheler Eck und der Einmündung »Kirchgasse/Vordere Gasse« wird deutlich verbreitert. 50.000 Euro fallen ebenfalls für die Stadt an, um die Bushaltestellen »Würzburger Straße« in der Ortsdurchfahrt Eichel neu zu gestalten.

Querungshilfe für Fußgänger

Ein ebenfalls mit Ampeln geregelter Bauabschnitt beginnt seit dieser Woche an der Zufahrt zum Sportplatzgelände des FC Eichel und reicht etwa 100 Meter weit in Richtung Urphar. Hier soll eine Querungshilfe für Fußgänger geschaffen werden. Vor allem die Fußballer und Fußballerinnen des FC Eichel queren hier regelmäßig die Landesstraße, um vom Vereinsheim auf das südlich der L 2310 gelegene Trainingsgelände zu gelangen. Für diese Querungshilfe sind weitere 35.000 Euro von der Stadt kalkuliert.

Diese Querungshilfe soll zudem den in den Ort ein- und ausfahrenden Verkehr abbremsen, verspricht sich die Verwaltung. Auch die Rad- und Fußwegeführung am Sportplatzgelände Eichel soll im Zuge der Arbeiten so umgestaltet werden, damit sich Radler und Fußgänger nicht mehr so häufig in die Quere kommen. Dafür wird der Fuß- und Radweg vom Sportgelände des FC Eichel weg an die Landesstraße verlegt und erst nach dem Sportgelände wieder auf seine ursprüngliche Route einmünden.

Achim Hörner von der städtischen Bauverwaltung erläuterte auf Nachfrage von Songrit Breuniger (Freie Bürger), dass

Das Pflaster am Rand der Landesstraße in der Ortsdurchfahrt Eichel verursacht beim Überfahren Lärm. Es wird komplett herausgenommen. Foto: Gunter Fritsch

an von einer Verbreiterung des nördlichen Fußwegs an der L 2310 auf Stadtgebiet aus zwei Gründen abgesehen habe: Zum einen seien hier deutlich weniger Fußgänger unterwegs als auf der südlichen Seite, zum anderen plane das Land noch Arbeiten am Stützmauerwerk der Rampe zur alten Mainbrücke.

Engstellen, wie hier an der Treppe zum Jüdischen Friedhof, sollen an der Landesstraße 2310 beseitigt werden. Weil die Fahrbahn schmaler wird, kann der Fußweg breiter werden. Foto: Gunter Fritsch

Michael Althaus (CDU) wies darauf hin, dass er die geplante Verlegung der Bushaltestellen auf die Fahrbahn zwischen Wertheim und Eichel für falsch halte. Zum einen entstünde durch Halte- und Anfahrvorgänge zusätzlicher Lärm, zum anderen könne es durch die auf der Strecke erlaubten 70 Stundenkilometern zu gefährlichen Manövern kommen, gab er zu Bedenken. An eine Verringerung der Geschwindigkeit auf 50 Stundenkilometern sei nicht gedacht, sagte Hörner auf Nachfrage Althauses.

Querungshilfen über die Fahrbahn der Landesstraße wird es in Zukunft auf diesem Abschnitt an drei Stellen geben. Wie Hörner auf Nachfrage von Marlise Teicke (Grüne) erläuterte, sei nicht an das Aufbringen von Zebrastreifen gedacht.

Diese setzen unter anderem voraus, dass an den jeweiligen Stellen eine bestimmte Zahl von Fußgängern die Straße überquerten, was an den drei Querungshilfen aber nicht der Fall sei.

GUNTER FRITSCH

Zahlen und Fakten: Ausbau-Finanzierung Der Ausbau des 2,4 Kilometer langen Abschnitts der Landesstraße 2310 zwischen Wertheim und Eichel kostet die Stadt Wertheim geschätzte 600.000 Euro für die Verbesserung von Fuß- und Radwegen, den Bau einer barrierefreien Bushaltestelle und einer Querungshilfe in Eichel sowie die Errichtung von Bushaltestellen-Häuschen. Eine detaillierte Kostenaufstellung des Landes liegt der Stadt noch nicht vor. Im Haushalt der Stadt sind für diese Maßnahmen in diesem Jahr keine Gelder vorgesehen. Die Deckung der außerplanmäßigen Ausgaben soll zum einen durch eine Förderung über das Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz erfolgen. Hier erhofft sich die Stadt Fördergelder von insgesamt rund 266.500 Euro. Die noch fehlenden 333.500 Euro sollen durch Erlöse aus Grundstücksverkäufen im Gewerbegebiet Reinhardshof bezahlt werden. Hier wurden in diesem Jahr mehr Grundstücke verkauft als im Haushalt 2022 kalkuliert, hieß es von der Verwaltung. gufi