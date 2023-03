Schleuse Eichel bis 26. März gesperrt

War­tungs- und Un­ter­hal­tungs­ar­bei­ten

Wertheim 12.03.2023 - 11:12 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Schleusen Rothenfels bis Viereth sind vom 13. bis 29. März (die Schleuse Ottendorf bis 31. März) außer Betrieb, teilt Stephan Momper, Fachbereichsleiter im Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Main (WSA) mit. Rund 200 Beschäftigte des WSA Main, die für Betrieb und Unterhalt der Schleusen zuständig sind, werden an den Schleusenkammern umfangreiche Wartungsarbeiten vornehmen. Für die Prüfungen, Bauwerksvermessungen und für die dringenden Instandsetzungsarbeiten müssen die Schleusen Krotzenburg (Südkammer), Wallstadt, Klingenberg, Eichel, Rothenfels, Erlabrunn, Kitzingen, Gerlachshausen und Limbach trockengelegt werden. Mithilfe von Kranschiffen, Autokränen und mit Taucherunterstützung werden die hierfür erforderlichen Schleusenrevisionsverschlüsse eingebaut. Danach werden die Schleusenkammern leer gepumpt . An den trocken gelegten Schleusen werden Wände, Häupter, Tore, Sohle sowie Torantriebe auf Schäden untersucht und dokumentiert. Da die Anlagen 80 bis 90 Jahre alt sind und intensiv genutzt werden, müsse jederzeit mit Schäden gerechnet werden, heißt es vom WSA. An den nicht trocken gelegten Schleusen werden Wartungs- und Unter-haltungsarbeiten durchgeführt, die bei Schiffsverkehr während des Jahres nicht möglich wären, so Momper. Ein Großteil der Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten werden von WSA-Beschäftigten erledigt. Zusätzlich seien noch 50 Mitarbeiter von Fremdfirmen im Einsatz. Die Arbeiten kosten rund vier Millionen Euro. gufi

Gufi