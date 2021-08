Schleuse Eichel: Bei Wertheim werden Schiffe viereinhalb Meter nach oben gehoben

90.000 Badewannen voll Wasser

Wertheim 18.08.2021

Schleuse offen: Die Oheim aus Uckermark in Brandenburg kann ihre Fahrt mainaufwärts fortsetzen. Foto: Gunter Fritsch Die Schleusenkammer Eichel füllt sich mit Wasser. Foto: Gunter Fritsch Das Schleusentor im Oberwasser in Fahrtrichtung Urphar öffnet sich. Foto: Gunter Fritsch Enge Sache: Das Flusskreuzfahrtschiff passt so gerade in die zwölf Meter breite Schleusenkammer. Foto: Gunter Fritsch Andreas Dötsch sitzt im Steuerungshaus der Schleuse Eichel. Der Leiter des Außenbezirks Hasloch des Wasser- und Schifffahrtsamtes Aschaffenburg simuliert hier nur den Betrieb der Schleuse. Gesteuert wird sie von Aschaffenburg aus, nur in Notfällen kann in Eichel noch eingegriffen werden. Foto: Gunter Fritsch Gut zu sehen, wo das Mainwasser wie bei einem Ausguss in den Umlaufkanal einströmt. Von hier aus fließt es in die Schleusenkammer. Foto: Gunter Fritsch Die Staustufe Eichel wurde 1937 in Betrieb genommen und besteht neben der Schiffsschleusenanlage aus der Wehranlage (Mitte), der Speisenpumpwerksanlage und der Wasserkraftanlage (gelbes Gebäude links). Foto: Thilo Winkelmann

Für Schleusungen wie diese braucht es vor Ort im Wertheimer Stadtteil Eichel kein Personal mehr. Die Schleuse wird von der Zentrale des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Main in Aschaffenburg an Monitoren überwacht und gesteuert. Hier sitzen Mitarbeiter der Behörde und sorgen im Dreischicht-Betrieb dafür, dass rund um die Uhr geschleust werden kann.

2,9 Meter Wassertiefe

Damit der Main von voll beladenen Schiffen zu jeder Jahreszeit befahren werden kann, muss der Fluss gestaut werden. »Wir garantieren der Schifffahrt jederzeit eine Wassertiefe von 2,9 Metern«, sagt Andreas Dötsch, Leiter des Außenbezirks Hasloch des Wasser- und Schifffahrtsamtes Aschaffenburg und in dieser Funktion auch für die Schleuse Eichel zuständig. So wird der Wasserstand des Flusses durch insgesamt 34 Staustufen und 40 Schleusen reguliert. Vom Unterwasser der Schleuse Rothenfels bis zur Mündung des Mains in den Rhein müssen die Schiffe einen Höhenunterschied von 62 Metern überwinden.

Nach der Oheim wartet bereits das nächste Schiff auf Einfahrt in die Schleusenkammer Eichel. Es ist eines von den Flusskreuzfahrtschiffen, die jetzt wieder zahlreicher auf dem Fluss unterwegs sind. 45 Schiffe am Tag, so schätzt Dötsch, fuhren in Vor-Corona-Zeiten durch die Schleuse Eichel. Jetzt sind es nach seiner Zählung etwa 15 bis 20 täglich - wieder mit steigender Tendenz. »Vor allem die Zahl der Flusskreuzfahrtschiffe ist mit Ausbruch der Corona-Pandemie drastisch zurückgegangen«, führt er die merkliche Abnahme an Schleusungen auf die fehlenden Urlauber auf den Flusskreuzfahrtschiffen zurück.

Vorsichtige Einfahrt

Ein Flusskreuzfahrtschiff muss vorsichtig in die Schleusenkammer einfahren. Es hat mit einer Breite von etwas über elf Metern fast die Breite der Schleuse, die bis zwölf Meter breite Schiffe zulässt. Mit einer Länge von knapp 300 Metern finden in der Kammer drei Frachtschiffe von Größe der Oheim Platz und können gemeinsam geschleust werden. Wichtig bei der Schleusung ist allerdings auch, welche Frachtgüter die Schiffe transportieren. Habe ein Güterschiff etwa feuergefährliches oder explosives Frachtgut geladen, finde die Schleusung aus Sicherheitsgründen einzeln statt, schildert Andreas Dötsch die Abläufe.

Um den Höhenunterschied von 4,5 Metern zu überwinden, wenn ein Schiff flussaufwärts fährt, braucht es Wasser, viel Wasser. Rund 16.200 Kubikmeter Mainwasser fließen aus dem aufgestauten Main durch einen Umlaufkanal am Schleusentor vorbei in die Kammer und füllen diese allmählich auf. »Mit dieser Wassermenge könnte man 90.000 Badewannen füllen«, veranschaulicht Dötsch die Füllmenge, die notwendig ist, um ein Schiff anzuheben.

Bis auf das Schließen und Öffnen der Schleusentore läuft dieser Vorgang komplett ohne zusätzlichen Energieaufwand ab. Fährt ein Schiff etwa von Urphar kommend in die Schleuse Eichel ein, ist das Untertor geschlossen, das Mainwasser so hoch aufgestaut, dass eine Einfahrt problemlos möglich ist. Das Obertor wird anschließend geschlossen. Über ein Entleerungssystem wird das Wasser abgelassen und so der Wasserspiegel an den des Unterwassers angeglichen. Das Untertor öffnet sich, das Schiff kann seine Fahrt fortsetzen.

Zahlen und Fakten: Staustufe Eichel Die Staustufe Eichel mit ihrem Schleusenbauwerk ist 1937 in Betrieb gegangen und besteht damit in ihrer grundlegenden Funktionsweise bereits seit mehr als 80 Jahren. Betrieben wird die Schleuse ferngesteuert vom Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) von Aschaffenburg aus. Zum Außenbezirk Hasloch des WSA betreut werden außerdem die Staustufen Lengfurt, Faulbach und Freudenberg. Die Schiffsschleusenkammer in der Staustufe hat eine Länge von knapp 300 Metern und zwölf Metern Breite und kann im Regelfall drei Güterschiffe aufnehmen. Die Kammerwand besteht aus Beton mit einer Sandsteinverkleidung. Zwei Stemmtore verschließen die Schleusenkammer. Außerdem gibt es in der Staustufe eine Sportbootschleuse, die rund zwölf Meter lang und 2,5 Meter breit ist. Die eigentliche Wehranlage, die den Main aufstaut, besteht aus drei Wehrfeldern, die zusammen eine Weite von knapp 90 Meter haben. Die Wehrfelder können bei Hochwasser nach oben gefahren werden. In die Wehranlage eingebaut ist zudem eine Fischtreppe. Im Anschluss an die Wehranlage am Kreuzwertheimer Ufer erzeugt die Landshuter Firma Uniper in einer Wasserkraftanlage mithilfe von zwei Kaplan-Turbinen Strom. Die Turbinen können nach Angaben von Uniper eine Strommenge von bis zu 23 Milliarden Kilowattstunden pro Jahr erzeugen. Ein Durchschnittshaushalt verbraucht durchschnittlich 3500 Kilowattstunden pro Jahr. gufi