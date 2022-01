Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Scheidung: Auch im Main-Tauber-Kreis sind Kinder die Leidtragenden

Statistik: 101 Ehen waren 2020 nicht mehr zu retten

MAIN-TAUBER-KREIS 27.01.2022 - 00:42 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Insgesamt 161 minderjährige Kinder waren vom Scheitern ihrer Eltern betroffen. Bei den Scheidungsverfahren an sich gibt es im Main-Tauber-Kreis, verglichen mit dem Vorjahr, eine Zunahme um Fünf zu melden. Landesweit sanken in Baden-Württemberg, Land, die Scheidungsfälle um 875 auf 18.081.

Deutschlandweit gingen 2020 laut Statistischem Bundesamt 143.801 Ehen endgültig in die Brüche. Das waren 5209 oder 3,62 Prozent weniger als 2019, als es 149.010 Scheidungen gewesen waren. »Damit gab es nach der leichten Zunahme 2019 wieder eine Abnahme der Ehescheidungen wie stets seit 2012«, teilt das das Statistische Bundesamt mit.

Bei den 107 Paaren, die 2020 im Main-Tauber-Kreis auseinandergingen, ohne minderjährige Kinder zu haben (Vorjahr: 88), ließ sich das früher gemeinsame Leben zwischen den Beteiligten vergleichsweise einfach auseinanderdividieren.

161 Kinder betroffen

Bei den im vergangenen Jahr insgesamt 208 geschiedenen Ehen hatten 54 ein minderjähriges Kind, 47 hatten zwei oder mehr minderjährige Kinder, und insgesamt waren 161 Kinder betroffen.

Aber in den übrigen 101 Ex-Ehen waren mehr als zwei Familienmitglieder betroffen: 54 Paare hatten ein Kind; 47 waren Eltern von zwei Kindern oder sogar von mehr. Dass für die im Main-Tauber-Kreis betroffenen 161 Scheidungskinder (Vorjahr: 189) das Leben nicht mehr so einfach ist, zeigen laut Mitteilung das breite Beratungsangebot für Betroffene und die Forschung, die sich mit der Frage beschäftigt, was aus Scheidungskindern wird. Ergebnis: Die Trennung beeinflusst den weiteren Lebensweg.

Aber sich deswegen nicht zu trennen, wenn's nicht mehr funktioniert, ist auch keine Lösung. Dauerstreitende Eltern beeinflussen den weiteren Lebensweg nämlich auch.

zds