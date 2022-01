Schaurige Orte direkt vor der Haustür

Literatur: 75 mystische Plätze vom Bodensee bis an den Main - Die etwas anderen Ausflugsziele

Schaurig schön: "Das Buch der unheimlichen Orte in Baden-Württemberg von Benedikt Grimmler. Fast gespenstisch mutet das Kloster Bronnbach an. Bendikt Grimmler geht in seinem aktuellen Buch auch auf die Sagen rund um die Anlage ein. Foto: Thilo Winkelmann

Er veröffentlichte »Das Buch der unheimlichen Orte in Baden-Württemberg«, in dem sich auch einige Ortschaften im Main-Tauber-Kreis wiederfinden, um die sich so manche mystische Legende rankt und die sich vielleicht als Ausflugsziele für den nächsten Trip in die Heimat eignen.

75 mystische Plätze vom Bodensee bis an den Main hat der Autor ausgegraben. Einer liegt auf Wertheimer Gemarkung: Das bekannte Kloster Bronnbach. Weniger bekannt ist, dass es dort immer wieder seltsame und unerklärliche Geräusche geben soll. Diese sollen von einem früheren Mönch kommen, der das ehrwürdige Klostergebäude auch nach seinem Tod nie verlassen hat. Folgende Sage rankt sich um ihn: Der damalige Abt versteckte einen Teil des Klosterschatzes im nahegelegenen Wald. Er wählte dazu eine Kutsche und anschließend - gar nicht mönchsgleich - tötete er den Kutscher als gefährlichen Mitwisser. Als diese Tat herauskam, ließ der Würzburger Erzbischof den Abt als Mörder enthaupten. Um Nachahmer zu warnen, ließ er den geköpften Abt mit seinem Kopf auf seinem Schoß nach Bronnbach zurückbringen. Seitdem soll besagter kopfloser Abt dort sein Unwesen treiben.

Flucht nach Wertheim

Was ist dran an der Geschichte? Auch dies beleuchtet Grimmler in seinem Buch. Tatsächlich gab es 1554 den Abt Clemens Leuser, der mit dem Kirchenschatz floh. Allerdings nicht wie in der Sage in den Wald, sondern nach Wertheim. Er hatte Gefallen am evangelischen Glauben gefunden und wollte sich unter den Schutz des Wertheimer Grafen stellen. Der Würzburger Bischof ließ ihn absetzen und vertreiben, allerdings, ohne ihn zu köpfen. Der diebische Mönch starb friedlich 1572.

Auch ein weiterer Abt, Sebastian Ulrich bekam Ärger mit Würzburg wegen schlampiger Finanzen. Allein, enthauptet wurde auch er nicht. Und so müsse man, so der Buchautor, schon selbst ins Kloster kommen, um den kopflosen Abt vor Ort zu befragen.

Wer etwas weiter Richtung Tauberbischofsheim unterwegs ist, kann in Niklashausen auf den Spuren des Predigers Hans Böhm, besser bekannt als Pfeifferhannes, wandern, der im 15. Jahrhundert vor Würzburg auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde. Dabei hatten etliche mit dem Eingreifen der Gottesmutter gerechnet. Denn im Frühling war besagter Hans Böhm in Niklashausen zum Volksheld aufgestiegen. Er war zu dieser Zeit Hirte im Dienst des Grafen von Wertheim. Nebenbei verdiente er sich als umherziehender Laienmusiker ein Zubrot.

Doch eines Tages zerstörte er seine Instrumente und erklärte der erstaunten Menge, dass die Gottesmutter ihn in einer Vision aufgefordert habe, Buße zu tun. Um den Ruf als lokaler Wallfahrtsort zu stärken, widersprach der Ortspfarrer nicht. Obwohl es Laien eigentlich verboten war, zu predigen, ließ man Böhm gewähren, und seine Anhängerschaft wurde immer größer.

Anders sah das der Bischof von Würzburg, der seinen Spitzel schickte und Böhm gefangen nahm. Seine Anhänger versuchten noch vergeblich, ihr Idol durch einen Zug nach Würzburg mit einigen Tausend Streitlustigen zu befreien.

Der Versuch scheiterte allerdings kläglich und mit vielen Toten bei einem Gemetzel bei Waldbüttelbrunn, steht aber doch für »Kurzer Sommer der Anarchie im Sommer 1476«, wie im Buch das Kapitel beendet wird.

Alle Texte des 190 Seiten starken Buchs sind lebendig und detailreich erzählt sowie mit eindrucksvollen Fotografien bebildert.

Weitere mystische Orte kann man in Bad Mergentheim, Uissigheim, Wachbach und auch den angrenzenden Landkreisen entdecken. Zu jedem Ort gibt das Buch eine Charakteristik, Tipps für Sehenswürdigkeiten und Einkehrmöglichkeiten an - für viele gelungene Ausflüge mit etwas Grusel.

NADINE SCHMID