Wertheim: Schaden an Gasleitung größer als gedacht

Komplette Abschaltung in Mühlenstraße und Lindenstraße am Mittwoch

Wertheim 06.09.2022 - 17:06 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Daher wurden vergangene Woche aufgrund einer ermittelten Leckage in einer Gasleitung die Straßenabzweigungen nahe der Tauberbrücke teilweise gesperrt - auch, um für einen reibungslosen Ablauf der Arbeiten am Gasleck zu sorgen.

»Nach mehreren Prüfungen und Untersuchungen stellte sich heraus, dass der Schaden an der Gasleitung nun doch größer ist, als anfangs erwartet«, berichtet Stefan Wolf, bei den Stadtwerken Wertheim zuständig für Planungen im Gas-, Wasser- und Wärmebereich.

Komplexer Schaden

Zunächst sei geplant gewesen, den Gasschaden unter Druck zu beheben und so die Versorgung mit Erdgas weiterhin jederzeit zu gewährleisten. »Aufgrund der Komplexität des Schadens ist dies so allerdings nicht möglich«, informiert Wolf. So wird es am Mittwoch, 7. September, von 8 bis 16 Uhr zu einer kompletten Abschaltung der Gasversorgung in der Mühlenstraße und Lindenstraße kommen.

Alle hiervon betroffenen Kunden hätten Anfang der Woche eine gesonderte Information via Posteinwurf erhalten und seien persönlich durch Mitarbeiter der Stadtwerke Wertheim unterrichtet worden.

Die geplanten Arbeiten umfassen unter anderem die Trennung der Rohrleitungen beziehungsweise das Schließen der Schieber sowie den Austausch einer Gussleitung im Bereich der bestehenden Baustelle. Um die Arbeiten ordnungsgemäß ausführen zu können, werden die Teilsperrungen vermutlich noch bis Ende dieser Woche andauern, teilen die Stadtwerke weiter mit.

»Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass unsere Arbeiten keineswegs im Zusammenhang mit der aktuellen Energiekrise, sondern lediglich mit der (Versorgungs-)Sicherheit stehen. Eine grundsätzliche Versorgung Wertheims mit Erdgas ist weiterhin gewährleistet«, so der Projektleiter abschließend.

chw