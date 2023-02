Sanitätsausbildung: Wenn blutende Wunden die Retter nur ablenken

Wie beim DRK Kreisverband Tauberbischofsheim Helfer für die Ortsvereine ausgebildet werden

Tauberbischofsheim 13.02.2023

Knochenbrüche können spektakular aussehen. Ihre Versorgung sollte allerdings erst nach den lebensrettenden Maßnahmen vorgenommen werden. In diesem Szenario versorgen Helfer einen Schausteller nach einem schweren Unfall. Ausbilder Hartmut Seiß (rechts) schaut für dies pätere Besprechung des Einsatzes genau hin. Nach Stürzen sollte eine Halskrause angelegt werden. Diese immobilisiert fünf der sieben Nackenwirbel. So wird es gemacht: Unser Reporter mit angenommener Rückenverletzung liegt auf einer Vakuummatratze.

Die Übung zum Abschluss des dritten Lehrgangswochenendes bringt Rene und Vitus am Sonntag ins Schwitzen: Angenommen ist ein Einsatz kurz vor Mitternacht auf einer örtlichen Messe. Alle Fahrgeschäfte haben geschlossen, nur eines dreht nach einer Reparatur noch eine Testfahrt - und schleudert dabei einen Techniker aus fünf Metern Höhe auf den Boden. "Platzwunde am Kopf", ""großer blauer Fleck" am Bauch, "offener Bruch" am Unterschenkel: Beschriftete Aufkleber kennzeichnen die zahlreichen angenommenen Verletzungen des bewusstlosen Patienten, der bäuchlings auf dem Boden liegt. Ein Albtraum für Ersthelfer. Hier gilt es, nicht die Ruhe und den Überblick zu verlieren. In der Fachsprache hat der Patient ein "Polytrauma", also mehrere Verletzungen, die jede für sich oder in Summe lebensbedrohlich sein können.

Schnell und richtig herum

Heißt: Hier ist schnelles Handeln in der richtigen Reihenfolge gefragt. Rene und Vitus sprechen den Patienten an, drehen ihn auf den Rücken, kontrollieren Atmung und Kreislauf und beginnen mit der Versorgung der Wunden. Das bedeutet zum Beispiel: Notruf absetzen, Absaugpumpe bereitlegen, Ausrüstung zum Blutdruck-Messen aus dem Rucksack holen, Sauerstoff vorbereiten. Zwischendrin ruft Ausbilder Hartmut Seiß immer wieder Blutdruckwerte in den Raum. Und: "Der Patient wird immer blauer." Nachdem Kopf- und Beinwunde abgedeckt sind, wird der Patient in die stabile Seitenlage gebracht und an den inzwischen eingetroffenen Rettungsdienst übergeben. Anschließend wird der Fall besprochen. "Alles spitze, nur die Seitenlage kam viel zu spät", wird Seiß später sagen. Denn: "Lebensrettende Maßnahmen kommen vor allen anderen." Und da müssen auch Platzwunden und andere Blutungen warten, wenn sie nicht zu stark und akut lebensgefährlich sind.

"Wird mir nicht mehr passieren", zieht Rene nach der Übung Bilanz. Besser, es passiert hier im Lehrsaal als später im echten Einsatz. Und: Die meisten Kursteilnehmer, die das Fallbeispiel angesehen haben, hätten die Seitenlage auch zu spät angewendet. Es ist die Ausbildungsphilosophie von Ausbilder Hartmut Seiß, Neulinge auch mal in die Falle rennen zu lassen: "Was man einmal in der Übung schiefgeht, passiert einem nie wieder", erklärt er. Seiß gehört zum Team der "Helfer vor Ort" in Wittighausen, Rotkreuzler, die bei Notfällen parallel zum Rettungsdienst alarmiert werden. Die Gemeinde liegt an der Kreisgrenze zu Bayern, bis Notarzt und Sanka da sind, kann einige Zeit vergehen, die Seiß und seine Truppe überbrücken müssen. Er kann daher allerlei praktische Erfahrungen aus Einsätzen weitergeben.

Reichlich zusätzliche Themen

An den beiden Tagen des Wochenendes hat sich die 15-köpfige Gruppe ausführlich dem Thema Hitze- und Kälteschäden sowie Traumaversorgung gewidmet: Was unterscheidet den Sonnenstich vom Hitzschlag? Warum darf man schwer Unterkühlte nur so wenig wie möglich bewegen? Wie entstehen bestimmte Verletzungen, welche Symptome sind möglich, wie behandelt man am besten? Das ist weit mehr als das Anlegen eines Druckverbands. Denn die Symptome zu erkennen und dann richtig zu handeln, kann entscheidend sein.

Eine wichtige Lektion lernt auch David: Er stützt den Oberkörper von der Leiter gestürzten Patienten, damit ihn der zweite Helfer versorgen kann und eine Halskrause angelegt werden kann. Doch durch das Stützen ist er für alle weiteren Tätigkeiten blockiert. "Sucht euch Unterstützung durch Umstehende, wann immer es geht", sagt Ausbilder Seiß deshalb.

Mit Trage durchs Treppenhaus

Er legt auch Wert auf eine Einheit, die in der Ausbildung zu oft zu kurz kommt: retten und transportieren. "Wenn wir mit einem Patienten auf der Trage umgehen, dann sollte das schon professionell aussehen", erklärt er. Deshalb ist in einer Übungseinheit der Transport eines Patienten über eine Mauer Thema, außerdem der Transport per Trage durch ein enges Treppenhaus. Und schließlich: die richtige Fixierung von Rückenverletzten auf Rettungsbrett und Vakuummatratze.

Bald wird sich zeigen, wie viel von der Ausbildung hängengeblieben ist: In zwei Wochen ist Prüfung in Theorie und Praxis. Außerdem können einige Helfer in Ausbildung ihr Wissen schon im Einsatz erproben: Bei Faschingsumzug an Rosenmontag in Assamstadt verstärken sie die dortigen Rotkreuztrupps. Und können so am lebenden Objekt lernen.

Matthias Schätte