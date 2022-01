Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Sanierung statt drei neue Blocks

Bauprojekt: Ex-Jugendherberge wird umgebaut - Investor hat Pläne nach Widerstand der Nachbarn geändert

Wertheim 16.01.2022 - 16:30 Uhr

Aller Streit scheint geschlichtet. Der einst angefeindete Investor wird die ehemalige Jugendherberge zu Wohnungen umbauen und setzt dabei nunmehr auf Sanierung und Ergänzung des historischen Bestandes.Foto: Geringhoff

Das damals vorgesehene Neubauprojekt sei viel zu wuchtig, sprenge die Infrastruktur um Straße und Kanal und passe generell nicht in den Stadtteil, so lautete die Kritik. Jetzt ist derselbe Eigentümer - wieder in Verbindung mit dem Marktheidenfelder Bauträger Redelbach - noch einmal angetreten und hat ein vollkommen neues Projekt vorgestellt. Das soll auf den Erhalt eines Großteils des überlieferten Herbergsgebäudes setzen. Offenbar ist nun nicht nur alle Kritik verflogen, scheinbar sind die Anwohner regelrecht begeistert und im Bauamt hält man das, was da nun kommen soll, für "soweit durchaus genehmigungsfähig".

Pläne im November vorgestellt

Dem Wertheimer Bauausschuss wird das jetzt schon vorab gefeierte Projekt am 31. Januar vorgestellt. Der Gemeinderat hat am Ende auch noch mitzureden, aber es scheint, als sei die Kuh - nach langen Jahren des Leerstandes und verschiedenen Besitzerwechseln - jetzt endgültig vom Eis. Ende November hat der Bauträger, dieses Mal in Abwesenheit des Investors, die neuen Planungen intern vorgestellt.

Mit dabei waren die direkten Anwohner und als Beobachter auch Boris Kellner, stellvertretender Vorsitzender des Wertheimer Altstadtbeirates. Ihm erscheint, dass was da nun kommen soll, rundum akzeptabel - und das nicht nur, weil vieles vom Erscheinungsbild der historischen Herberge erhalten bleibt. Plan ist es, den bestehenden Eingangsgiebel am rechten Gebäudeende zu "spiegeln", um so einen symetrischen Baukörper zu schaffen, wie man ihn auch von den beiden Schaugiebeln des Kulturhauses kennt.

Zwölf Wohnungen geplant

Nach Kellner sollen zwei "Finger" in den rückwärtigen Grundstücksraum hineingebaut werden, um den Baukörper zu erweitern. Es gehe um die Errichtung eines runden Dutzends von Wohnungen. Auf dem Grundstück selbst seien zudem ausreichend Parkplätze vorgesehen. "Ich habe den Eindruck, dass nunmehr alle damit recht gut leben können", sagt Kellner.

Sie sei "absolut positiv überrascht worden", sagt die Anwohnerin Ariane Mühleck. Sie hatte damals den Widerstand gegen die ursprünglich geplante doppelt so große Wohnanlage initiiert. Heute lobt sie den Investor mitsamt seinem Bauträger, der nunmehr sensibel mit dem Altbau und der Fläche umgehe. Abgebrochen werde lediglich ein - ohnedies schlechter - Bauteil aus den 1970er Jahren und die Ergänzungen seien in Sachen Stil und Volumen vollkommen akzeptabel.

Akzeptanz bei Nachbarn

"Nach dem, was da ursprünglich mal geplant war, hätten wir nie damit gerechnet, dass nun sowas Schönes dabei herauskommt". Jetzt gehe es, bei Wahrung des charaktervollen Altbaus, nur noch um 14, statt zuvor rund 30 Eigentumswohnungen. "Da hat keiner was dagegen, dass ist ein wirklich toller Bauvorschlag", sagt Mühleck. Was sie auch sagt: "Der Weg hierher hat uns viele Anstrengung und Nerven gekostet, aber es hat sich gelohnt, dass wir mobil gemacht haben. Auf diese gute Wendung hatten wir allerdings nicht zu hoffen gewagt."

Für Mühleck gibt es derzeit nur noch eine unbekannte Größe - das ehemalige Franke-Grundstück. Der Investor hatte das Jugendherbergsgelände und ein Seitengrundstück zusammen mit dem dahinterliegenden recht steilen Franke-Grund erworben. Der nun vorgelegte Plan spart diese Fläche aus.

Neben Mühleck zeigt sich auch der Leiter des Wertheimer Baudezernates Armin Dattler zufrieden mit der neuen, nachbarschaftsverträglichen Variante. Sie fuße auf Sanierung und Ergänzung, wie Dattler sagt. Er freue sich über die Akzeptanz, betont die Bedeutung des Miteinander aller Beteiligten. Er werde dem Bauauschuss nun vorschlagen, die Idee eines Bebauungsplanes für den Bereich, nicht weiterzuverfolgen. Vorgreifen wolle er jedoch auch nicht. Die Verwaltung leiste hier lediglich die Vorarbeit: "Es obliegt dem Gemeinderat, das zu verändern", betont Dattler.

Hintergrund: Gelände ohne Bebauungsplan "Die Ecke ist nicht konfliktfrei", hatte einer der Vorbesitzer der Wertheimer Jugendherberge im Sommer 2018 gesagt. Damals war es die Kreisbau Main-Tauber unter dem Weikersheimer Bürgermeister Klaus Kornberger, die die Jugendherberge im Jahr 2015 zum Spottpreis von 275.000 Euro vom Deutschen Jugendherbergsverband ersteigert hatte. Kurz darauf habe ein Wertheimer "ein Kaufangebot gemacht, dem wir nicht widerstehen konnten", hatte Kornberger damals gesagt. Spätestens seit 2018 gehört das insgesamt 7000 Quadratmeter messende Areal einem Unternehmer aus dem Stuttgarter Speckgürtel. Ursprünglich hatte der die Jugendherberge abreißen und durch drei moderne Wohnblocks mit jeweils zehn Wohnungen ersetzen wollen. Für das Areal gibt es keinen Bebauungsplan. Für Veränderungen legt der Paragraf 34 des Baugesetzbuches den Maßstab eher schwammig fest. Was kommt, muss sich "nach Art und Maß" in die Umgebung einfügen. Allein schon die Frage danach, wie weit der Begriff "Umgebung" konkret zu fassen ist, lässt erahnen, wieviel Sprengkraft darin liegen kann. (Ge)