Sanierung der Landesstraße verschiebt sich

L 2310: Fahrbahndeckenerneuerung von Wertheim bis Eichel erst ab 12. September - Einseitige Sperrung mit Ampelregelung geplant

Wertheim 02.09.2022 - 19:08 Uhr 2 Min.

Die Sanierung der Fahrbahndecke der Landesstraße 2310 im Abschnitt zwischen Wertheim und Eichel soll nun erst ab dem 12. September beginnen.

Ursprünglich hätten die Arbeiten, die auch mit der einseitigen Sperrung der Landesstraße und Ampelbetrieb verbunden sein werden, schon in der kommenden Woche beginnen sollen.

Die vom Regierungspräsidium Stuttgart beauftragte Firma saniert jetzt ab Montag, 12. September, bis voraussichtlich Samstag, 5. November, die L 2310 zwischen Wertheim und Eichel sowie die beiden Ortsdurchfahrten. Der Streckenabschnitt mit einer Gesamtlänge von rund 2,4 Kilometern weist Spurrinnen und Risse auf, die beseitigt werden müssen. Aufgrund von personellen Engpässen bei der beauftragten Baufirma sowie Lieferschwierigkeiten können die Arbeiten allerdings nicht wie geplant am 5. September beginnen, heißt es aus Stuttgart.

Im Zuge der Gesamtmaßnahme werden zudem in der Ortsdurchfahrt Eichel die Haltestellen barrierefrei umgebaut, die Pflastersteine entfernt und zur Geräuschreduzierung ein lärmarmer Asphaltbelag eingebaut. Die Stadtwerke Wertheim werden während dieser Zeit zudem Versorgungsleitungen in der Straße verlegen, heißt von der Pressestelle des Regierungspräsidiums weiter.

Halbseitig gesperrt

Um die Verkehrsbeeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, werde die Strecke für einen Großteil der Arbeiten nur halbseitig gesperrt. Die halbseitige Sperrung beginnt Montag, 12. September, und dauert voraussichtlich bis Freitag, 28. Oktober. Der Verkehr wird in dieser Zeit mittels einer Ampel geregelt. Aus Gründen der Verkehrssicherheit und des Arbeitsschutzes sei jedoch für die Dauer der Asphaltarbeiten ab voraussichtlich Samstag, 29. Oktober, bis Samstag, 5. November, eine Vollsperrung der Landesstraße notwendig, hieß es weiter.

Während der Vollsperrung wird der Verkehr wie folgt umgeleitet: Von Wertheim kommend in Fahrtrichtung Urphar und Bettingen wird der Verkehr während der Vollsperrung über die L 506 Reichholzheim, Niklashausen, K 282, K 2824 bis nach Urphar umgeleitet. Von der A 3 kommend geht die Umleitung über Urphar in Fahrtrichtung Wertheim über die K 2824, K 2822, Höhefeld, Bronnbach und weiter über L 506 nach Wertheim. Der Verkehr von Tauberbischofsheim kommend in Fahrtrichtung Wertheim wird in Werbach auf die L 506 nach Wertheim geleitet.

Lärmaktionsplan

Die Erneuerung der Fahrbahndecke ist Teil des Lärmaktionsplans der Stadt Wertheim, der neben der bereits erfolgten Sanierung der Uihleinstraße auch eine neue Fahrbahndecke auf dem 2400 Meter langen Abschnitt zwischen Wertheim und Eichel vorsieht. In der Ortsdurchfahrt Wertheim und auf der freien Strecke zwischen Wertheim und Eichel ist nach Auskunft des Regierungspräsidiums eine »reine Deckensanierung« geplant. Hier werde ausschließlich die Deckschicht der Fahrbahn erneuert, heißt es weiter.

Ortsdurchfahrt auch saniert

In der Ortsdurchfahrt Eichel wird es dagegen umfangreichere Arbeiten geben. In der ursprünglichen Planung war eine Sanierung dieses Streckenabschnitts nicht vorgesehen. Nun werde die Ortsdurchfahrt gleich mitsaniert, heißt es aus Stuttgart. Die Landesstraße erhält hier »eine neue Binderschicht und eine lärmarme Asphaltdeckschicht.

Zudem werden die Bordsteine erneuert und Bushaltestellen so gestaltet, dass der Einstieg in die Fahrzeuge ohne Hindernisse möglich ist. Die Stadt Wertheim plant zudem verschiedene Tiefbauarbeiten und die Erstellung mehrerer Querungshilfen über die L 2310.

Die Gesamtkosten für die Sanierungsarbeiten belaufen sich nach jüngsten Angaben des Regierungspräsidiums auf rund eine Million Euro. 175.000 Euro davon fallen nur für die Sanierung der Ortsdurchfahrt Eichel an.

GUNTER FRITSCH

Hintergrund: Verkehrssicherheit und Straßenzustand Die Landesstraße 2310 ist auf verschiedenen Straßenabschnitten sanierungsbedürftig. Seit Jahren etwa wird der schlechte Zustand der Fahrbahn auf dem Abschnitt Grünenwört und Mondfeld beklagt. Eine Anfrage der FDP-Fraktion im baden-württembergischen Landtag zum Zustand der Landesstraßen hatte jüngst ergeben, dass auch im Main-Tauber-Kreis viele Landesstraßen in einem so schlechten Zustand sind, dass die Verkehrssicherheit auf ihnen beeinträchtigt und eine baldige Sanierung angezeigt ist. Das gilt auch für den Abschnitt der L 2310 zwischen Grünenwört und Mondfeld, auf dem nur noch 80 Stundenkilometer schnell gefahren werden darf. Obwohl dieser Abschnitt in die schlechtesten Kategorie der Straßenzustandserfassung 2020 aufgenommen wurde, ist eine Sanierung der Strecke im Landesprogramm zum Erhalt der Landesstraßen vor 2025 nicht vorgesehen. ()