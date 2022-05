Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Samstags-Flohmarkt in Dietenhan kommt gut an

Veranstaltung: Rund 70 Stände in den Gassen - »Schön, dass so viele Leute im Dorf sind«

Wertheim 22.05.2022 - 19:37 Uhr 2 Min.

Echte Raritäten in Dietenhan. Foto: Michael Geringhoff

Anfangs hatten besonders die Veranstalter größere Bedenken, weil das Ordnungsamt sie auf einen Samstag gedrängt hatte - wegen irgendeiner leidigen Verwaltungsvorschrift rund um ein Sonntagsverkaufsverbot.

»Samstags ist blöd, da müssen die Leute erst die Gasse kehren, den Vorgarten jäten und das Auto waschen, ehe sie auf den Flohmarkt gehen können.« Der Mitorganisator Gerd Diehm war hinterher dann doch versöhnt, wenngleich: »Nächstes Mal wieder sonntags, basta!« Besser sei es, keine Risiken einzugehen, sagt Diehm. Lernen konnte man: Nicht alle kehren samstags die Gasse. Wo es erst um 15 Uhr losgehen sollte, waren schon um die Mittagszeit die ersten Kunden zwischen den rund 70 Ständen in den Dietenhaner Gassen unterwegs.

»Kenner halt, die die allerbesten Stücke suchen«, erklärte einer der Verkäufer. Wobei, was »allerbest« ist, das liegt natürlich im Auge des Betrachters. Und auf was ist dieses Auge nicht alles gefallen?? Da waren tatsächlich Omas Küchenutensilien zu finden und der glitzernde Modeschmuck der Tante, Töpfe, Blumentöpfe, Nachttöpfe, viele Schuhe, haufenweise Spielsachen und für den Herrn ein wohlsortiertes Ensemble aus Werkzeugen, Autoladegeräten, ein Rasenmäher (der läuft wirklich gut) bis hin zur Kettensäge für den, der es etwas gröber mag.

Alba Obrecht (47) hatte da eher Zartes im Angebot. »Was glänzt, das lockt die Kunden zuallererst«, sagt sie und zeigt auf Ketten, Uhren und Armbänder, vieles schimmert gülden. »Die Leute sind total nett, ich glaube, alle freuen sich, dass man wieder raus kann, auf den Flohmarkt.« Hart verhandelt werde trotzdem, das gehöre irgendwie aber auch dazu, sagt die Verkäuferin, checkt nebenbei eine Besucherin, die den Schmuck inspiziert, ab und stellt forsch fest: »Sie sind ein Kettentyp!« Die Dame ist es nicht. Macht aber nichts, den Versuch war es wert, von nichts kommt nichts.

Obrechts Lieblingsstück ist eine 70er-Jahre-Pressglasvase. »Aus dem Haus des Kölner Kulturbürgermeisters«, wirbt sie. Eigentlich sei die Vase aus prominentem Vorbesitz ja mindestens 100 Euro wert: »Aber Ihnen gebe ich sie für sechs.« Den Wertheimer Gerald (51) hätte sie damit nicht gelockt, er will zuerst einmal alles ansehen. Die Hälfte hat er schon geschafft. Wenn er etwas kaufe, dann müsse es ihn auf den ersten Blick regelrecht anspringen, sagt er und hofft auf die nächsten 35 Stände. »Schön, dass so viele Leute im Dorf sind«, sagt der Verkäufer Jochen Diehm (47). Bei ihm im Hof gibt es alles Mögliche, entlang des Gartenzauns reihen sich zig Paar Schuhe - ganz erstaunlich.

»Weg ist weg«

Schuhe sind auch am Stand von Manuela Sambataro ein starkes Thema. Die 40-Jährige ist ein bisschen Profi. Schuhe müsse man immer mit Tüte verkaufen: »Damit die Ehemänner nicht gleich sehen, was ihre Frauen gekauft haben.« Dass sie eben doch nur ein halber Profi ist, dokumentiert der Verkauf einer Vase - wohl eine von Mamas Lieblingen. Klar habe sich der Käufer gefreut, ihre Tochter habe schließlich viel zu billig verkauft. »Man muss halt loslassen können.« Mama Roswitha seufzt den Satz heraus, aber was soll's: »Weg ist weg« - und sie lächelt wieder.

