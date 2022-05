Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Sammelplatz für Gehölzschnittgut in Wessental bleibt geschlossen

Umwelt: Viele Regelverstöße der Anlieferer haben zu dieser Entscheidung geführt - Reisighaufen wird nicht beseitigt

Freudenberg 11.05.2022 - 00:00 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der Schredderplatz in Wessental ist geschlossen, da immer wieder Grüngut abgeliefert wurde. Wegen dieses Grünschnitts wurde das Material auch nicht mehr abgeholt. Nun liegt seit längerem dort ein großer Reisighaufen, über dessen Erhalt und Entfernung Uneinigkeit besteht. Foto: Birger-Daniel Grein

Grund war das Fehlverhalten einiger Anlieferer. Das Grundstück, auf dem sich der Schredderplatz befindet, gehört der Stadt Wertheim und liegt auf Sonderrieter Gemarkung. Es befindet sich am Weg, über den die Wessentaler auf ihren angrenzenden Freizeitplatz gelangen.

"Das Grundstück hat die Ortsverwaltung Wessental als Sammelplatz für Gehölzschnittgut genutzt", heißt es von der Stadt Wertheim. Ursprünglich wurde der dort abgeladene Reisig von einer Fachfirma geschreddert und weiterverwendet. Wessentals Ortsvorsteher Roland Hildenbrand hatte in der jüngsten Ortschaftsratssitzung dazu erklärt: "Die ersten zwei bis drei Jahre hat das Anliefern durch die Bürger gut funktioniert. Danach ist immer mehr Material angeliefert worden, das gegen die Regeln verstieß und sich nicht schreddern ließ".

Daher sei das gesamte Material nicht mehr abgeholt worden und liege nun seit etwa drei Jahren auf dem Platz. Der Schredderplatz sei daher geschlossen. "Es wird auch keinen Schredderplatz mehr in Wessental geben, da sich die Leute nicht an die Regeln halten", betont er. Auf dem Schredderplatz sei im Laufe der Zeit ein großer Totholzhaufen entstanden. Dieser könne Lebensraum für viele Tiere bieten, ist er überzeugt. "Daher plädiere ich dafür, diesen an seiner Stelle zu belassen."

Konkret habe man noch keine Tiere im Haufen beobachtet, heißt es weiter. In der Sitzung hatte er von einem Vor-Ort-Termin mit Sonderriets Ortsvorsteher Udo Kempf sowie dem Liegenschaftsamt und der Umweltbehörde der Stadt Wertheim berichtet. Die Umweltbehörde habe erklärt, es gebe sowieso zu wenig Totholzhaufen, so Hildenbrand. Kempf bestehe jedoch darauf, dass der Haufen entfernt wird. "Das kann ich nicht nachvollziehen. Es ist zwar Sonderrieter Gemarkung, der Haufen liegt aber in Wessental." Die Kosten der Entsorgung des Haufens schätzte er auf mindestens 400 bis 500 Euro.

Auf Nachfrage unseres Medienhauses erklärt Udo Kempf, das Gespräch vor Ort habe das Liegenschaftsamt initiiert. Beim Termin hätten alle Beteiligten ihre Argumente dargelegt.

Von der Pressestelle der Stadt Wertheim heißt es zum Gespräch, auf dem Schredderplatz hätten Unbekannte zunehmend auch Grünabfälle entsorgt. Grünabfälle machten die Hackschnitzel unbrauchbar, weil sie zu feucht sind. "Zwischen Liegenschaftsverwaltung der Stadt Wertheim, Ortsverwaltung Sonderriet und Ortsverwaltung Wessental ist nun vereinbart, dass der Reisighaufen im Oktober, also nach der Brutzeit, entfernt wird. Dieses Vorgehen ist mit dem Umweltbeauftragten der Stadt abgestimmt."

bdg

Hintergrund Hintergrund: Wert eines Totholzhaufens für die Natur Laut Naturschutzbund Deutschland bieten Totholzhaufen vielfältigen Lebensraum und Nahrung, beispielsweise für Insekten, Amphibien, Reptilien, Spinnen. Auch Vögel, Fledermäuse, Igel, Haselmäuse und andere Tiere profitierten vom Totholz. Dabei gilt laut Umweltschutzorganisation: Je dicker das Totholz, umso besser ist es als Lebensraum geeignet und umso mehr Nahrung ist zu finden. Vor allem Totholz, das von der Sonne beschienen wird und stehendes Totholz seien artenreich. Totholzhaufen seien im Sommer und im Winter gleichermaßen Lebensraum. So überwintern beispielsweise Käfer aber auch Kröten und manche Insekten darin. Außerdem halte ein Totholzhaufen Baumaterial bereit, beispielsweise für früh fliegende Insekten. Daher empfiehlt der Naturschutzbund einen Totholzhaufen als Element im Garten. (bdg)