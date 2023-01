Saint-Arnoult und Freudenberg lange verbunden

Jumelage: 30 Jahre Partnerschaft zwischen den beiden Städten - Auch Deutsch-Französischer-Club in Feierlaune - Freundschaften entstanden

Freudenberg 20.01.2023 - 11:15 Uhr 3 Min.

Seit 30 Jahren sind Freudenberg und Saint-Arnoult bei Paris Partnerstädte. Dem Deutsch-Französischen-Club ist wichtig, auch die junge Generation dafür zu begeistern. So gab es in der Lindtal-Schule Freudenberg für alle Klassen ein Projekt, bei dem die Kinder die Partnerstädte unter anderem die Tradition des Galette des Rois (Dreikönigskuchen) kennenlernten. Foto: Birger-Daniel Grein

Das Fest fällt mit 60 Jahre Élysée-Vertrag zusammen. Außerdem feiert der Deutsch-Französische-Club Freudenberg (DFC) sein 30-jähriges Bestehen nach. Dieses war 2021, die Feier fiel aber wegen der Pandemie aus. Zur bevorstehenden Jumelage blicken die Aktiven des DFC im Gespräch mit unserem Medienhaus zurück.

Reinhild Reuter ist Zweite Vorsitzende des Vereins und gehörte zu seinen Gründungsmitgliedern. Sie berichtet von der Bedeutung von Linda und André Devaux, die in Freudenberg wohnten und für die Firma Rauch arbeiteten. Später zogen sie für diese nach Saint-Arnoult und kümmerten sich dort um eine Verkaufsstelle. Als die französische Stadt auf der Suche nach einer deutschen Partnerstadt war, schlugen sie Freudenberg vor.

1989 erster Besuch

1989 habe es einen ersten Besuch einer Delegation aus Saint-Arnoult in Freudenberg gegeben, sagt Reuter. Es folgten zwei bis drei gegenseitige Visiten, an denen auch Vertreter der jeweiligen Kommunalpolitik teilnahmen. Dadurch seien Freundschaften entstanden. 1991 sei dann der Deutsch-Französische Freundschaftsclub gegründet worden.

Auch auf französischer Seite war eine Partnerschaftsvereinigung entstanden. Der DFC stellte in Folge den Antrag bei der Stadt, konkrete Gespräche zur Städtepartnerschaft aufzunehmen. »Der Stadt war wichtig, dass es eine lebendige Partnerschaft der Bürger wird.« Am 9. Oktober 1993 wurde der Partnerschaftsvertrag der Städte in Saint-Arnoult unterschrieben. Beim Gegenbesuch erfolgte am 3. Juni 1994 die Unterzeichnung in Freudenberg.

Seither war die Partnerschaft vor allem durch das Engagement des DFC und seinem französischen Pendant mit Leben gefüllt.

Neben vielen Feiern gebe es informativen Austausch, so Reuter. Eine besondere Aktivität sei zum Beispiel der jahrelange Schüleraustausch zwischen den Städten gewesen. Gabi Wörner, damals Lehrerin in Freudenberg, organisierte ihn.

Schüler lernen sich kennen

»2009 besuchten erstmals Zweitklässler zusammen mit ihren Eltern Saint-Arnoult«, erinnert sie sich. 2010 kam dann der erste Gegenbesuch. Bis 2018 gab es diese wechselseitigen Besuche. Diese fanden während der Schulzeit statt, die Gäste lebten jeweils in Gastfamilien. Neben dem Kennenlernen von Partnerstädten und Umgebung nahmen die Kinder auch am Unterricht in der jeweiligen Partnerschule teil. Die Besuche dauerten jeweils sechs Tage. Dieser Schüleraustausch wurde 2012 in der französischen Botschaft in Berlin mit einem Preis ausgezeichnet, so Reuter.

Jährlich gibt es auch heute noch wechselseitige Besuche aller Generationen über vier Tage traditionell um Christi Himmelfahrt.

Viele besondere Momente

Reuter denkt an viele besondere Momente dabei. So hätten die Bürgermeister der beiden Städte in der Frankfurter Paulskirche eine Ansprache gehalten. Diese gelte als Wiege der deutschen Demokratie, erinnert sie. Sehr bewegend seien die Feiern zum französischen Gedenktag zum Kriegsende am 8. Mai 2005 in Saint-Arnoult gewesen. Freudenbergs Bürgermeister Heinz Hofmann und DFC-Vorsitzender Martin Reuter legten dort einen Kranz zum Gedenken an das Kriegsende nieder. Reinhilde Reuter und die aktuelle DFC-Vorsitzende Elisabeth Huba Mang sind sich einig, durch die Partnerschaft seien viele individuelle Freundschaften zwischen den Einwohnern entstanden. Gerne seien die Franzosen auch an Fasching gekommen. In den 1990er Jahren habe es sogar einen gemeinsamen Wagen beim Straßenfasching gegeben. 2013 sei eine Delegation von Radfahrern von Saint-Arnoult nach Freudenberg gefahren. Für die rund 680 Kilometer hätten sie nur drei Tage gebraucht.

Für die Zukunft wünschen sich beide, dass der DFC mindestens weitere 30 Jahre besteht. Man möchte dafür junge Menschen für die Partnerschaft begeistern. Dazu dient auch eine Aktion, die Wörner mit Barbara Edel in allen Klassen der Lindtal-Schule umsetzte. Dabei lernten die Kinder den Hintergrund der Städtepartnerschaft, Saint-Arnoult und die Tradition des Dreikönigskuchens mit der Krönung kennen.

BIRGER-DANIEL GREIN

Hintergrund Im Überblick: Veranstaltungen zu 30 Jahre Städtepartnerschaft Im Festjahr 30 Jahre Städtepartnerschaft Freudenberg am Main - Saint-Arnoult-en-Yvelines sind mehrere Veranstaltungen geplant: An diesem Sonntag, 22. Januar, veranstaltet der Deutsch-Französische Club Freudenberg (DFC) mit Bürgermeister Roger Henning zum offiziellen deutsch-französischen Tag ein Freundschaftskaffee im Amtshaus. Um 14 Uhr trifft man sich unter der Freundschaftsfahne im Rathaushof. Dort wird Henning reden. Im Anschluss warten im Amtshaus einige Überraschung des DFC für die Gäste. Vom Donnerstag, 18., bis Sonntag, 21. Mai, kommt eine größere Delegation aus Saint-Arnoult nach Freudenberg. Es wird ein umfangreiches Programm, unter anderem mit dem Besuch in Ludwigsburg geben. Bei einem Freudenberg-Tag werden die Freunde aus Frankreich Neues und Altes aus Freudenberg erfahren. Am Samstag, 20. Mai, wird ein Galaabend für Einheimische und Gäste in der Turnhalle stattfinden. Das Programm dafür wird aktuell erarbeitet. Freudenberger können nach Anmeldung am Galaabend teilnehmen. Für die Unterbringung der Gäste aus Saint-Arnoult freut sich der DFC über Gastfamilien. Auch weitere Unterstützung ist willkommen. (bdg)