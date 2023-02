Neue Wertheim-Pralinen:In drei Geschmacksrichtungen

Sahne-Praliné, Madagaskar-Vanille und Salz-Karamell

Wertheim 05.02.2023 - 20:09 Uhr 2 Min.

Elke Stegmann steckt hinter den süßen Versuchungen von Art of Chocolate. Foto: Michael Geringhoff

Das Rathaus hatte Pralinen bei der Wertheimer Manufaktur Art of Chocolate in Auftrag gegeben, um das etwas sachlich benannte »Geschenke-Sortiment« zu erweitern. Sachlichkeit und Schokolade passen für viele gar nicht so gut zusammen. Kalorien hin oder her, Schokolade löst Wohlbefinden aus, das sich - vielfach pseudowissenschaftlich belegt - bis hin zur Schokophorie steigern kann.

Hinter den Verlockungen stehen der Wahl-Wertheimer Jaap Bosscha (63) und seine Tochter Evelyn (31). Und hinter beiden steht Elke Stegmann. Die 54-Jährige ist die hauseigene Maitresse au chocolat und nicht nur dienstlich mit Milch, Butter und Kakaobohnen verbandelt. Stegmann steht auch privat auf Schokolade. Hinten auf ihrem T-Shirt ist zu lesen: »Neun von Zehn lieben Schokolade - einer lügt«.

Nicht wie in der TV-Werbung

Es ist immer noch Handwerk dabei, wenn sie die Füllung auf das Schokopolster legt und anschließend mit mehr Schokolade umschließt, wenngleich die Schokolade nun auch nicht, wie in der Fernsehwerbung, aus dem Papiertrichter gepresst und mit goldenem Löffel verstrichen wird. Die Firma mit dem klingenden Name, die so für ihre Produkte wirbt, ist ein großer Konzern mit industrieller Fertigung. Bei Elke Stegmann sieht das dann doch noch deutlich anders aus. Viele Hände formen, füllen, bestreuen und verpacken Pralinen und Tafeln.

»Da ist viel Handarbeit drin, nur wirklich gute Zutaten, kein Palmfett und sowas. Unsere Schokolade, die ist schon ein bisschen Luxus«, sagt Jaap Bosscha. Die Wertheim-Pralinen haben obenauf noch das Logo der Stadt. Es schimmert ein bisschen golden, ist aus Kakaobutter und wird eigens im Schokoladenland Belgien für Wertheim hergestellt.

»Vor sicher zehn Jahren haben wir schon einmal Pralinen für die Stadt Wertheim gemacht«, sagt Bosscha. Damals sei aber vieles noch anders gewesen. Der Vorstoß jetzt sei direkt vom Oberbürgermeister gekommen. »Im November, mitten in der Hochsaison«, sagt Evelyn Bosscha. Möglich gemacht hat es letztlich dann wieder Elke Stegmann, die das durchaus aufwendige Projekt »irgendwie dazwischengeschoben« hat.

»Viele Menschen glauben: Na, dann basteln die halt mal ein paar Pralinen?«, sagt Jaap Bosscha, doch ein solches Extraprodukt aufzunehmen, sei wirklich ein großer Aufwand. Auf der anderen Seite mache er es natürlich gern, weil die Praline mit dem Logo auch die eigene Verbundenheit zur Stadt ausdrücke. »Ich habe mich echt gefreut. Ich finde schon, dass das was Besonderes ist«, sagt auch seine Tochter. Ab sofort dürfen auch Normalsterbliche die selbstverständlich alkoholfreien Wertheim-Pralinen kaufen, aber als Zeichen des Dankes oder der Ehrenbezeugung aus der Hand des OB schmecken sie natürlich noch einmal anders.

Hintergrund: Wertheim-Devotionalien Wertheim-Devotionalien gibt es mittlerweile eine ganze Menge. Brandneu dabei ist das hölzerne Wimmel-Wertheim-Puzzle, das der Gastronom Stefan Kempf gerade eben auf den Markt gebracht. Das Puzzle und viele andere Souvenirs gibt es auch bei der Touristinformation am Spitzen Turm. »Wir haben über die Jahre festgestellt, dass da wirklich großes Interesse besteht«, sagt Christiane Förster. Die 56-jährige ist Geschäftsführerin der Tourismusregion Wertheim. Es gibt Tassen, Taschen, Kugelschreiber, Kalender, Aufkleber, Kühlschrankmagnete, Buddenscheißer und natürlich die spektakulären Regenschirme mit der Stadtansicht auf der Innenseite. »Auch Alkoholisches geht gut und nicht zu vergessen der Wertheimer Optimist des Künstlers Otmar Hörl. Die 50-Zentimeter-Variante in den Farben Rot und Gold ist einer der Renner.« Zu den Kunden gehörten oftmals auch Einheimische, die Wertheimer Grüße in die Welt hinausschickten, berichtete Christiane Förster. ()