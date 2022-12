Ralf Schreiner erhält DRK-Ehrennadel für 50 Mal Blut spenden

Hintergrund

Auch dies sind Themen aus der Sachsenhäuser Ortschaftsratssitzung:

Windkraft: Angestoßen durch den Rat Bernd Weigand, positionierte sich der Ortschaftsrat für eine offensive städtische Herangehensweise. Windräder müssten vorrangig auf kommunalen Flächen errichtet werden, damit die erheblichen Pachterträge der Allgemeinheit zuflössen. Wichtig sei es, dass auch die Stadtwerke einstiegen und preiswerte Bürger-Windenergie anböten, sagte der Ortsvorsteher.

Dorf-App: Exakt 199 Sachsenhäuser sind bereits zugestiegen, es sei eine schöne Plattform, um das Miteinander innerhalb des Orts zu gestalten, lobte Ortsvorsteher Udo Beck.

Defizite: Defizite gibt es beim, anlässlich des 50-jährigen Eingemeindungsfests, durch den OB überreichten Luftbild von Sachsenhausen. Laut Ortsvorsteher sind Teile des Dorfs nicht mit abgebildet. Das Foto wird aktuell nicht ausgehängt. Sachsenhausen wartet auf Nachbesserung.Feste feiern: Im kommenden Jahr soll endlich wieder nach Kräften gefeiert werden. Es stehen 100 Jahre TV-Sonderriet, die Kerwe und das Grillfest der Feuerwehr an.

Baumbestattungen: Baumbestattungen werden in Sachsenhausen ab dem kommenden Frühjahr möglich sein.

Auf dem Friedhof wird eine Fläche um zwei bestehende Bäume herum ausgewiesen. Zunächst einmal soll der Platz für 21 Urnen reichen.

Schottern und streuen: Der mittlere Weg zum Holzplatz bedürfe der Schotterung, bei anderen Flurwegen müsse der Wegesaum dringend abgeschoben werden, um ausreichend Fahrbahnbreite für landwirtschaftliche Fahrzeuge zu sichern. Gefordert wurde ebenfalls, die Anhöhe am Pfarrhausweg in den Plan des kommunalen Winterdienstes mit aufzunehmen.

Platzsingen: Am Freitag, 23. Dezember, wird der Gesangverein, sofern das Wetter es zulässt, an verschiedenen Stellen des Dorfs Weihnachtslieder singen. Los geht es um 18 Uhr in der Karl-Mosemann-Straße. Ge