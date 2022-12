Saal des Feuerwehrhauses wird saniert

arkplätze werden in Eigenleistung erneuert

Wertheim 09.12.2022 - 13:08 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der Saal im Obergeschoss des Feuerwehrhauses Wertheim-Urphar wird 2023 saniert. Hier finden viele Veranstaltungen so wie die Ortschaftsratssitzungen am Donnerstag statt. Foto: Birger-Daniel Grein

Die letzte Sanierung im Obergeschoss sei fast 25 Jahre her, so Ortsvorsteher Detlev Dosch. In der Ortschaftsratsitzung am Donnerstag im besagten Raum wurden die Pläne vorgestellt. Im Haushalt der Stadt Wertheim stehen im kommenden Jahr 300.000 Euro für die Maßnahme. Die Elektrik im Obergeschoss mit Verkabelung, Anschlüsse und Verteilung wird laut Dosch komplett erneuert. Außerdem wird eine zeitgemäße Beleuchtung mit dimmbaren LED-Spots eingebaut. Die Holzdecke solle wegen ihres schönen Charakters möglichst erhalten werden, erklärte er. Dies werde aktuell geprüft.

Technische Dämmung

Die Dämmung darüber werde gegen eine technisch zeitgemäße Dämmung ausgetauscht. Dies sei von oben möglich. Bei den neuen Anschlüssen, wie zum Beispiel für Beamer, berücksichtige man die Bedürfnisse der Vereine. Wo möglich, wolle man auch bei kleineren Arbeiten Eigenleistungen einbringen, so Dosch.

Die Arbeiten sollen am 8. Mai beginnen, da zuvor noch Veranstaltungen im Saal sind. Sie sollen bis spätestens Ende des Jahres fertiggestellt sein.

Abschließen will man im kommenden Jahr auch die Arbeiten an den Parkplätzen hinter dem Gebäude. Im laufenden Jahr sei man wegen fehlender Geräte und der Witterung nicht fertig geworden. Das Material stellt die Stadt Wertheim, die Arbeiten erfolgen in Eigenleistung. Fertigstellen möchte man die Erneuerung der Parkplätze auf der Gebäudeseite. Zudem soll der Weg zur Fluchttreppe an den Vereinsräumen im Untergeschoss gepflastert werden. Aktuell gebe es noch ein matschiges Stück am entsprechenden Weg. Das Wasser laufe auch künftig dann ins Gelände ab und versickere dort, ergänzte er. Die Arbeiten sollen bis spätestens Juni 2023 abgeschlossen sein. Grund sei das Fest 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Urphar vom 2. Bis 5. Juni am Feuerwehrhaus.

ORTSCHAFTSRAT URPHAR IN KÜRZE

WERTHEIM-URPHAR. In der Sitzung des Ortschaftsrats am Donnerstagabend gab es noch folgende Themen:

Neubaugebiet: Laut Ortsvorsteher Detlev Dosch laufen hier aktuell nichtöffentliche Gespräche. Er hoffte, zum Frühlingsanfang konkret berichten zu können, wie es weiter geht. 1250 Jahr-Feier: Am 1. Juliwochenende 2025 wird Urphar sein 1250-jährges Bestehen feiern. Die Vorbereitungen dafür haben bereits begonnen. Aktuell gibt es bereits einen Festausschuss mit sechs Personen. Zudem hatte man bereits bei verschiedenen Veranstaltungen Ideen gesammelt. Ortschaftsrat Wolfram Spott lud alle Bürger zu einer Besprechung des Jubiläumsfests am 5. Januar um 19 Uhr in den Saal des Feuerwehrhauses ein. Dabei sollen weitere Ideen gesammelt und die Bürger in die Planung einbezogen werden. Ab kommendem Jahr will man dann zielgerichtet planen und dazu Aufgaben verteilen.

Eisencontainer: An der Gemeinschaftskläranlage zwischen Urphar und Bettingen kann aktuell Altmetall in einem Container entsorgt werden. Die Öffnungszeiten sind mittwochs 11 bis 12 Uhr und samstags 13 bis 14 Uhr.

Weihnachtsmarkt: Lob und Dank sprach Dosch den Beteiligten des kleinen Weihnachtsmarkts im Dorf aus. Zudem übermittelte er den Dank von Anita Bartsch vom Verein S.A.m.b.i.A aus Neubrunn. Der Verein hatte mit Losstand und Spenden beim Urpharer Weihnachtsmarkt 490 Euro zusammenbekommen. Damit können 3270 Schulfrühstücke für arme Kinder in Sambia finanziert werden.

Bücherausleihe: Das Entleihen aus dem offenen Bücherschrank ist zu Öffnungszeiten des Urpharer Rathaus montags 15.30 bis 17 Uhr und donnerstags 18 bis 19 Uhr oder nach Absprache mit Dosch möglich.

Aushangkasten: Aus Reihen der Bürger wurde darum gebeten, Informationen trotz der Dorf App auch weiterhin in den Aushangkästen des Dorfs aufzuhängen. Dies wird erfolgen.

BIRGER-DANIEL GREIN

Ortschaftsrat Urphar in Kürze Wertheim-Urphar. In der Sitzung des Ortschaftsrats am Donnerstagabend gab es noch folgende Themen: Neubaugebiet: Laut Ortsvorsteher Detlev Dosch laufen hier aktuell nichtöffentliche Gespräche. Er hoffte, zum Frühlingsanfang konkret berichten zu können, wie es weiter geht. 1250 Jahr-Feier: Am 1. Juliwochenende 2025 wird Urphar sein 1250-jährges Bestehen feiern. Die Vorbereitungen dafür haben bereits begonnen. Aktuell gibt es bereits einen Festausschuss mit sechs Personen. Zudem hatte man bereits bei verschiedenen Veranstaltungen Ideen gesammelt. Ortschaftsrat Wolfram Spott lud alle Bürger zu einer Besprechung des Jubiläumsfests am 5. Januar um 19 Uhr in den Saal des Feuerwehrhauses ein. Dabei sollen weitere Ideen gesammelt und die Bürger in die Planung einbezogen werden. Ab kommendem Jahr will man dann zielgerichtet planen und dazu Aufgaben verteilen. Eisencontainer: An der Gemeinschaftskläranlage zwischen Urphar und Bettingen kann aktuell Altmetall in einem Container entsorgt werden. Die Öffnungszeiten sind mittwochs 11 bis 12 Uhr und samstags 13 bis 14 Uhr. Weihnachtsmarkt: Lob und Dank sprach Dosch den Beteiligten des kleinen Weihnachtsmarkts im Dorf aus. Zudem übermittelte er den Dank von Anita Bartsch vom Verein S.A.m.b.i.A aus Neubrunn. Der Verein hatte mit Losstand und Spenden beim Urpharer Weihnachtsmarkt 490 Euro zusammenbekommen. Damit können 3270 Schulfrühstücke für arme Kinder in Sambia finanziert werden. Bücherausleihe: Das Entleihen aus dem offenen Bücherschrank ist zu Öffnungszeiten des Urpharer Rathaus montags 15.30 bis 17 Uhr und donnerstags 18 bis 19 Uhr oder nach Absprache mit Dosch möglich. Aushangkasten: Aus Reihen der Bürger wurde darum gebeten, Informationen trotz der Dorf App auch weiterhin in den Aushangkästen des Dorfs aufzuhängen. Dies wird erfolgen. (bdg)