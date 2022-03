Russlanddeutsche Community in Wertheim: Viel Unsicherheit und emotionale Diskussionen

Falschmeldungen im Umlauf

Wertheim 11.03.2022 - 18:00 Uhr Kommentieren 5 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Klare Botschaft: Ein Transparent im Wertheimer Stadtteil Bestenheider Höhe verurteilt den Krieg in der Ukraine. Einer der Initiatoren hat selbst Hilfsgüter in die Ukraine transportiert. Stadt und russisch-orthodoxe Gemeinde wollen bei Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine eng zusammenarbeiten.

»No War« steht auf einem Transparent in den blau-gelben Landesfarben der Ukraine am Eingang des Stadtteils Bestenheider Höhe in Wertheim. Viele Menschen mit Russland-Bezug leben hier und in den umliegenden Stadtteilen Reinhardshof, Wartberg und Vockenrot. Seit Beginn der 1990er Jahre sind viele als Spätaussiedler aus der Sowjetunion und ihren Nachfolgestaaten nach Deutschland zurückgekehrt. Nun fürchten manche, in den Russland-Ukraine-Konflikt hineingezogen zu werden.

Appell an die Bürger

Am 2. März demonstrierten etwa 400 Wertheimer auf dem Marktplatz für Frieden in der Ukraine. Einer der Redner war Bürgermeister Wolfgang Stein. An alle Bürger, »egal welcher Herkunft«, richtete er einen Appell: »Lassen Sie nicht zu, dass der Konflikt in unsere Stadtgemeinschaft hineingetragen wird.«

Die Hilfsbereitschaft für die Leidtragenden des Konflikts ist groß, auch Menschen mit russlanddeutschem Hintergrund haben nach Informationen unserer Redaktion Angehörige und Freunde aus der Ukraine nach Wertheim gebracht und aufgenommen. Öffentlich bekennen wollen sich aus Angst vor Anfeindungen aber nur wenige. Die russisch-orthodoxe Gemeinde hat vergangene Woche einen Hilfstransport in die Ukraine auf den Weg gebracht und sammelt weiter Spenden. Es gehe darum, Kriegsopfern, Frauen und Kindern zu helfen, heißt es.

Auch Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez, der mitten im dreiwöchigen Rucksack-Urlaub in Sri Lanka vom Kriegsausbruch überrascht wurde, hat nach seiner Rückkehr ins Rathaus am Montag umgehend den Kontakt gesucht, um mit der russisch-orthodoxe Gemeinde über die Unterstützung ukrainischer Kriegsflüchtlinge zu sprechen. »Er machte im Gespräch mit der Kirchenältesten Irina Nikolskij und ihrem Mann deutlich, dass die Religionsgemeinschaft für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine eine wichtige Rolle spielt und gleichzeitig für ein Miteinander aller Menschen in Wertheim steht«, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Der Oberbürgermeister und Jürgen Graner als Leiter des Ukraine-Arbeitsstabs sahen sich die neuen Räume der Gemeinde in der Theodor-Heuss-Straße an, die in größtenteils ehrenamtlichem Engagement erstellt wurden, und bedankten sich für die Unterstützung der Gemeinde. »Nicht erst jetzt setzt man sich für Menschen in Not ein, schon seit 2014 engagiert sich die russisch-orthodoxe Gemeinde durch unterschiedliche Hilfsaktionen in der Ukraine«, lässt sich Herrera Torrez zitieren.

Große Hilfsbereitschaft

»Die Spenden- und Hilfsbereitschaft aus der Wertheimer Bürgerschaft ist überwältigend«, heißt es von Nikolskij. Weitere Hilfstransporte seien in Vorbereitung, auch die Aktivitäten der Stadt wolle man unterstützen und dabei helfen, dass Geflüchtete so gut wie möglich in Wertheim ankommen, so Nikolskij. Dabei sei man auch für Begegnungen im neuen Gemeindetreffpunkt offen. Nikolskij: »Russen und Ukrainer haben mit der Orthodoxie die gleiche Religion. Wir lehnen den Krieg ab.« Herrera Torrez war dankbar für die Zusage und betonte, dass der gemeinsame Glaube das Ankommen in einer neuen Heimat erleichtern kann. »Ich bin froh, dass die orthodoxe Glaubensgemeinschaft in Wertheim für den Frieden einsteht und alle Menschen, unabhängig ihrer nationalstaatlichen Zugehörigkeit, mit offenen Armen empfängt.«

Heftige Debatten

Liest man in den offen einsehbaren Kommentarspalten sozialer Medien bei manchem Wertheimer mit, zeigt sich, wie heftig miteinander diskutiert wird - auch innerhalb der russlanddeutschen Community. Russlanddeutscher gleich Putinversteher, dieser Stereotyp geht nicht auf.

Doch bleibt es bei Worten? Fotos zeigen einen schwarzen Kleintransporter, der mit weißer Sprühfarbe mit »No War«, »Putin Killer« und »I love Ukraine« besprüht ist. Veröffentlicht hat sie am Donnerstagabend die AfD-Bundestagsabgeordnete Christina Baum. »Wenn eine aufgehetzte Meute alle Hemmungen verliert...«, schreibt Baum dazu. Die Fotos sollen vom Reinhardshof stammen. Nachgeprüft hat sie das vor Veröffentlichung nicht, ergibt eine Anfrage der Redaktion. Ob das Foto echt ist, wie, wann und wo es entstanden ist, kann auch unsere Redaktion kaum nachprüfen. Eine Vor-Ort-Recherche auf dem Reinhardshof lässt Zweifel aufkommen, ob die Aufnahme überhaupt in Wertheim entstanden ist.

Auch der Polizei ist von diesem Vorfall nichts bekannt, eine Streife des Reviers fuhr den Stadtteil ab, konnte aber auch keinen möglichen Tatort identifizieren. »Wir können den geschilderten Fall in Wertheim nicht bestätigen«, sagt daher Daniel Fessler, Sprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn. Eine Anzeige sei bisher nicht erstattet worden. Im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn seien bisher drei Straftaten mit Bezug auf den Ukrainekonflikt bekannt geworden - keine davon im Zuständigkeitsbereich des Wertheimer Reviers. »Bei allen drei Fällen handelt es sich um Sachbeschädigungen durch Graffiti, unter anderem auch in kyrillischer Schrift«, sagt Fessler.

Man müsse damit rechnen, dass die Anzahl solcher Sachbeschädigungen gegebenenfalls zunehme. Alle bekanntgewordenen Straftaten würden strafrechtlich verfolgt und bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. »Protestaktionen in Form von Versammlungen haben wir auf dem Schirm und werden dafür sorgen, dass die jeweiligen Grundrechte der Personen geschützt sind«, unterstreicht Fessler. Konflikte von russlandstämmigen Personen und Ukrainern seien derzeit nicht bekannt, »können aber zukünftig wegen der aktuellen Lage gewiss nicht ausgeschlossen werden«. Sollte es zu Straftaten oder Ordnungsstörungen kommen, würden diese konsequent verfolgt. »Die polizeilichen Maßnahmen werden bei Bedarf angepasst.«

Lage bisher ruhig

»Bislang ist es sehr ruhig«, sagt Matthias Jeßberger als Leiter des Wertheimer Polizeireviers zu den von Sicherheitsbehörden wie dem Bundeskriminalamt befürchteten Stellvertreterkonflikten in Deutschland. Für zwei Fälle von zerstochenen Reifen am 24. Februar sowie am vergangenen Wochenende im Stadtteil Wartberg sucht die Polizei nach Zeugen. Ob es einen politischen Hintergrund Bezug gibt, sei nicht bekannt, sagt ein Polizeisprecher auf Anfrage.

Auch ein kolportierten Übergriff auf den Mix-Markt, einem Markt mit internationalen Lebensmitteln, kann die Polizei nicht bestätigen. »Hier war nichts«, sagt auch die Filialleiterin vor Ort gegenüber unserer Redaktion.

Axel Wältz ist Fraktionsvorsitzender der CDU im Wertheimer Gemeinderat und Patenstadtrat für den Wartberg. »Ich mache mir da große Sorgen«, sagt er. Wältz ist nicht nur als Politiker in dem Stadtteil unterwegs, auch als Handwerker eines Malerbetriebs und als Vorsitzender des TV Wertheim, der sein Sportvereinszentrum im Stadtteil Reinhardshof hat. »Was ich mitbekomme, ist, dass es bei den älteren Mitbürgern eher ruhig ist. Bei den jüngeren dagegen fallen viele voll auf die Putin-Propaganda rein«, berichtet Wältz. Und diese Erzählungen würden nicht hinterfragt weiterverbreitet. »Das ist mitunter völlig krudes Zeug: Die USA und der Westen seien schuld, Russland verteidige sich nur, die Ukraine werde von Nazis beherrscht.«

Wältz hat den Eindruck, dass die Community ziemlich gespalten ist. »Es sind viele dabei, die unsicher sind. Die sich gar nicht äußern. Und sich nicht positionieren wollen, weil sie Angst vor den Folgen haben.« Andere Beobachter bestätigen den Eindruck. Es sei Putins Krieg, macht Wältz deutlich. »Es kann nicht sein, dass dafür nun die Russlanddeutschen in Geiselhaft genommen werden.« Das spiele nur Wladimir Putin in die Karten, dem es nur recht sein könne, wenn auch in Deutschland die Gesellschaft gespalten sei. »Aber es kann auch nicht sein, dass so viele auf Putin-Trolle hereinfallen.«

Helfen würde hier Medienkompetenz. »Doch viele glauben fast alles - und verbreiten es weiter. Auch Deutsche«, sagt Wältz. Doch Medienkompetenz zu vermitteln, ist schwierig, wenn man nicht ins Gespräch kommt. Schon in der Vergangenheit hat man sich schwergetan, Bürger in manchen Stadtteilen zu erreichen. »Im Wahlkampf sind wir von Tür zu Tür gegangen. Gebracht hat es fast nichts.«

Geredet werden müsse trotz aller unterschiedlichen Auffassungen. »Unsere Hand ist ausgestreckt«, so Wältz. »Wir wollen Wertheim zusammenhalten.«

Eine Initiative in diese Richtung startet auch Oberbürgermeister Herrera Torrez: Am Freitagabend hatte er vor, sich im Jugendtreff auf dem Reinhardshof mit den Jugendlichen zum Thema auszutauschen. Er werde klar Position zum Konflikt beziehen, machte der 33-Jährige im Vorfeld gegenüber unserer Redaktion deutlich. Bei dem Termin gehe es aber vor allem um eins: Zuhören.

Matthias Schätte

Kommentar: Gemeinsamer Nenner: Krieg stoppen Russischsprachige oder vermeintlich russischsprachige Menschen oder deren Eigentum für Putins Angriffskrieg auf die Ukraine anzugreifen, ist an Dummheit kaum noch zu übertreffen. Damit werden Menschen in Sippenhaft genommen für die Entscheidungen des russischen Präsidenten. Wer Menschen angreift, weil sie eine bestimmte Sprache sprechen oder eine bestimmte Meinung vertreten, hat seinen moralischen Kompass komplett verloren. Und trägt dazu bei, das in der russischen Staatspropaganda erzeugte Bild von Deutschland als Land ohne Demokratie und Meinungsfreiheit, in dem Abweichler gefährdet sind, auch noch zu bestätigen. Gerade auf solche Aktionen dürfte im Kreml nur gewartet werden, um die westlichen Gesellschaften noch weiter zu spalten. Doch sie führen auch dazu, dass die Unsicheren und Unentschlossenen, die sonst aus Angst vor Konsequenzen lieber still bleiben, nun klar geradezu in die Hände der putinschen Propaganda getrieben werden. Gerade diejenigen, die an der russischen Zensur vorbei über familiäre Kontakte noch die Menschen in Russland informieren können, wie die Lage in Deutschland wirklich ist. Für das Zusammenleben aller Bürger in Wertheim gibt es nur einen Weg, einen kleinsten gemeinsamen Nenner, auf den sich hoffentlich fast alle einigen können: Ein sinnloser Krieg, der unermessliches Leid für Kinder, Frauen und Männer auf allen Seiten bringt, muss sofort gestoppt werden.