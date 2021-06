Rund um das Ende der Welt

Theater: Die Gewölbegaukler spielen dieses Jahr an der frischen Luft - Premiere für »Genesis« am Donnerstag

Wertheim 20.06.2021

Andere Zeiten, andere Orte. Auf dem Parkdeck des Dietrich-Bonhoeffer-Gmnasiums proben die Schauspieler des Wertheimer Convenartis-Kleinkunstvereins derzeit "Genisis - ein Anfng ist ein Anfang, ist ein Anfang. Aufführungen gibt es auf dem Parkdeck, in der Burg und im Park des Hofgartenschlösschens. Foto: Geringhoff

Vor Corona sah man die Truppe meistens im Convenartis-Keller, während Corona gar nicht und nun, da die Pandemielage erstmals beherrschbarer erscheint, an ganz neuen Orten. Die neun Schauspielerinnen und ihr einziger männlicher Kollegen spielen in dieser Saison gut durchlüftet unter freiem Himmel.

Dreimal werden die Gaukler in den kommenden Tagen mit einer brandneuen Collage rund um das Ende der Welt und den erhofften Neuanfang auftreten. Erstmals am Donnerstag, da auf dem Parkdeck des Gymnasiums, dann auf der Burg und abschließend mit Picknick im Park des Hofgartenschlösschens.

Derzeit wird noch geprobt und die tausend Dinge stehen im Raum. »Woher kommt eigentlich der Strom in einem Parkhaus? Wo und worauf sollen die Zuschauer sitzen? Wie organisiert man Theater in solch einer Location? Wie ist das mit der Kontaktverfolgung und vor allem was passiert, wenn es regnet?«

Hierfür ist Bernadette Latkas Plan B die Aula an der Alten Steige - »Eigentlich ja erprobt und unproblematisch«, sagt sie. Aber was ist unter Coronabedingungen schon unproblematisch? Während Open-Air mittlerweile gut möglich ist, gelten in geschlossen Räumen nach wie vor ganz andere Regeln. In der Aula bräuchten die Besucher möglicherweise Tests und Nachweise und alles würde kompliziert. Tausend Dinge eben - und schauspielern will man ja auch noch.

»Genesis - ein Anfang ist ein Anfang, ist ein Anfang« heißt das Stück, das nicht explizit mit Corona zu tun hat, aber irgendwie doch und das nicht nur, weil es ums Existenzielle geht.

Das Stück ist eine Collage, die emotionale Höhen und Tiefen auslotet, beginnend mit den letzten sieben Tagen der Menschheit. »Am Anfang hatte Gott Himmel und Erde geschaffen«, heißt es im Stück wie auch in der Bibel. Am ersten dieser letzten Tage betritt der Mensch die Szenerie, sieht dass es nicht gut genug ist, und nimmt die Sache selbst in die Hand.

Die Folgen sind bekannt. Die Erde wird ausgebeutet, Menschen beuten sich gegenseitig aus, die Lebensgrundlage wird zerstört und am Ende drückt jemand obendrein den großen roten Knopf. »Am siebten Tag war endlich Ruhe - siehe die Erde ist öde und leer«, heißt es im Stück. Die Engel schweigen betroffen, »für rund zehn Minuten«, heißt es weiter und dann geht es eben wieder von vorn los - so bleibt es zu hoffen. Die Collage, die die Schauspieler zusammengetragen haben, füllt die Zeit dazwischen, die in Menschenmaß gemessen eine Unendlichkeit ist und dabei doch nur ein Augenblick. Lust und Laune ziehen über die Bühne, Witz und Ernst, Freud und Leid sowie Sinnhaftes und Sinnsuchendes. Alles in allem sehr sehenswert, wir wollen es hier einmal empfehlen. Bis zu 500 Besucher sind aktuell unter freiem Himmel erlaubt.

Die erste Aufführung von »Genesis - Ein Anfang ist ein Anfang ?« wird am Donnerstag, 24. Juni um 19 Uhr auf dem Parkdeck des Gymnasiums über die Freiluftbühne gehen. Am Freitag, 2. Juli, 19 Uhr wird das Stück im Burggraben aufgeführt und am Sonntag, 25. Juli als Picknick-Veranstaltung im Park des Hofgartenschlosses - dann bereits ab 15.30 Uhr.

MICHAEL GERINGHOFF