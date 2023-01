Rumpelpiste L2310 bei Mondfeld: Unterschriftenaktion geht in den Endspurt

Straßensanierung: Wie Pendler, Busfirmen und die Lokalpolitik die Behörden bei der Landesstraße 2310 zum Handeln zwingen wollen

Wertheim 24.01.2023 - 15:59 Uhr 4 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Maroder Streckenabschnitt der Landesstraße 2310 zwischen Grünenwört und Mondfeld. Die lokale Politik setzt sich seit Jahren vergeblich für eine Sanierung des Abschnitts ein. Maroder Streckenabschnitt der Landesstraße 2310 zwischen Grünenwört und Mondfeld. Die lokale Politik setzt sich seit Jahren vergeblich für eine Sanierung des Abschnitts ein. Maroder Streckenabschnitt der Landesstraße 2310 zwischen Grünenwört und Mondfeld. Die lokale Politik setzt sich seit Jahren vergeblich für eine Sanierung des Abschnitts ein. Maroder Streckenabschnitt der Landesstraße 2310 zwischen Grünenwört und Mondfeld. Die lokale Politik setzt sich seit Jahren vergeblich für eine Sanierung des Abschnitts ein. Maroder Streckenabschnitt der Landesstraße 2310 zwischen Grünenwört und Mondfeld. Die lokale Politik setzt sich seit Jahren vergeblich für eine Sanierung des Abschnitts ein. Maroder Streckenabschnitt der Landesstraße 2310 zwischen Grünenwört und Mondfeld. Die lokale Politik setzt sich seit Jahren vergeblich für eine Sanierung des Abschnitts ein. Maroder Streckenabschnitt der Landesstraße 2310 zwischen Grünenwört und Mondfeld. Die lokale Politik setzt sich seit Jahren vergeblich für eine Sanierung des Abschnitts ein.

Eberhard Roth und Markus Herrera Torrez wollen sie Anfang Februar persönlich nach Stuttgart bringen. Ersterer ist Ortsvorsteher in Mondfeld und sauer darüber, dass die Strecke wieder nicht in den Sanierungsplänen des Landes auftaucht, Zweiter kennt seit seinem Amtsantritt als Wertheimer Oberbürgermeister das leidige Problem Landesstraße 2310.

Als das Verkehrsministerium das »Erhaltungsmanagement für Landesstraßen 2022-2025« veröffentlicht und der 2,5 Kilometer lange Streckenabschnitt zwischen Grünenwört und Mondfeld wieder nicht dabei ist, kann Roth nur noch mit dem Kopf schütteln. Ein zwei Kilometer langer Abschnitt von Grünenwört bis auf Höhe der Staustufe Faulbach ist dabei in besonders schlechtem Zustand, hier gilt seit Jahren ein Tempolimit von 80 Stundenkilometern.

Schwankende Laster

Die Strecke ist zu schmal, der Asphalt wellig und häufig geflickt. Gefährlich für Motorradfahrer, aber auch den Schwerverkehr: Lastwagen schaukeln sich auf und haben Mühe, die Spur zu halten. Begegnen sich zwei zu nahe, kostet das manchmal den Seitenspiegel. 2017 und 2018 gab es jeweils tödliche Unfälle, 2018 war der Fahrer eines Pakettransporters frontal gegen einen Holzlaster gekracht. Mehrfach waren auf dem Abschnitt auch schon Laster im aufgeweichten Bankett eingesunken und teils sogar auf den vorbeiführenden Radweg gekippt. Doch alle Initiativen, etwas am Zustand zu ändern, blieben fruchtlos.

Eberhard Roth sagt, nach der Entscheidung, die Strecke wieder nicht zu sanieren, habe man sich entschlossen, etwas zu tun: Die Unterschriftenaktion, die seit Dezember läuft und die unter anderem von der Stadtverwaltung Wertheim und der Stadt Freudenberg unterstützt wird.

Schäden an Linienbussen

Und von Stefan Ehrlich. Der ist Geschäftsführer der Miltenberger Firma Ehrlich-Touristik, seine Busse fahren auf den Linien 972 und 977 mehrmals am Tag über den Abschnitt. »Herr Roth spricht mir mit der Unterschriftenaktion aus der Seele«, sagt Ehrlich im Gespräch mit unserer Redaktion. »Ich habe das Gefühl, das Problem mit dem schlechten Straßenzustand wird ignoriert. Und wenn man nicht selbst aktiv wird, passiert nichts.«Seit 2018 setzt seine Firma Niederflurbusse auf dem Streckenabschnitt ein, »die Stoßdämpfer können die Erschütterungen in diesem Bereich gar nicht mehr auffangen«, sagt Ehrlich, der selbst häufig die Strecke fährt. Folge: Die Busse müssen oft in die Werkstatt. Dass die Schäden von der Landesstraße 2310 verursacht werden, lässt sich natürlich nicht beweisen. Aber das sei die schlechteste Strecke im ganzen Gebiet, meint Ehrlich. »Wer meint, in Baden-Württemberg gebe es noch schlechtere Straßen, der soll mal mitfahren.«Doch es geht nicht nur um kaputte Stoßdämpfer, sondern auch um die Sicherheit, so Ehrlich. Manche Fahrer sind deshalb nicht mit den erlaubten 80, sondern nur noch mit 50 oder 60 Stundenkilometern auf dem Abschnitt unterwegs. »Da ist dann der Fahrplan sekundär, Sicherheit geht immer vor«, sagt Ehrlich. »Wenn einem auf dem Abschnitt ein Lkw schaukelnd entgegenkommt, hat man schon Respekt. Mehr als ausweichen kann man nicht. Und kommt man sich zu nah, dann fliegen die Spiegel.« Erst vor zwei Wochen habe im Bereich Tremhof ein Tanklaster die komplette Seite eines Busses demoliert, erklärt er. Um etwas zu ändern, hat Ehrlich im eigenen Unternehmen Unterschriften für den Straßenausbau gesammelt, auch er will die Liste mit einem Brief zusammen ans Verkehrsministerium in Stuttgart schicken.

Viel Interesse am Thema

Diesen Plan hat auch Eberhard Roth, einige Wochen nach dem Start der Unterschriftenaktion bewegt sich seine Stimmung zwischen Freude auf der einen, Enttäuschung auf der anderen Seite. »Wir können etwas bewegen, die Unterschriften bringen etwas«, sagt der Ortsvorsteher. »Ich freue mich, was die Aktion ausgelöst hat. Wir haben mittlerweile eine Reihe prominenter Unterstützer. Besonders freue ich mich, dass der Landrat gekommen ist und vor Ort unterschrieben hat. Hätte er ja bequem vom Büro aus machen können«, lobt Roth. Außerdem habe das Thema viel Aufmerksamkeit bekommen, unter anderem dem SWR hat Roth Interviews gegeben. »Dabei ist mir wichtig, dass es hier nicht um mich geht, sondern um die Straße, an der dringend etwas passieren muss«, sagt der Ortsvorsteher. »Etwas enttäuscht« sei er von der Reaktion der Mondfelder selbst. »Ich hätte gedacht, dass da wegen der Betroffenheit alle der geschätzt 800 Verkehrsteilnehmer aus dem Ort unterschreiben würden«, sagt er. Aus Mondfeld selbst stammen etwa 500, der mit Stand Montag etwa 1100 Unterschriften, erklärt Roth. »Aber es kommen noch Listen aus Ortschaften dazu, unter anderem aus Boxtal und aus Bestenheid.« Anfang Februar will Roth zusammen mit Wertheims Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez nach Stuttgart fahren, um die Unterschriften persönlich zu übergeben. Einen Termin im Verkehrsministerium haben sie noch nicht, sagt Roth.

Ausbau statt Sanierung

Mit einer bloßen Sanierung der Strecke dürfte es freilich nicht getan sein: Um der geltenden Norm zu entsprechen, müsste die Straße verbreitert werden, und das geht nur mit umfangreichen Sicherungsmaßnahmen am Mainhang. Der Regelquerschnitt für Landesstraßen liegt bei 10,5 Metern Breite, davon 6,50 Meter befestigt. Es wäre also eher ein Ausbau der Straße als eine einfache Sanierung. Und damit ein Millionenprojekt.

Ob das Regierungspräsidium für den Ausbau schon Pläne in der Schublade hat, weiß Roth nicht. Die Behörde selbst hält sich auf Nachfrage unseres Medienhauses bedeckt (siehe Hintergrund). Klar ist aber: »Das würde Monate dauern, mit Vollsperrung«, ist sich Roth sicher. Vermutlich auch deshalb hätten wohl einige Mondfelder bei der Unterschriftenaktion nicht mitgemacht, vermutet er. Roth hofft, dass sich auf der Zielgeraden der Unterschriftenaktion - Listen gibt es auf der Homepage der Stadt Wertheim zum Download - noch viele Unentschlossene beteiligen: »Ich glaube nicht, dass man so viele Unterschriften dann einfach in die Schublade legen und vergessen kann.«

Matthias Schätte

Hintergrund: Das sagt das Regierungspräsidium Seit Jahren wird um eine Sanierung der Landesstraße 2310 zwischen Grünenwört und Mondfeld gerungen, bisher vergeblich. Bei der laufenden Unterschriftenaktion hat auch Christoph Schauder als Landrat des Main-Tauber-Kreises unterzeichnet, der Landkreis hat das am vergangenen Freitag per Pressemitteilung öffentlich gemacht. In der Meldung findet sich auch die Aussage, dass es "starke Signale aus dem Regierungspräsidium Stuttgart" gebe, die eine Sanierung des Streckenabschnitts "zeitnah realistisch erscheinen lassen". Doch was das konkret bedeutet, lässt das Regierungspräsidium auf Anfrage offen. "Zu der Landesstraße 2310 finden derzeit intern Gespräche statt, sodass wir zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Angaben machen können", heißt es am Montag knapp auf einen Fragenkatalog unserer Redaktion. Keine Antworten gibt es auf die Fragen, wann mit einer Sanierung zu rechnen ist und ob mögliche Arbeiten bereits ausgeschrieben sind oder welche Arbeiten genau umgesetzt werden müssen. Auch über mögliche Kostenschätzungen und eine mögliche Sperrung der Verkehrsachse für die Straßensanierung schweigt das Regierungspräsidium. Zumindest vorerst. (gufi/scm)