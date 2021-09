Rotkreuzklinik: 13 examinierte Pflegekräfte am Wertheimer Krankenhaus verabschiedet

Grund zur Freude: Absolventinnen und Absolvent der Berufsfachschule für Pflege der Schwesternschaft München vom BRK e.V.

"Alle da - alle bestanden." Für dieses Statement bekam Schulleiterin Martina Zipf gleich zu Beginn der Examensfeier am Freitag in der Berufsfachschule für Pflege der Wertheimer Rotkreuzklinik tosenden Applaus. Eine etwas andere Feier sei das wegen Corona. Aber: "Wir feiern trotzdem." Sie freute sich, dass außer ihrer Stellvertreterin Nataliya Monina auch die Kolleginnen Lisa Rappert, Schwester Stelphin, Alexandra Weidinger-Sans und Eva Wiesmann dabei waren. Per Video war die erkrankte Marina Frank zugeschaltet.

Klinikleiterin Cornelia Krause nannt es ein "wunderschönes Gefühl", das Examen in der Tasche zu haben. "Ich gönne es euch von ganzem Herzen", sagte sie und fügte an: " Macht euren Weg, die Welt steht euch offen." Überall könne man Dienst am Menschen machen. Man gebe viel, man bekomme aber auch viel zurück. "Ich danke euch für die drei Jahre in diesem Haus."

Ausbildung unter Corona

Martina Zipf erinnerte an den Anfang der Ausbildung. Drei Jahre seien eine lange Zeit, aber nun seien sie schon vorbei. Trotz Onlineunterricht habe man es geschafft, den Stoff zu vermitteln. Die Praxis sei nicht so schwierig gewesen, denn "die Patienten waren ja da". Sie riet den jungen Leuten, sich in Kammer, Berufsverband oder Gewerkschaft zu organisieren. "Wir haben durch die Pandemie mehr Aufmerksamkeit, aber noch nicht genug", stellte sie fest.

Bei der Zeugnisübergabe wies Zipf darauf hin, dass es sich um ein sehr gutes Examen handele. Die Noten bewegten sich zwischen eins und drei. Der Durchschnitt sei sehr gut. "Ich hatte es vorausgesagt", merkte sie an, und kleine, originelle Geschenke wechselten im weiteren Verlauf der Feier die Besitzer. "Kleine Highlights" habe es bei den mündlichen Prüfungen gegeben: Antonia Kerling und Carina Grimm hätten alle drei Teilprüfungen mit jeweils der Note eins absolviert. In der praktischen Prüfung sei Anne Pfeil über sich hinaus gewachsen. Eine eins sei einfach Spitze, so die Schulleiterin. Lukas Staudt, einziger Mann in der Runde, bekam für seinen besonderen Einsatz, Durchhaltevermögen und stoische Ruhe eine "Super-Hero-Coffeecup".

Praxis-Anleiterin Alexandra Weidinger wünschte ein herzliches Willkommen im Kreis der Examinierten. "Höhen und Tiefen, Emotionen und Tränen" - alles habe man gemeinsam erlebt. "Die Basis ist da. Macht was draus", rief sie den jungen Leuten zu. "Klatschen und Danke hat uns nicht weiter gebracht. Dafür müsst ihr sorgen", sagte sie kämpferisch und: "Fühlt euch gedrückt."

Die Schülerinnen Anne Pfeil, Melina Bauersachs und Irina Schein hatten sich eine gereimte Ansprache ausgedacht, in der sie humorvoll auf die drei Ausbildungsjahre zurück blickten. "Wir bekommen so viel zurück, da geht das Herz vor Freude auf", hieß es am Schluss, bei dem einige Tränen flossen. Schulleiterin Zipf verabschiedete sich auch von Lisa Rappert, die offiziell schon im Frühjahr nach 20 Jahren an der Schule in den Ruhestand ging. Sie hatte Lehrkräfte und Schüler nochmals unterstützt.

Petra Folger-Schwab

Hintergrund: Der Krankenpflegekurs 2018 bis 2021 Die Absolventen des Krankenpflegekurses waren: Melina Bauersachs (Heinrichsthal), Melike Bozkurt (Wertheim), Carina Grimm(Wertheim); Melike Gülecin (Kreuzwertheim, Antonia Kerling (Wertheim), Anna-Lena Müller (Stadtprozelten), Hayriye Öztürk (Külsheim), Anne Pfeil (Wertheim), Samara Pfeuffer (Goldbach), Helen Reuter (Lengfurt), Irina Schein (Wertheim), Lukas Staudt (Miltenberg), Nóra Szarka (Hasloch). pefs