Rotes Kreuz: Rettungswachen-Neubau in Wertheim schon ab April

Wertheim 09.03.2022

Baggerarbeiten am Rotkreuzzentrum auf dem Reinhardshof. Der Bau der Rettungswache ist vorgezogen worden, die jetzigen Arbeiten dienen aber der Gestaltung der Außenanlagen des Pflegezentrums.

Der Kreisverband lässt derzeit auf dem ehemaligen Messegelände gegenüber der Rotkreuzklinik ein Pflegezentrum mit insgesamt 45 Plätzen in Kurzzeit- und Tagespflege errichten. Der nebenan geplante Bau der Rettungswache sollte eigentlich im Sommer beginnen und etwa ein Jahr dauern, hatte der Kreisverband bei einem Pressegespräch im Dezember 2021 informiert. Das Vorhaben ist nun beschleunigt worden, »das hängt auch mit den hohen Baupreisen zusammen«, begründet Grau diesen Schritt. Die weitere Entwicklung in diesem Sektor sei schwierig kalkulierbar. Im Dezember war von einer Investition von 2,5 Millionen Euro in die Rettungswache die Rede, der Gesamtkomplex sollte 8,4 Millionen Euro kosten.

Derzeit arbeiten Bagger auf dem künftigen Gelände der Rettungswache. Deren Arbeiten haben allerdings noch nichts mit dem Neubau zu tun.

»Es geht dabei um die Gestaltung der Außenanlagen und die Schaffung von Parkplätzen für das benachbarte Pflegezentrum«, erklärt Rotkreuz-Geschäftsführerin Grau. /Foto:

