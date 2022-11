Rote Schuhe symbolisieren 115 Taten im Main-Tauber-Kreis

Aktion: Frauenverein Wertheim informiert und rüttelt auf

Wertheim 27.11.2022 - 11:26 Uhr 3 Min.

Keine Gewalt gegen Frauen: Vor der Kunstinstallation starten Heide Fahrenkrog-Keller und Markus Herrera Torrez die Aktion am Kulturhaus. Teil der Kunstinstallation: Ein roter Schuh auf dem Weg zum Kulturhaus.

Im Namen des Vereins eröffnete sie den Aktionstag und freute sich über die Anwesenheit von Wertheims Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez, selbst Mitglied im Frauenverein. "Wir brauchen mehr Männer, die keine Gewalt an Frauen tolerieren", rief Fahrenkrog-Keller in die Runde. Da auch der Heimweg sicher sein müsse, bat sie den OB, im Zuge der Energiesparmaßnahmen nicht alle Lichter beispielsweise auf der Tauberbrücke auszuschalten, was dieser mit einem Nicken kommentierte. Die meisten Übergriffe passierten "vor der Haustür" oder "in der Wohnung nebenan".

Kunstinstallation: 115 Paar Schuhe

Der Vorstand des Frauenvereins hatte die konzertierte Aktion zusammen mit der Beratungsstelle "Frauen helfen Frauen Main-Tauber" und der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Wertheim, Natalja Mehler, ins Leben gerufen. Die Idee der Mexikanerin Elina Chauvet (siehe Infokasten) wurde für den Aktionstag verwirklicht. Die Kunstinstallation besteht aus 115 Paar rot lackierten Schuhen: 115 Fälle von häuslicher Gewalt wurden 2021 im Main-Tauber-Kreis angezeigt, was laut Heide Fahrenkrog-Keller nur die Spitze des Eisbergs ist. Deshalb habe man symbolisch auch unlackierte Schuhe ausgelegt, die für die große Dunkelziffer stehen.

Besonderer Dank ging an Daniela Schleich, die in ihrer Autolackiererei in Altfeld zusammen mit ihren Freundinnen die Schuhe unentgeltlich lackiert hatte. Katja Schmitz hatte in der Stadtbücherei einen extra Infotisch aufgebaut, und im Foyer des Kulturhauses gab es den Dokumentarfilm "Das Schweigen brechen". Die von Jule Keller entworfenen Banner fanden viel Aufmerksamkeit. Fahrenkrog-Keller wünschte sich, dass Politiker sich nicht nur an diesem einen Tag für die Rechte von Frauen engagieren, sei es bei Lohn, Gleichberechtigung, bezahlbarem Wohnraum oder Frauenhausplätzen. "Nicht die Opfer, sondern die Täter sind das Problem", so ihr engagiertes Statement.

24 Fälle in Wertheim

Markus Herrera Torrez wies darauf hin, dass von den 115 Fällen im Main-Tauber-Kreis allein 24 in Wertheim angezeigt wurden. Jeder einzelne Fall sei einer zu viel, und die hohen Fallzahlen bedrückten ihn sehr. Der Argumentation, manche Opfer seien selber schuld, dürfe man keinen Raum geben. "Du bist nicht allein" müsse deutlich werden, sagte der OB mit dem Blick auf die Beratungsstelle. Dem Frauenverein dankte er für die innovative Arbeit. Er nehme die Anregungen ernst und sagte Unterstützung zu.

Sandra Klingert und Heidrun Mansch von der Beratungsstelle "Frauen helfen Frauen" in Lauda stellten sich und ihre Arbeit vor und führten Gespräche an ihrem Infostand. Erschüttert erfuhren die Anwesenden, dass es momentan für die Kreise Main-Tauber und Neckar-Odenwald wegen Renovierung des einzigen Frauenhauses statt elf nur drei Plätze gebe. 27 müssten es laut Istanbul-Konvention umgerechnet auf die Einwohnerzahl sein. Dass die Polizei in Notfällen auf ein Hotel zurückgreifen könne, beruhigte etwas.

Gewalt im Verborgenen

Die Kunstinstallation könnte auf Wanderschaft gehen und in anderen Städten die Aufmerksamkeit auf die Problematik lenken, so Stadträtin Marlise Teicke. "Die roten Schuhe haben uns angezogen", sagen Ursel und Günter Hartmann, die Aktion sei absolut notwendig. Christel Kirchner berichtet von ihrer Zeit als Kosmetikerin. Blaue Flecken hätten Kundinnen in der Kabine gezeigt. Hilfe habe sie vergeblich angeboten. Das sei sicher noch heute so.

Gegen diese Angst wollen die Engagierten vorgehen, Hilfe und Unterstützung anbieten. Infomaterial und Installation bleiben vorerst im Foyer des Kulturhauses.

Petra Folger-Schwab

Hintergrund: 25. November - Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen Der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen ist ein Gedenk- und Aktionstag. Dabei geht es um die Bekämpfung von Diskriminierung und Gewalt an Frauen und Mädchen. Hintergrund des Aktionstages war die Entführung, Vergewaltigung, Folterung und Ermordung der Schwestern Patria, Minerva und Maria Mirabal, die als Widerstandskämpferinnen am 25. November 1960 Opfer des Trujillo-Regimes in der Dominikanischen Republik wurden. Sie gelten als Symbole für den Widerstand gegen die Diktatur. 1981 hatten lateinamerikanische und karibische Feministinnen bei einem Treffen den Tag als Gedenktag der Opfer von Gewalt an Frauen ausgerufen. 1999 wurde der 25. November durch die Vereinten Nationen per Resolution zum jährlichen Gedenktag bestimmt. Die öffentliche Kunstinstallation "Zapatos Rojos" ("Rote Schuhe") der Mexikanerin Elina Chauvet ist bereits 2009 entstanden - nachdem ihre Schwester durch die Schläge ihres Mannes ums Leben gekommen war. Die Architektin und Künstlerin Chauvet will mit diesem internationalen Projekt an die Schicksale ihrer Schwester und vieler anderer Frauen weltweit erinnern und Gewaltlosigkeit gegenüber Frauen fördern. Dem hat sich der Frauenverein Wertheim mit der Aktion angeschlossen. (pefs) Kontakte und Informationen für Betroffene: "Frauen helfen Frauen": Mobil 0178 4663454; Festnetz 09343 5899491; E-Mail: frauenhelfenfrauen.tbb@t-online.de; Frauenverein Wertheim: frauenverein-wertheim.de/