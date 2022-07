Rotary-Club Wertheim spendet Wertheimer Tafel 1000 Euro

Soziales: Betrag von Landesstiftung verdoppelt

Wertheim 04.07.2022

1000 Euro vom Rotary-Club Wertheim für die Wertheimer Tafel (von links): Philipp Zippe, Katrin Rappert und Jonathan Klüpfel. Foto: Rotary-Club

Sie freuten sich umso mehr, als dieser Spendenbeitrag von der bundesweit bekannten Stiftung Stiftungs-life noch einmal verdoppelt wurde. Dies ist einer Pressemittelung zu entnehmen.

Zum rotarischen Selbstverständnis, so Jonathan Klüpfel, gehöre es, dass die Rotarier solche Einrichtungen wie die Tafel, die im Main-Tauber-Kreis von dem Diakonischen Werk und der Caritas betrieben werden, unterstützten. Sie sei für viele Menschen, auch in Wertheim, nach wie vor unverzichtbar, zumal die Nachfrage nach Lebensmitteln und Hygieneartikeln gerade in den vergangenen Monaten, bedingt durch den Ukraine-Krieg und die Preissteigerungen, noch einmal deutlich gestiegen sei . So komme die Spende auch den Flüchtlingen aus der Ukraine zugute, die sich als neue Kunden registrieren lassen können.

Katrin Rappert war von der Unterstützung des Rotary-Clubs begeistert. Private Spenden für Grundnahrungsmittel seien immer willkommen, so die Mitteilung.

