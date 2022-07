Romantische Straße: Der erste Selfiepoint steht in Kreuzwertheim

Blick auf der Wertheimer Burg

Kreuzwertheim 06.07.2022 - 17:45 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der erste Selfiepoint der Romantischen Straße ist in Wertheim

Ausgerechnet in unserer Region, in Kreuzwertheim, steht jetzt der erste »Viewpoint«. Weitere solcher Blickpunkte sollen folgen. Auch einer auf Sightseeing-Star Schloss Hohenschwangau. Aber erstmal ging der Zuschlag an uns: Die Sicht vom Mainufer in Kreuzwertheim auf die Burg in Wertheim ist nun mit einem Schild mit Kamera-Symbol eindeutig markiert.

Für diesen Auftakt reiste sogar Deutschlands Chefromantiker Jürgen Wünschenmeyer, der Chef der Romantischen Straße, an: Die Idee basiere darauf, dass man gezeigt bekomme, wo man sich positioniert, um den besten Blick zu haben, sagt er.

Selfie mit Burg, Main, Machern und Reporterin



Blicke verbinden

Und weil einfach nur Hinschauen, Betrachten und im Gedächtnis behalten im Jahr 2022 nicht mehr reicht – und auch ein klassisches Foto nicht mehr unbedingt, sondern ein Selfie-Foto hermuss, ist der Viewpoint eigentlich ein Selfiepoint.

In der Szene gibt es schon lange Tipps für Foto-Locations. Die Romantische Straße nimmt den Trend in Kreuzwertheim auf. Weil: Christiane Förster von der Tourismus Region Wertheim sofort Feuer und Flamme war. Und auch Kreuzwertheims Bürgermeister Klaus Thoma. Denn ein Schild ist so eine Sache in Deutschland. Thoma, der auf die Frage »Mögen Sie Selfies?« antwortet: »Naja...«, ließ den Viewpoint kurzerhand platzieren: »Weil er Kreuzwertheim und Wertheim verbindet.« Tatsächlich wird hier eine romantische Brücke vom bayerischen Kreuzwertheim zum baden-württembergischen Wertheim geschlagen. Blicke verbinden.. Und die emotionalen Selfie-Blicke noch mehr.

Manuela Klebing