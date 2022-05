Rohbauarbeiten am BSZ Wertheim verteuern sich

Main-Tauber-Kreis 27.05.2022 - 14:34 Uhr < 1 Min.

Das gab Landrat Christoph Schauder bei der Sitzung des Kreistags am Mittwoch bekannt. Der Kreistag stimmte der Vergabe der entsprechenden Bauleistungen an die Hammelburger Firma HS-Bau GmbH & Co, KG einstimmig zu. Die Rohbauarbeiten für das Fachraumzentrum und das Kerngebäude waren ursprünglich auf rund 1,87 Millionen Euro kalkuliert worden. Die jetzt vergebenen Rohbauarbeiten sind in den Haushaltsjahren 2022 bis 2025 etatisiert. Die Kostensteigerungen erklärte Landrat Schauder damit, dass der Bau der Außenanlagen mit rund 365.000 Euro in die Rohbauarbeiten mit hinein genommen worden sei. Eine Kostensteigerung von 200.000 Euro sei zudem durch die deutlich gestiegenen Baupreise zu erklären. Insgesamt bewege sich das Projekt allerdings noch im Kostenrahmen, versicherte Schauder, weil die Abbruch- und Rückbauarbeiten voraussichtlich rund 341.000 Euro unter den kalkulierten Kosten liegen dürften.

