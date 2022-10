Rohbau des Johanniter-Bildungszentrums steht

Richtfest: Rund 1600 Quadratmeter Nutzfläche in Wertheim-Hofgarten - Arbeiten sollen voraussichtlich Ende 2023 abgeschlossen sein

WERTHEIM-HOFGARTEN 14.10.2022 - 11:31 Uhr 2 Min.

Am Richtfest des neuen Bildungszentrums der Johanniter Unfallhilfe in Wertheim-Hofgarten sprach Klaus Hayer (rechts) den Richtspruch. Unterstützt wurde er dabei von Polier Michael Zier. Foto: Birger-Daniel Grein

Das Gebäude umfasst auf drei Stockwerken rund 1600 Quadratmeter Nutzfläche. Es soll Ende 2023 fertiggestellt sein. Zu finden sein werden unter anderem vier Klassenräume zwischen 60 und 90 Quadratmeter, zwei Übungsräume mit 90 und 120 Quadratmeter und zehn Übernachtungszimmer mit eigenem Bad (20 Quadratmeter) für die Übernachtung während des Blockunterrichts.

Mit Richterspruch eröffnet

Hinzu kommen unter anderem Caféteria und Büroräume. Klaus Hayer, Geschäftsführer des Bauunternehmens Josef Bindrum und Sohn, hat das Fest mit dem Richterspruch eröffnet. Sein Glas erhob er für den Bauherrn, die Planer und die fleißigen Handwerker, bevor er es als Glückssymbol zerspringen ließ.

Stefan Dosch, Kreisvorsitzender der Johanniter Main-Tauber und Schulleiter des Bildungszentrums, dankte unter anderem den Nachbarn für ihr Verständnis für die Beeinträchtigungen durch den Bau. Er lobte die projektbeteiligten Planer und die Mitarbeiter der ausführenden Firmen. Sie hätten alle einen klasse Job gemacht. Dankbar war er, dass diese die Umsetzung nach längerer Phase der Planung und fortlaufender Anpassung so schnell möglich gemacht haben. Er würdigte den Einsatz aller Kollegen der verschiedenen Johanniterbereiche, die durch die Baumaßnahmen fortlaufend im Improvisieren gefordert gewesen seien.

Keine optimalen Bedingungen

»Sie freuen sich jetzt umso mehr auf die Möglichkeiten, die das neue Gebäude bietet«, war er überzeugt. Lob ging auch an die Schüler der verschiedenen Pflegekurse an seiner Schule. Sie hätten in den vergangenen Jahren erst durch Corona, dann durch den Baustellenbetrieb und die Nutzung anderer Räume zeitweise nicht gerade optimale Lernbedingungen gehabt. Dies solle sich in Zukunft ändern.

Nach mehr als 30 Jahren, die man im Hofgarten sei, stelle der Neubau eine Weiterentwicklung der Aktivitäten in der Region dar. Die vorhandenen Räume hätten in den vergangenen Jahren ihre Grenzen erreicht. Bildung entwickle sich stetig weiter. Mittlerweile passten die Räume nicht mehr zu den aktuellen Lehr- und Lernbedingungen.

Das neue Gebäude werde ein Meilenstein, der es ermögliche, den Lernenden eine moderne Ausbildung anzubieten. Der Bau ermögliche zudem einen Ausbau im Bereich Fort- und Weiterbildung sowie die Möglichkeit, bestehende Kooperationen mit Hochschulen weiter auszubauen. »Nur, wenn wir genügend Menschen für die Pflegeausbildung gewinnen, die sich auch im Berufsleben weiterbilden, können wir zusammen mit unseren Partnern einen wichtigen Beitrag zur Fachkräftesicherung in der Region Wertheim und darüber hinaus leisten«, so Dosch weiter.

Architektin Carmen Bräutigam betonte, wie gut alle Projektbeteiligten an einem Strang gezogen hatten. Lob hatte sie für alle am Rohbau beteiligten Firmen, die trotz der schwierigen Materialsituation auf dem Markt sehr gute Arbeit geleistet hätten.

Projektleiter Sebastian Führer vom Projektsteuerer BPM Pfarrkirchen war stolz über das bisher Geleistete auf dem Bau, trotz erschwerender äußerer Einflüsse.

Die besten Wünsche für den Bau aller Partner und Nachbarn überbrachte Walter Scheurich, Vorsitzender des Diakonissen Mutterhauses.

Anschließend gab es Gruppen-Führungen durch den Rohbau.

BIRGER-DANIEL GREIN