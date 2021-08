»Rösrath ist ein Zurück ins Rheinland«

Katharina Wulzinger: Bezirkskantorin verlässt Wertheim und wechselt in den Kirchenkreis Köln-Rechtsrheinisch

Bezirkskantorin Katharina Wulzinger wird Wertheim in Richtung Rheinland verlassen. An diesem Wochenende wird sie noch zweimal an der Orgel zu hören sein.

Sie wechselt in die evangelische Gemeinde Volberg-Forsbach-Rösrath im Kirchenkreis Köln-Rechtsrheinisch und wird dort verantwortliche Ansprechpartnerin für alle Chöre. Im Gespräch mit unserem Medienhaus stand sie Rede und Antwort.

Frau Wulzinger, können Sie etwas zu den Gründen sagen, die zu dieser Entscheidung geführt haben?

Ich möchte zunächst feststellen: Ich habe keinen Krach mit der Dekanin, nicht mit der Pfarrerin, nicht mit dem Landeskantor, keinen Stress mit dem Kirchendiener, nicht einmal mit dem Verwaltungs- und Serviceamt.

Alles ist gut, es ist sogar bestens. Zudem gefallen mir die Stadt Wertheim und die Region. Außerdem habe ich schon immer davon geträumt, in einer Kirche wie der Stiftskirche Musik zu machen.

Also eigentlich alles Argumente, die dafür sprechen, zu bleiben?

Als im März der Anruf eines Kölner Kollegen kam, der mir nahelegte, mich auf die Kantoratsstelle in Rösrath zu bewerben, habe ich mich dafür entschieden. Eine Entscheidung für etwas ist nicht gleichbedeutend damit, dass einem das andere nicht gefällt. Ich werde in Rösrath meinen Schwerpunkt wieder auf die Chorarbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen legen. Da hat meine Vorgängerin in den zurückliegenden 29 Jahren eine sehr gute Vorarbeit geleistet.

Zudem ist das für mich und meine Familie wieder ein Zurück ins Rheinland, zu vielen Freunden und Bekannten und auch zu vielen Kollegen, die wir schon kennen und das alles mit Blick auf den Kölner Dom. Nach Rösrath zu gehen, war keine Entscheidung gegen Wertheim, sondern eine für die Aufgabe dort.

Es klang beim Abschiedsgottesdienst durch, dass Rösrath ziemlich stark von der Unwetterkatastrophe betroffen ist. Wie stark?

Der Bergische Kreis ist eine sehr bachreiche Gegend mit vielen Talsperren. Die Sülz ist normalerweise ein kleiner Bach, der durch Rösrath fließt. Dadurch, dass eine Talsperre übergelaufen ist, wurde er zu einem reißenden Fluss. Von den Wassermassen wurden viele Häuser in Rösrath beschädigt, unter anderem das Rathaus und drei Kindergärten. In einem befinden sich im Obergeschoss mein Büro und ein Probenraum. Auch wenn die Stadt sehr betroffen ist, sagen alle, dass es sie bei Weitem nicht so schlimm erwischt hat, wie die Gemeinden im Ahrtal.

Sie blicken auf sieben Jahre in Wertheim zurück. Wie würden Sie sagen, ist es um das Bezirkskantorat Wertheim bestellt?

Nach diesem extrem dürren Coronajahr wäre es sicher nicht fair zu versuchen, allein an Zahlen abzulesen, wie es um die Kirchenmusik im Bezirk bestellt ist. Wir haben gerade im letzten Jahr sowohl in der Stiftskirche als auch in anderen Gemeinden mit wenigen Stimmen mehr gesungen als je zuvor.

Durch alle Altersgruppen haben wir online geprobt, und sowohl die Kinder als auch die Jugendlichen und Erwachsenen haben im Abschiedsgottesdienst gezeigt, wozu sie nach nur vier Wochen Präsenzproben imstande sind. So hat sich beispielsweise in den letzten beiden Jahren weitgehend unbemerkt ein Generationswechsel im Chor der Stiftskirche vollzogen, und ich war bei den Proben sehr überrascht, wie viel Notenkenntnisse und elementare Musiklehre bei einzelnen Mitgliedern schon vorhanden ist.

Sie haben in den zurückliegenden sieben Jahren ein Vertrauensverhältnis zu den Sängern aufgebaut. Wird es einem Nachfolger nicht schwerfallen, daran anzuknüpfen?

Ich hoffe, dass die Menschen nicht wieder warten, bis ihnen die Person vertrauensvoll erscheint, sondern ihr einen Vertrauensvorschuss geben.

Das ist das, was ich mit meinen Worten beim Abschiedsgottesdienst gemeint habe, als ich sagte: Ich hoffe, dass allen der Mut bleibt, vielleicht sollten sich viele schneller mehr zutrauen und etwas mehr wagen, als sie sich im Augenblick vorstellen können. Ich wünsche mir, dass alle offen bleiben für neue Anliegen und sie die Neugierde und Lust am Musizieren und am Zuhören behalten und dass sie weitersagen, was sie im Chor gemacht haben. Das könnte helfen, auch bei den Zahlen, sehr schnell wieder besser zu werden.

Apropos Nachfolge. Wie wird es eigentlich jetzt weiter gehen?

Die Stelle ist ausgeschrieben und soweit ich weiß, soll im Oktober über die vorliegenden Bewerbungen entschieden werden, so dass je nach dem augenblicklichen Status des Nachfolgers voraussichtlich noch Anfang nächsten Jahres mit dem Dienstbeginn zu rechnen ist. Es ist gelungen, für die Vakanzzeit sehr gute Vertretungsregelungen zu finden. Alles wird also ohne Unterbrechung weiterlaufen.

bInformationen: Katharina Wulzinger spiel an diesem Samstag, 7. August, um 11 Uhr bei der Orgelmusik zur Marktzeit und am Sonntag, 8. August, 10.15 Uhr, bei ihrem letzten Gottesdienst in der Stiftskirche die Orgel.

PETER RIFFENACH