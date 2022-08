Rockmusik und vieles mehr zum Feuerwehr-Jubiläum

Vereine: Freiwillige Wehr Mondfeld feiert 75-jähriges Bestehen - Von AB/CD bis zur Spielstraße

Wertheim 07.08.2022 - 08:35 Uhr 2 Min.

Der Jugendfeuerwehr-Tag an der Maintalhalle war der Renner. Vor allem die Spielstraße kam dabei gut an. AB/CD rockten zum 75. Jubiläum für die Mondfelder Feuerwehr.

Die Verantwortlichen hatten mit AB/CD Deutschlands AC/DC-Coverband Nummer eins zum Auftakt der Feierlichkeiten am Freitagabend in die Maintalhalle geholt. Doch es kamen nur rund 200 Rockfans, um ihre Lieblingsmusik von AC/DC von der Tribute-Band zu genießen. Erklären konnte sich das keiner aus dem Festausschuss. Das tat der guten Stimmung unter den Besuchern aber keinen Abbruch.

Die sechs Musiker legten mit einem ordentlichen Wums spät am Abend los. Schon beim dritten Song "Thunderstruck" kam Bewegung in die Zuschauer, und die Hände gingen nach oben. Vor allem die Klassiker wie "Highway to Hell", " Touch to much" oder "Whole lotta Rosie" waren es, die die Stimmung weiter nach oben trieben. Schlagzeug, Gitarren und Bass gaben den Songs das typische unerschütterliche AC/DC-Rhythmus-Gerüst.

"Dimi Deeds" verkörpert die Rolle des Agnus Joung so gut wie kein anderer. Wie ein Verrückter hüpfte er über die Bühne. Um Mitternacht ertönte "Hells Bells". 30 Minuten später wurde zu "TNT" das Finale in der Maintalhalle eingeläutet. AB/CD waren beim Feuerwehrfest in Mondfeld zur Topform aufgelaufen und verabschiedeten sich mit "For Those About to rock - We salut you!"

Mit einem Festnachmittag ging es am nächsten Tag weiter. Die Wehrmänner hatten mit viel Liebe zum Detail in den vergangenen Wochen das Gelände rund um die Maintalhalle in einen gemütlichen Biergarten verwandelt. 14 Wehren aus der Region kamen vorbei, um mit der Wehr das 75. Jubiläum zu feiern. In ihrem Jubiläumsjahr blickte die Wehr optimistisch in die Zukunft, erfuhr man von Kommandant Oliver Dembetzki. Derzeit habe die Wehr 45 Mitglieder aller Altersgruppen. Ein dickes Lob galt den örtlichen Vereinen, die während der Festtage mit zahlreichen Helfern unterstützten.

Historische Feuerwehrgeräte konnten die Besucher ebenfalls begutachten. Von Hans-Peter Hieser wurde zudem eine Bilderausstellung zur Geschichte der Wehr organisiert. Der Feuerwehrnachwuchs kam am Samstagnachmittag auf seine Kosten. Die Kinder erfuhren einiges über die vielfältigen Aufgaben der Feuerwehr. Der Renner war die von Judith Krauter organisierte Spielstraße. Dabei gab es für alle Teilnehmer Jugendfeuerwehr-T-Shirts. Für Stimmung am Abend sorgte die Musikkapelle der Freiwilligen Feuerwehr Röttbach.

Nach dem Festgottesdienst mit Pfarrer Jürgen Banschbach und dem Frühschoppen am Sonntagmorgen war ein weiterer Höhepunkt die Schauübung der Feuerwehren aus Mondfeld und Wertheim. Hierzu hatte man sich einiges einfallen lassen und sorgte für Staunen bei den zahlreichen Gästen auf der Wiese an der Maintalhalle. Die beiden Wehren arbeiteten dabei Hand in Hand. Sie retteten zwei Personen aus einem verunfallten Fahrzeug. Mit einem Rettungsspreizer wurde das Dach des Fahrzeuges hierzu entfernt. gher

