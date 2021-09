Rockige und mystische Klänge

Hintergrund

Hintergrund: Stimmen aus dem Publikum zur Album Release Party

"Es sollen schöne Momente für die Augen, Ohren und das Herz sein", damit gab Andrea Hager den Startschuss bei der Album Release Party. Unter den mehr als 100 Gästen waren nicht nur Rauenberger. Sie kamen aus Wertheim, Grünenwört, Dörlesberg, und den Teilgemeinden von Freudenberg, um mit dabei zu sein. Die Grünenwörterin Getrud Wazel war sichtlich positiv überrascht. "Ich finde es gut, was sie gemacht hat, alles selbst komponiert. Chapeau, ich habe großen Respekt, die Musik gefällt mir". Auch Wilfried Knörzer, der die Texte aus dem deutschen in das passende englische Format gebracht hatte, war angetan. "Hut ab, wie sie dies hier ganz toll umgesetzt und präsentiert hat, sehr professionell", meinte der Ebenheider. Die wohl altersmäßig ältesten Fans kamen allerdings aus Rauenberg: Maria Ulrich und Charlotte Maiker, beide weit über 80 Jahre alt. "Als Nachbarin bewundere ich sie, vor allem für den Mut, den sie aufbringt, sich hier so authentisch zu zeigen", betont Maria Ulrich. Charlotte Maiker bekräftigte dies. "Klasse, wie sie das alles macht, ganz toll. Es kommt an, dass sie sich so herzlich und natürlich zeigt". (gher)