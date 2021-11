Riesige Plakatwand sorgt in Urphar für Ärger

Werbetafel: Gericht kippt das Verbot der Stadtverwaltung - Widerspruch von Anlieger

Lenkt auch Autofahrer ab: Die überdimensionierte Plakatwand an der Kreisstraße 2878, der Dietenhaner Straße durch Urphar. Foto: Gunter Fritsch Hier kann noch geworben werden: Eine überdimensionierte Plakatwand in Urphar sorgt für Verärgerung im Ort. Foto: Gunter Fritsch

Auch die Eigentümer eines Hauses an der Dietenhaner Landstraße haben die Werbefläche unmittelbar vor ihrem Küchenfenster. Die Baurechtsbehörde der Stadt Wertheim hatte die Werbeanlage an dieser Stelle nicht genehmigt, unterlag allerdings vor dem Verwaltungsgericht, nachdem die für die Außenwerbung zuständige Firma gerichtlich dagegen vorgegangen war.

Heiko Diehm (SPD) hatte die Plakatstellwand im Bauausschuss zum Thema gemacht und die Verwaltung gefragt, wie es zur Genehmigung der Werbeanlage gekommen sei. Daraufhin erläuterte Stadtbaumeister Armin Dattler die Hintergründe. Die Verwaltung, so Dattler, habe das Vorhaben ursprünglich mit der Begründung abgelehnt, es handele sich laut Flächennutzungsplan um ein »Allgemeines Wohngebiet«, in dem die Werbetafel aufgestellt werden solle. Dort sei sie nicht genehmigungsfähig.

Dem widersprach das Verwaltungsgericht in seiner juristischen Bewertung des Standorts: Die Richter stuften das Gebiet als »Mischgebiet« ein, in dem solche Werbeanlagen grundsätzlich genehmigungsfähig seien. Das Gericht kam zu dieser Bewertung, weil sich im Umfeld des privaten Grundstücks, auf dem die Werbeanlage errichtet werden sollte, auch gewerbliche Betriebe befinden, »wenn auch untergeordnet«, wie es in einer Pressemitteilung der Stadt Wertheim heißt.

Weitere Anlage in Eichel geplant

Eine weitere, doppelseitig beleuchtete Werbeanlage sollte nach Auskunft der Stadt gegenüber der Bushaltestelle in Eichel auf Privatgrund aufgestellt werden. Diese, so Dattler, sei mit Verweis auf das hier vorhandene reine Wohngebiet allerdings erfolgreich untersagt worden.

Mit dieser Entscheidung nicht abfinden, wollen sich die Eigentümer des Wohnhauses in unmittelbarer Nachbarschaft der Plakatwand, die jetzt von ihrem Küchenfenster direkt auf die Werbetafel blicken. Martin Gillig, ehemaliger Ortsvorsteher von Urphar, dessen Söhne die Eigentümer des betroffenen Gebäudes sind, kündigte im Gespräch mit dieser Redaktion an, man werde »Widerspruch« gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts einlegen. Als die Werbefirma einen Bauantrag bei der Stadt gestellt habe, sei man als direkter Nachbar nicht gefragt worden, wies Gilllig auf mögliche Formfehler hin.

Überraschend kommt die Baugenehmigung auch deshalb, weil das Baugesetzbuch vorschreibt, dass sich bauliche Anlagen innerhalb von Ortschaften »in die Eigenart der näheren Umgebung« einzufügen haben. Und: Das Ortsbild dürfe nicht beeinträchtigt werden, heißt es da im Paragrafen 34 des Baugesetzbuches weiter. In der Baunutzungsverordnung heißt es zudem, dass in Mischgebieten - und von so einem geht das Verwaltungsgericht in seinem Beschluss in Urphar aus - lediglich Gewerbebetriebe genehmigungsfähig seien, die das Wohnen »nicht wesentlich stören«. Beide Vorschriften, so sieht es Martin Gillig, seien mit der Werbeanlage aber verletzt.

Mietvertrag wieder kündigen

Die Eigentümerin des Grundstücks, auf dem die Werbetafel steht, erläuterte im Gespräch mit dieser Redaktion, dass die Werbeplakatfirma »vor etwa zwei Jahren« auf sie zugekommen sei, das Gelände mieten zu wollen. Schon die Vorbesitzer des direkt betroffenen Hauses an der Dietenhaner Landstraße hatten damals Einwände gegen das Projekt gegenüber der Stadt vorgebracht. Daraufhin sei der Vorgang, ihren Unterlagen zufolge, nicht weiter verfolgt worden, woraufhin die Firma eine Untätigkeitsklage vor dem Verwaltungsgericht eingereicht habe. Heute möchte sie die Vermietung am liebsten wieder rückgängig machen, auch angesichts der Reaktionen in Urphar. Der Mietvertrag läuft allerdings über fünf Jahre. Den werde sie frühestmöglich kündigen. Gegen die Firma rechtlich vorzugehen, darin sieht sie keine Chancen auf Erfolg.

GUNTER FRITSCH