Richtiger Rhythmus mit der "Pizzakatze"

Projekt: Wie "Robeat" in 60 Minuten Realschüler in Bestenheid zu Beatboxern macht

Wertheim 15.03.2023 - 11:18 Uhr 3 Min.

So wird es gemacht: Robeat gibt den Rhythmus für die Schüler vor. Die Schüler sind beim Mitmachen gefragt. Das Schema für Beatboxing ist einfach. Aber die Umsetzung braucht viel Erfahrung. Rhythmus top: Robeat und Sophia zeigen, wie es geht.

Die Titelmelodie von "Krieg der Sterne" als Schlagzeugversion oder klassische Musik mit fetzigen Beatboxrhthymen unterlegt: Das ohne Instrument hinzubekommen, ist etwas für Profi

Staubsauger, Auto, Grillenzirpen oder Hubschrauberrotoren - und das alles in zehn Sekunden: Robert Wolf, wie "Robeat" mit bürgerlichem Namen heißt, entlockt Mund und Kehle abenteuerlichste Geräusche und versteht es glänzend, nur auf diese Art Rhythmen zu schaffen. "Beim Beatboxing geht es in erster Linie darum, das Schlagzeug zu imitieren", erklärt er den 21 Siebtklässlern, die am Montagmittag im Musiksaal der Comenius-Realschule versammelt sind. "Wir selber sind das Instrument." Es ist die dritte Gruppe an diesem Tag, die in einem einstündigen Workshop die Grundlagen des Beatboxens erlernen soll.

Beatbox-Veteran

Seit 20 Jahren macht der 34 Jahre alte Stuttgarter Beatboxing, seit 18 Jahren hauptberuflich. "Ein Freund und ich haben das auf Kassette gehört und fanden cool, das nachzumachen", schildert er die Anfänge. Robeat lernte schnell. Bei der Show "Supertalent" im Sender RTL war er schon zu sehen, bei "TV Total" hatte Robeat mehrere Auftritte. Doch etwa 30 Prozent seiner Zeit nutzt er für Workshops. Seltener an Schulen wie in Wertheim, öfter bei Musikern und Chören.

Doch auch die Realschüler hat er schnell in seinen Bann gezogen, deren Schüchternheit zu Anfang ist schnell verflogen. "Ich mache vor, Ihr macht nach", sagt er, während das Mikrofon durch den Stuhlkreis wandert und jeder sein Bestes gibt, das Vorgemachte nachzuahmen. "Wir klingen beim Beatbox alle unterschiedlich, aber das ist bei der Stimme ja auch so", erklärt er.

Die Definition ist ganz einfach. "Alle Geräusche, die wir mit dem Körper machen können, sind Beatbox", sagt Robeat. Und: "Am Mikrofon klingt das alles noch mal ganz anders." Vor allem, wenn man Hall- und Echo-Effekte verwendet.

Einfacher Einstieg

Den Einstieg für alle Neu-Beatboxer bildet die "Pizzakatze": Das Wort ohne Konsonanten ständig wiederholt ergibt den Rhythmus, der variiert werden kann, zum Beispiel mit "Papakatze". Also ähnlich wie "Pzz-kzz" und "P-p-kz". "Wow, Ihr habt gerade Eure erste Solo-Beatbox-Nummer gemacht, lobt er, als es alle Schüler am Mikro ausprobiert haben. Für Fortgeschrittene gibt es den Satz "Bitte die kaputte Katze". Und wenn man das dann noch mit Lippenflattern kombiniert, ergibt sich eine schon recht brauchbare Melodie.

Manche der Schüler haben das schon ziemlich schnell und gut drauf. Zum Beispiel Sophia (13). "Ein Freund hat gebeatboxed, und das wollte ich auch können. Also habe ich mir Videos angeschaut, wie das geht. Das macht schon Spaß", erklärt sie. Doch auch völlige Beatbox-Neulinge machen gute Erfahrungen: "Super, das war spaßig. Das war einfacher als gedacht", sagt zum Beispiel Ricardo (13). Und Jeannine (12) erklärt: "Das war sehr gut, ich dachte, es wird langweiliger."

Das freut auch Lehrerin Annika Kegelmann, die den Workshop für die drei Klassen organisiert hat. Auch als eine Art Ausgleich, denn bei den Siebtklässlern der CRW gibt es regulär keinen Musikunterricht. "Anfangs waren manche nicht so begeistert oder ein bisschen skeptisch, ob man bei dem Workshop mitmachen sollte", sagt Kegelmann. "Nachher sagen immer alle, dass es sich gelohnt hat." Kegelmann kennt den Beatboxer über familiäre Kontakte, Robeat war schon zum dritten Mal an der Comenius-Realschule. Und wenn die Mundpropaganda passt, kommt er sicher wieder. "Erzählt es Euren Freunden, Eurer Familie und vor allem Eurer Oma", hat er schließlich schon während des Workshops an die Schüler appelliert.

Matthias Schätte

Stichwort: Beatboxing Das Imitieren von Schlagzeugbeats, Drumcumputerbeats und anderer Rhythmen mit Hilfe von Nase, Mund und Rachen ist das Kernstück des sogenannten Beatboxing. Es geht dabei nicht um Gesang, sondern um Rhythmus. Die Künstler nennen sich auch "Human Beatbox", also menschliche Beatbox. Beatboxing stammt aus der Hip-Hop-Kultur der USA und hat sich hauptsächlich seit den 1980er Jahren entwickelt. Beatboxer sorgen dabei anstatt eines teuren Drumcomputers für den Rhythmus, zu dem ein Rapper den Sprechgesang beisteuert. In der Hip-Hop-Kultur gilt es als eines der fünf Elemente neben DJing (DJ), MCing (Rap), Breaking (Breakdance) und Writing (Graffitti). Heute ist Beatboxing aus der Hip-Hop-Kultur hervorgetreten und mittlerweile - auch als Vocal Percussion - in vielen anderen Musikrichtungen zu finden. Im Kern werden dabei die Basisklänge eines Schlagzeugs, also von Snare Drum, Bass Drum und Hi-Hat imitiert. Dazu kommen Zungenschnalzen, Pfeifen, Summen, Schnarchen, Lippenvibrationen oder geräuschvolles Atmen, sodass in der Kombination eine Vielzahl unterschiedlicher Klänge erzeugt werden. (scm)