Richtige Menge Sirup ins Wasser

Hintergrund: Wettbewerb »Kreative Köpfe«

Der Wettbewerb »Kreative Köpfe«, der von der Stiftung »Junge Kreative Köpfe Wittenstein« getragen und neben Wertheim an weiteren drei Standorten ausgetragen wird, will den Entdecker- und Erfindergeist wecken. Schüler im Alter von 13 bis 19 Jahren können ihre Projektideen mit Unterstützung von Experten aus regionalen Unternehmen umsetzen, und erhalten dabei Einblicke in Unternehmen sowie Möglichkeiten zu forschen, zu tüfteln und sich auszuprobieren. Die Umsetzungsphase der Projekte in den beteiligten sieben Wertheimer Firmen läuft noch bis September. Die Jurysitzung soll am 24. September bei der Firma Lutz Pumpen stattfinden. Am 19. Oktober ist die Preisverleihung im Arkadensaal geplant. ()