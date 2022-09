Richtige Gassenhauer

Von Gusti Kirchhoff

27.09.2022

Es sind »Singles« der 60er und 70er Jahre. Mein Gott, waren das noch Zeiten: Tony Christie, Cliff Richards, Al Martino?

Bei dieser Gelegenheit hole ich gleich mal wieder meine eigenen, lange nicht mehr gespielten Platten hervor. Oh je, der Tag ist gelaufen, es gibt viel zu tun.

Roy Black schmachtet schon 1966: »Ganz in Weiß«, und etwas später singt Chris Roberts: »Du kannst nicht immer Siebzehn sein« (wie recht er doch hat?). 1965 landete Drafi Deutscher mit dem Hit: »Marmor, Stein und Eisen bricht« auf Platz 1 der Hitparade (obwohl es ja »brechen« heißen muss, aber das reimt sich halt nicht).

Etwa 1968 konnte man schon ein bisschen Englisch und Frank Sinatra verstehen, wenn er sang: »I did it my way«. Peter Kraus schwärmte von seinem »Sugar Sugar Baby, und Rex Gildo sang 1972 »Fiesta Mexicana«. Die Gitte will in diesen Jahren »'nen Cowboy als Mann«. Ach ja, und die Hildegard Knef hatte unter anderem noch »Einen Koffer in Berlin«.

Und dann war da noch der »Kriminaltango« vom Hazy Osterwald Sextett - unheimlich, gruselig, spannend. Auch wirklich sinnentleerte Songs wie France Galls »Zwei Apfelsinen im Haar und an der Hüfte Bananen?.« fanden ihren Weg in die Hitparaden. Daneben nun auch Problemlieder wie »Mein Freund, der Baum« von Alexandra oder »Am Tag, als Conny Kramer starb«, gesungen 1972 von Juliane Werding.

Lauter Gassenhauer. Wann habe ich sie das letzte Mal gesungen? So viele dieser kleinen Singles liegen jetzt vor mir auf dem Tisch. Dazu die vielen Klassik-Platten, Opern und Operetten gibt es, Mozarts »Kleine Nachtmusik« und den »Mitternachtsblues«, ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir diese einfach so gekauft haben in den 50er Jahren. Dafür war das Geld zu knapp in unserer jungen Familie.

LP für 20 Mark

Die Platten kosteten, soweit ich mich erinnere, immerhin 4,95 Mark, und ich nehme an, man wünschte sie sich zu besonderen Gelegenheiten wie Geburtstagen oder Weihnachten. Etwas später gab es die Langspielplatte, kurz LP genannt - Luxus pur für etwa 20 Mark das Stück. Eine lange Reihe steht im Schrank. Erinnerungen an Vico Torriani: »Kalkutta liegt am Ganges« (50 Jahre hab' ich geglaubt, dass Kalkutta wirklich am Ganges liegt?).

Unvergesslich Caterina Valente: »Spiel noch einmal für mich Habanero« oder »Ganz Paris träumt von der Liebe«. Wencke Myhre rät: »Beiß nicht gleich in jeden Apfel, der könnte sauer sein«.

Ich habe zum Glück noch einen Plattenspieler. Da kann ich das alles wieder mal hören. Aber ganz egal, wer da über wen oder was singt - nach den ersten drei Tönen muss ich einfach mitsingen und sechs Jahrzehnte dazwischen sind vergessen.