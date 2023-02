Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Rennen um den Werbacher Rathausstuhl ist eröffnet

Wahlen

Werbach 06.02.2023 - 16:04 Uhr 1 Min.

Georg Wyrwoll will Werbacher Bürgermeister werden. Foto: Wyrwoll

Mit dem Glockenschlag zur Mitternacht hat dabei der aus Bad Mergentheim stammende Frankfurter Kommunikationsfachmann Georg Wyrwoll (49) seine Bewerbungsunterlagen in den Briefkasten des Werbacher Rathauses gesteckt.

Únser Medienhaus hatte bereits Mitte Januar von Wyrwolls absehbarer Kandidatur berichtet. Das Werbacher Rathaus und der Kandidat selbst hatten das damals noch nicht bestätigen wollen.

Stefan Kempf am Start

Neben Wyrwoll steht auch der Wertheimer Gastronom und Kreisrat Stefan Kempf auf der Bewerberliste. Kempf hat nach eigenen Angaben »die Bewerbungsunterlagen abgabefertig«, nimmt auch schon seit rund drei Wochen Wahlkampftermine in Werbach wahr.

Laut Insidern werden Kempf und Wyrwoll nicht die einzigen Kandidaten bleiben. Verschiedene zuverlässige Quellen sprechen von mittlerweile bis zu acht Interessenten. Eine Zahl die Stafan Kempf und auch Georg Wyrwoll gleichermaßen erstaunt.

Erst einmal abwarten

Am Montag zeigte Wyrwoll sich im Gespräch mit unserer Redaktion überrascht, »dass es so viele Interessenten geben könnte, die in Werbach mitgestalten wollen«. Das müsse man erst einmal abwarten. Es habe im Vorfeld viele Spekulationen gegeben, »vielleicht auch den ein oder anderen Testballon«, sagt Wyrwoll. Sorge bereite ihm das nicht. Er stütze sich auf ein gutes Feedback und viele ausdrückliche Ermunterungen, sich um das Amt zu bewerben. Er werde sich voll einsetzen und sei, mitsamt der Familie, willens »in die alte Heimat zurückzukehren«. Sich gleich zu Begin der Bewerbungsfrist zu positionieren, sei dabei kein Nachteil. »Das gibt den Bürgern reichlich Möglichkeit, mich kennenzulernen.«

Gestalten statt verwalten

Sein Wahlkampf werde unter das Motto »Gemeinsam gestalten - statt verwalten«, gestellt. Der Bürgerdialog sei dabei zentral. Werbach habe viel, derzeit noch ungenutztes, Potenzial, liege ökonomisch und touristisch günstig auf der Taubertal-Achse, habe obendrein die Nähe zu Würzburg. Es sei sein Anliegen, die Bürger eng mit in die Lokalpolitik einzubinden, vor allem die Politik transparent zu gestalten.

»Nur so kann man der wachsenden Politikverdrossenheit entgegenwirken«, sagt der Kandidat, der sich als »unabhängig, aber mit christdemokratisch - bürgerlichem Profil« sieht.

Sein Führungsstil werde Wandel bringen und Effizienz. Er wolle viel erreichen für Werbach, nehme aber auch wahr, dass es herausfordernd sei, finanzielle Spielräume zu erarbeiten.

Über den persönlichen Einsatz hinaus habe er noch einen weiteren Trumpf im Ärmel, sagt Georg Wyrwoll, denn der Wahltag, der 23. April, ist dem heroischen heiligen Georg gewidmet.

