33-jähriger Angeklagter mit Straftaten im Zwei-Tages-Takt vor Mosbacher Landgericht

Reihenweise Eskapaden und Stammgast bei Wertheims Polizei

Wertheim 08.12.2022 - 17:05 Uhr 5 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Landgericht in Mosbach. Ein 33-Jähriger muss sich wegen zahlreicher Straftaten in Wertheim vor der Großen Strafkammer des Landgerichts Mosbach verantworten.

Wegen der Vielzahl der Vorfälle hat das Gericht unter Vorsitz von Landgerichtsvizepräsidentin Barbara Scheuble beschlossen, die 287 Drogendelikte vom Verfahren abzutrennen und eigens zu verhandeln. Dabei sollen in Tauberbischofsheim und später in Wertheim zwischen Dezember 2017 und Oktober 2019 insgesamt sieben Kilo "Stoff" den Besitzer gewechselt haben. Allein die Verlesung der Anklagepunkte hatte Staatsanwalt Casten Voll hatte am 28. November fast eine halbe Stunde in Anspruch genommen. Das Verfahren im Bezug auf minderschwere Delikte, wie Beleidigung, wurde eingestellt, um den Prozess nicht ausufern zu lassen.

Verhandelt werden nun "nur" mehrere Delikte, wie Körperverletzung und tätliche Angriffe auf Polizeibeamte - unter anderem hatte der Mann einem Streifenbeamten ins Bein gebissen, als die Polizei ihn nach einer Auseinandersetzung in Gewahrsam nehmen wollte. Möglicherweise ist der 33-Jährige durch exzessiven Alkohol- und Drogenkonsum nur vermindert schuldfähig. "Sie wissen, was Ihnen vorgeworfen wird?", fragt Verteidiger Benjamin Hirsch den Angeklagten am Donnerstag vor Verhandlungsbeginn mit Hilfe eines Übersetzers. Der nickt.

Mit 18 ins Gefängnis

In Damaskus geboren, habe er nur drei Jahre die Schule besucht und könne weder lesen noch schreiben, erklärt er der Richterin zu Beginn der Verhandlung. Mit 18 Jahren sei er für sieben Jahre ins Gefängnis gegangen, weil er ein Kilo Gold gestohlen haben soll. "Freunde haben mich verraten, aber ich war das nicht", sagt er. 2014 sei er mit seiner Mutter und Geschwistern in die Türkei ausgereist, drei Jahre später habe seine Frau gesagt, er solle nach Deutschland gehen und dort arbeiten. Doch mehr als kurze Gelegenheitsjobs ergaben sich nicht, die Frau trennte sich von ihm.

In Deutschland begann er, Alkohol und Drogen zu konsumieren und wurde im Oktober 2018 auf einem Supermarktparkplatz in Bestenheid Opfer eines Machetenangriffs. Der 19 Jahre alte Täter, der wohl aus gekränkter Ehre handelte, wurde 2019 durch das Landgericht Mosbach für schuldunfähig erklärt und in die Psychiatrie eingewiesen. "Ich habe seitdem Schmerzen im Arm, muss Medikamente nehmen", schildert der Angeklagte.

Sprung aus dem Fenster

Als die Polizei im Oktober 2019 seine Wohnung durchsuchte, sei er in Panik aus dem Fenster gesprungen und habe sich dabei das Bein und die Wirbelsäule gebrochen. Im Krankenhaus sei er später vom Personal geschlagen worden. "Wenn ich Tabletten nehme, geht es mir gut und ich kann rennen wie ein Pferd", erklärt er die Wirkung des Schmerzmittels Tilidin, eines synthetischen Opioids. Doch die Tabletten ergänzte er nach dem Fenstersturz durch bis zu zwei große Flaschen Schnaps am Tag, dazu Drogen, wie Marihuana und den Cannabis-Ersatz Spice, außerdem gelegentlich Speed und Kokain.

Die Taten, die ihm vorgeworfen wurden, hatte er teils schon vorher begonnen: Im Juli 2019 randalierte er nach Streitigkeiten vor einem Tattoostudio am Engelsberg, weil er eine Person zur Rede stellen wollte, die in bei der Polizei angeschwärzt habe. Die Auseinandersetzung musste durch die Polizei beendet werden, er wehrte sich bei seiner Festnahme. "Ich hatte nichts gemacht."

Im September 2020 setzte die Polizei ein Hausverbot am Bahnhof durch und holte den Mann aus einem Zug. "Die Polizei kam zu mir und hat mit mir schön geredet", beschreibt er seine Sicht der Dinge. "Danach bin ich nach Hause gegangen."

Warnbake auf Straße

Ende April 2021 soll er eine Warnbake auf die Landstraße in Bestenheid gestellt haben, ein Auto wurde durch die Kollision beschädigt. "Ich habe der Polizei erklärt, dass das die Nachbarn waren." Eine Nachbarin habe sich bedroht gefühlt, hakt die Richterin ein. "Ich wollte nur nach Arbeit fragen", sagt der 33-Jährige, der dann aber einräumt, Beleidigungen sexueller Art geäußert zu haben. Im August habe er Prügel eingesteckt, weil er einen vorbeigehenden Mann für seinen schönen Hund gelobt habe. "Aber der hat gedacht, ich will ihn beleidigen. Dann haben drei Leute auf mich eingeschlagen, auch auf mein Bein." Außerdem hätte das Trio seiner schwangeren Frau auf den Bauch geschlagen.

Im Dezember habe er in der Brückengasse Geld von einer Bekannten verlangt, weil sie seinen Kanarienvogel getötet habe. Deren Begleiter wehrte mit einem Faustschlag einen ersten Angriff ab. Der Angeklagte habe auch versucht, mit dem Werbeaufsteller eines Handyladens auf ihn einzuschlagen, schildert der Mann im Zeugenstand. "Das hat aber nicht funktioniert. Aber er hat mit den Fäusten gefuchtelt und gekämpft wie ein Mädchen." Auch hier musste die Polizei einschreiten.

Dass er im März 2022 am Bahnhof Mädchen sexuell belästigt haben soll, bestreitet der Mann. Und Ende des Monats sei er auch unschuldig gewesen, als er beim versuchten Kauf von Drogen in einer Wohnung in der Altstadt von einem Trio zunächst gefesselt und dann eine Treppe hinuntergestoßen worden sei - auch das wieder ein Fall für die Polizei.

Ins Bein gebissen

Gleich vier Beamte sind als Zeugen geladen, einer schildert einen Einsatz in der Bestenheider Landstraße Ende April 2022, als es auf einer Terrasse zwischen zwei Häusern zu Streitigkeiten zwischen zwei Männern kam. Als Dritter wieder mittendrin: Der Angeklagte. "Zehn Polizisten haben auf mir gelegen. Ich habe gesagt, dass mir das weh tut. Einem habe ich ins Bein gebissen, dann bin ich gerannt", erklärt dieser. Der betroffene Polizist, der mit vier weiteren Kollegen im Einsatz war, kennt den Mann schon von vorherigen Einsätzen. Er habe nicht auf gutes Zureden reagiert, auch nicht auf die Androhung der Festnahme mit Gewalt, schildert der 59 Jahre alte, erfahrene Beamte. Er schätzt ihn als "Dauerkonsument" bei Alkohol und Drogen ein, seine Schmerzempfindlichkeit sei herabgesetzt. "Teilweise hat der Mann bei uns jeden zweiten Tag im Vorkommnis gestanden."

Auch jenseits der Straftaten hat der 33-Jährige eine gewisse Prominenz erreicht: Im Februar 2021 hatte er einen größeren Rettungseinsatz provoziert, nachdem er auf der Spessartbrücke posiert hatte, anschließend in den Main gesprungen war und von der Feuerwehr aus dem Fluss gefischt werden musste. Der Einsatz der Feuerwehren Wertheim und Kreuzwertheim sowie eines Rettungshubschraubers hatten damals für größeres Aufsehen gesorgt.

Dem Wirt aufs Auge

Gleich zwei Vorfälle gab es am 10. Mai: In einem griechischen Restaurant attackierte er den Wirt, weil der den Biergarten schließen wollte. "Der hat mir unvermittelt einen Faustschlag aufs Auge verpasst", sagt der als Zeuge geladene Inhaber. Gäste schritten ein, ehe die Polizei eintraf. Die Beamten sahen den Mann schnell wieder - wegen einer Auseinandersetzung an einem Dönerimbiss am Bahnhof. Da sprang der Mann auf die Straße, schlug einem Auto auf die Motorhaube und bedrohte eine Passantin. Mittlerweile ist er in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

Als Zeuge sagt auch Dierk Bresler aus. Der Rechtsanwalt aus Giebelstadt ist seit 2019 der bestellte Betreuer des Angeklagten. Als er das Amt übernahm, habe ihm die Lebensgefährtin einen riesigen Stapel teils ungeöffneter Post übergeben: Mahnungen, Behördenschreiben und vieles mehr. Seine Partnerin habe die Termine mit ihm gemanagt. "Wenn ich bei ihm war, war er nur die ersten zehn Minuten aufnahmefähig."

"In eigener Welt"

Zunächst habe es nur alle zwei bis drei Monate Vorfälle gegeben, ab September 2021 dann häufiger. "Als die Frau weg war, hat ihn das komplett aus der Bahn geworfen." Manchmal habe es drei bis vier Mal pro Woche Anrufe mit Beschwerden von Polizei und Ordnungsamt gegeben. Ihm seien zwei Aufenthalte des Mannes in der Psychiatrie in Tauberbischofsheim bekannt. Beim ersten Mal hätte ihm ein Gutachter empfohlen, dringend ein Unterbringungsverfahren wegen Selbstgefährdung auf den Weg zu bringen. "Doch zwei oder drei Tage später war er wieder da." Beim zweiten Aufenthalt hätten Ärzte keinen großen Behandlungsbedarf gesehen und ihn schnell wieder heimgeschickt. "Er lebt so vor sich hin und hat seine eigene Welt", schildert Bresler seine Eindrücke. "Er ist recht einfach strukturiert und lebt in den Tag hinein. Es gibt kein: Das ist gut oder schlecht für mich."

Der Prozess wird am Donnerstag, 15. Dezember, fortgesetzt, weitere Zeugen und ein psychiatrischer Sachverständiger sollen zu Wort kommen. Die Urteilsverkündung ist für 12. Januar 2023 angedacht.

Matthias Schätte