Reicholzheims Nahversorgung bleibt unsicher

Ortschaftsrat: Nach Schließung des örtlichen Nahkaufs ist der Einzelhandel verwaist - Laut Ortsvorsteher »an Lösungsmöglichkeiten dran«

Wertheim 09.12.2022 - 12:31 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Unterversorgt: Die Reicholzheimer suchen derzeit händeringend nach einem Nachfolger für den Nahkauf. Foto: Michael Geringhoff

Auf der Tagesordnung zwei brennende Themen: Einmal der Einzelhandel: Der örtliche Nahversorger schließt zum Jahresende. Sturm sagt, es wird ganz bald weitergehen. Irgendwo, irgendwann, irgendwie. Und dann ist da noch das Thema Kindergarten: Der kommt an seine räumlichen Grenzen, spätestens 2024 muss eine Lösung da sein.

»Wir sind an Lösungsmöglichkeiten dran«, sagt der Ortsvorsteher. Auf die Nachfrage was denn da so diskutiert werde: Ein Anbau, ein Bauwagen für eine eventuelle Außengruppe oder eine dritte noch einmal ganz andere Lösung, gibt es keine Antworten.

»In guten Gesprächen«

Sturm lässt nichts raus, außer, dass man in guten Gesprächen mit Stadt und dem kirchlichen Träger sei. Auch, wer wissen will, wie es mit der Nahversorgung weitergeht, der muss offenbar abwarten, was die Zukunft bringt. 2021 hatte der Betreiber des örtlichen Nahkaufs, Peter Berberig, seinen Rückzug angekündigt. Laut Ortsvorsteher Sturm hatte sich die Ortsverwaltung darauf sogleich mit der Stadtentwicklungsgesellschaft kurzgeschlossen und nach möglichen Nachfolgern gesucht.

Die Personalproblematik - der Einzelhandel findet keine Mitarbeiter - sei ein beträchtlicher Hemmschuh. Im Verlauf des Jahres 2022 habe sich »ein Interessent für ein anderes Konzept gefunden«. Welche Art von Konzept das gewesen ist - es wurde nicht gesagt. Herauszuhören war, dass man miteinander offenbar ein Ladenlokal im Auge hatte, bei dem sich der Eigentümer jedoch über die Dauer der Verhandlungen hinweg, umentschieden habe.

Jetzt sei eine neue mögliche Ladenfläche auf dem Markt, man sei in Gesprächen. Das mögliche Ladenlokal müsse baulich angepasst werden, der städtische Haushalt halte dafür Mittel bereit. Der denkbare Betreiber sei ein Privater, keiner der üblichen Verdächtigen, kein Bürgerladen, keine Kette.

Man hoffe auf eine schnelle Lösung, bruchlos werde es aber nicht ins neue Jahr gehen, sagt der Ortsvorsteher. Ross und Reiter - auch hier unbekannt.

Ortschaftsrat Reicholzheim in Kürze

WERTHEIM-REICHOLZHEIM. Auch das sind Themen aus der Reicholzheimer Ortschaftsratssitzung:

Rückblick: Für das Vereinsleben gab es aus Sicht der Ortsvorstehers Licht am Horizont. Mit Fasching, Dorf- und Brückenfest habe man an frühere Zeiten anschließen können.

Neubaugebiet: Hier sind zehn der 20 Bauplätze vergeben. Die Arbeiten am zugehörigen Spielplatz sind bereits angeschlossen, die Straße »Zu den Kreuzen« ist freigegeben, die neue Straße »Am Hochgericht« noch nicht.

Motorsportclub: In Sachen der neuen Geländestrecke des MSC Reicholzheim liefen Gespräche und lägen Angebote vor. Sachstand: »Jetzt ist der MSC am Zug«.

Photovoltaik Bronnbach: Hier hatte der Ortschaftsrat sich gegen den Bau einer Freiflächenanlage ausgesprochen. Aktuell liefen weiterreichende Gespräche. Mit den Gesprächsinhalten wird man laut Ortsvorsteher »Im Januar oder Februar an die Öffentlichkeit treten«.

Friedhof: Die Ortsverwaltung weist auf die Einhaltung der seit Januar geltenden Friedhofsordnung hin, wonach Gräber zu maximal 25 Prozent mit Stein oder Kies überdeckt werden dürfen. Nur für ältere Gräber gebe es einen Bestandsschutz.

Blutspender: Geehrt wurden: Florian Ehrlenbach (zehn Spenden), Thomas Oetzel (25), Kurt Kuhn (50) sowie Thomas Kettner und außerdem Klaus Schmid für jeweils 75 Blutspenden. (Ge)

Ge