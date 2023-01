Reicholzheimer Prinzenpaar gibt sich die Ehre

2020 wa­ren die Rei­c­holz­hei­mer Nar­ren noch so ge­ra­de eben recht­zei­tig vor Co­ro­na durch­ge­kom­men, 2021 mit Lock­down und Co. ging dann mal grad gar nichts mehr, und auch 2022 war der Fa­sching nur di­gi­tal und konn­te dann im spä­ten Früh­jahr so halb­wegs nach­ge­holt wer­den. Die Fol­ge: Rei­c­holz­heim dürs­tet re­gel­recht nach Prunk und Sit­zun­gen.