Reicholzheimer Narren schicken Gäste in die närrische Schule

Kampagne vorgestellt

Wertheim 13.11.2022 - 10:29 Uhr 1 Min.

Die Narren des RNC Reicholzheim werden in ihrer Kampagne die Zuschauer mit in den närrischen Unterricht nehmen. Darüber freuen sich die Aktiven zusammen mit dem ausscheidenden Prinzenpaar und den neuem Regentenpaar (Mitte mit Schultüte) Prinzessin Kathrin, die gute Seele der ABC-Schützen und Prinz Simon, unser Schreiner - so kann's keiner."

Passend zum Leitmotto "Schule" der Kampagne 2022/23 war dieses wie ein Klassenzimmer geschmückt. Zudem gab es die Verpflegung wie in der Schulpause in Butterbrotpapier und Brotboxen. Todd Heimer stellte am Abend das Kulissenbild vor, eine typische Klassenzimmerfront. Die Gäste des Abends sammelten darauf hin Ideen für den genauen Mottospruch und stimmten darüber per Applaus ab. Die Ideen reichten dabei wieder von intellektuell bis schlüpfrig. Die Wahl fiel am Ende auf: "Das Schönste ist seit eh und je - das Nachsitzen beim RNC!" Verabschiedet wurde am Abend mit großem Dank das alte Prinzenpaar. Tina Romag ("die weit gereiste Wassernixe") und Lukas Bernhard ("der heimatverbundene Traubenflüsterer").

Neues Prinzenpaar

Für die Gäste galt es den ganzen Abend über zu erraten, wer wohl das neu Regentenpaar der erwachsenen Narren wird. Die Antwort kannte neben dem Paar selbst nur Christine Schlör. Um 22:11 Uhr lüfteten die Hoheiten dann das Geheimnis. Das Prinzenpaar der aktuellen Saison sind Simon und Kathrin Vath. Deren offizielle Amtsbezeichnungen legte man ebenso mit einem Kreativwettbewerb am Abend fest. Natürlich hatten auch die Hoheiten selbst dabei ein Wörtchen mitzureden. Die Narren entschieden sich für "Prinzessin Kathrin, die gute Seele der ABC-Schützen und Prinz Simon, unser Schreiner - so kann's keiner." Für alle die sich bei den Aktivitäten des Abends beteiligten gab es zudem die Chance auf kleine Gewinne.

Im Stundenplan der närrischen Kampagne finden sich alle Veranstaltungen des Reicholzheimer Fasching. Dabei handelt es sich um folgende Termine: 14. Januar 2023 Reicholzheimer Stehung in der Turn- und Festhalle mit Live-Musik von "Upgrade" und Showtanzauftritten, 21. und 28. Januar 2023 klassische Faschingssitzungen in der Turn- und Festhalle, 20. Februar 2023 Reichelzer Ümtrieb durchs Dorf und 21. Februar 2023 Kindersitzung in der Turn- und Festhalle.

Birger-Daniel Grein